Theo QQ, trong giới giải trí Hoa ngữ, Chu Nhất Vi được đánh giá là diễn viên ăn khách ở lứa tuổi trung niên. Nam diễn viên biến hóa đa dạng trên màn ảnh, đôi mắt như biết kể ngàn câu chuyện, gương mặt hiện lên nét cứng cỏi phóng khoáng của người đàn ông đã trải qua nhiều sự thay đổi của cuộc đời. Vì vậy, Chu Nhất Vi là ngôi sao được các nhà sản xuất tin tưởng và săn đón.

Cuộc đời của Chu Nhất Vi quả thật không suôn sẻ và rực rỡ ngay từ thời niên thiếu. Nam diễn viên từng bị hơn 300 đoàn phim từ chối, đối mặt với những ngày đói ăn, phải lựa chọn giữa tiền hay tâm nguyện diễn xuất của mình. Anh là "đóa hoa nở muộn" của giới giải trí Hoa ngữ, nhưng lại được khán giả tin tưởng, yêu mến.

Chu Nhất Vi là ngôi sao thực lực cao nhưng nổi danh muộn

Trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên từng chia sẻ: "Tôi đã phải nhận tới hơn 300 lời từ chối của các đoàn phim chỉ trong một năm, quãng thời gian đó quá khó khăn, không thể nào quên được".

Theo đó, nam diễn viên sinh năm 1982, sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha mẹ anh đều là quân nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Năm 1992, khi Chu Nhất Vi 10 tuổi, gia đình anh chuyển tới Bắc Kinh sinh sống. Năm 2000, nam diễn viên đỗ vào khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Nam diễn viên là con nhà nòi nghệ thuật, nhưng sự nghiệp lại khó khăn

Tuy nhiên, sau khi ra trường, Chu Nhất Vi không tìm được cơ hội diễn xuất. Nam diễn viên và bạn thân là Trương Tụng Văn thường xuyên đi tới các đoàn phim đăng ký nhưng chỉ nhận được phản hồi "không tốt", "không có vai diễn phù hợp", "sẽ liên hệ lại". Lúc đầu họ đi bằng taxi, sau đó ngồi xe buýt, cuối cùng không còn tiền, Chu Nhất Vi lừa Trương Tụng Văn rằng trường quay ở rất gần, đi bộ một lúc là tới. Thế nhưng thực tế họ đã phải đi bộ 13 km.

Thế nhưng, khi đến nơi, họ lại nhận được những lời nhận xét cay nghiệt từ phía đạo diễn: "Mọi người có biết loại người gì không làm diễn viên được không. Chính là hai kẻ như thế này, một người xấu lùn, một người cao da đen, môi như xúc xích (chỉ Chu Nhất Vi)".

Theo QQ , ngoại hình của Chu Nhất Vi và Trương Tụng Văn quả thực không hợp với gu thẩm mỹ của khán giả. Trong khi người xem yêu thích những tài tử da trắng môi hồng, đẹp kiểu thư sinh sang trọng, thì hai diễn viên lại có làn da đen già trước tuổi, còn trẻ nhưng lại giống như những ông chú trung niên. Chính vì vậy, Chu Nhất Vi và Trương Tụng Văn bị trợ lý đạo diễn chỉ thẳng mặt chê bai "đừng mơ mộng làm diễn viên nữa".

Chu Nhất Vi và Trương Tụng Văn nhiều lần bị chê bai ngoại hình, bị nhà sản xuất nhục mạ

Những cay đắng thuở đầu khi mới theo nghiệp diễn khiến Chu Nhất Vi không thể quên. Tuy nhiên, dù được lựa chọn giữa công việc khác và diễn xuất, nam diễn viên vẫn quyết tâm đi theo tiếng gọi của trái tim.

"Tôi từng được mời làm MC hài, tham gia các show giải trí. Tuy nhiên, tôi đã phải xin lỗi nhà sản xuất. Tôi không muốn chỉ làm một ngôi sao giải trí gây cười với mọi người, tôi muốn làm diễn viên", Chu Nhất Vi chia sẻ.

Phải đến năm 2004, Chu Nhất Vi mới chính thức có vai diễn đầu tay trong phim Ánh Dương Như Hoa . Bộ phim thành công và Chu Nhất Vi ghi dấu ấn ngay trong vai diễn đầu tay. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nam diễn viên, ba năm sau đó kịch bản gửi tới cho anh đều tương tự vai Lưu Xuyên, vì vậy nam diễn viên không muốn bị định kiến là một diễn viên thần tượng. Chu Nhất Vi cố gắng đa dạng hóa vai diễn, anh vào vai sĩ quan, gián điệp, nhà tâm lý học, thiếu gia ăn chơi trác táng, nhà thiết kế hiền lành,...

Có thể nói, Chu Nhất Vi từng đứng trước cơ hội kiếm nhiều tiền, có danh tiếng cao hơn khi làm diễn viên thần tượng. Nhưng anh lại lựa chọn con đường khó khăn là làm một diễn viên đa dạng, chân thật.

Chu Nhất Vi muốn đa dạng diễn xuất

Nam diễn viên từ chối đóng khung mình trong một hình tượng nhất định

Nhờ đó, nhắc tới Chu Nhất Vi, khán giả và đồng nghiệp đều ca ngợi sự nỗ lực và khả năng diễn xuất tốt của anh. Một số tác phẩm nổi bật của Chu Nhất Vi có Thịnh Thế Hoàng Phi , Thương Khung Chi Mão , Tú Xuân Đao , Khuynh Thế Hoàng Phi , Thiếu Lâm Vấn Đạo , Trường An 12 Canh Giờ , Thượng Dương Phú ...

Thị hậu Phi Thiên Nhiệt Y Trát trong lúc quay bộ phim Hải Thượng Mục Vân Ký chia sẻ điều hấp dẫn nhất với cô là được cùng Chu Nhất Vi hợp tác.

Chu Nhất Vi được bạn bè đồng nghiệp nể phục

Bên cạnh khả năng diễn xuất, Chu Nhất Vi còn được yêu mến nhờ tính cách tốt, hết lòng vì bạn bè. Nam diễn viên Trương Tụng Văn cũng nhớ lại: "Trong những năm tháng khốn cùng thất vọng nhất cuộc đời, chỉ có Chu Nhất Vi là người hiểu rõ thảm cảnh tôi đã trải qua. Anh ấy cũng là người duy nhất cho tôi mượn tiền".

Bà xã Chu Đan tiết lộ thêm đêm nào Trương Tụng Văn và Chu Nhất Vi cũng gọi điện thoại tâm sự với nhau. Có khi cả hai cùng khóc, cùng cười, động viên nhau trong sự nghiệp và cuộc sống.

Chu Nhất Vi hiếm khi có scandal đời tư

Năm 2017, Chu Nhất Vi kết hôn với Chu Đan - nữ MC được mệnh danh "Nhất tỷ" của đài Chiết Giang. Trong suốt 5 năm đầu hôn nhân, Chu Nhất Vi luôn bị khán giả chỉ trích là người chồng vô dụng ăn bám vợ. Tuy nhiên đến khi vợ chồng cùng tham gia show truyền hình, khán giả mới vỡ lẽ rằng Chu Nhất Vi là kiểu người "nói ít làm nhiều", không lãng mạn, cầu kỳ nhưng chân thực.

Nam diễn viên đã tiết lộ chuyện động trời, đó là có thời điểm Chu Đan mắc nợ lên đến 16 triệu NDT (54 tỷ đồng), Chu Nhất Vi đã đứng ra trả hết cho cô. Cũng nhờ đó, Chu Nhất Vi trở thành người chồng mẫu mực, người đàn ông đáng tin cậy trong mắt khán giả. Anh cũng được các nhà sản xuất để mắt đến, tin tưởng giao cho nhiều dự án chất lượng. Hiện tại, anh là cái tên hàng đầu được các nhà sản xuất lựa chọn cho những vai diễn nam chính ở độ tuổi ngoài 40.

Chu Nhất Vi âm thầm trả nợ cho vợ