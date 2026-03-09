Tối 9/3, Bạch Lộc và nhiều ngôi sao hạng A có mặt tại Thượng Hải, Trung Quốc để tham gia Lễ trao giải Phim truyền hình chất lượng năm 2026 do đài truyền hình Đông Phương tổ chức. Bạch Lộc xuất hiện với hai bộ lễ phục may đo cao cấp Haute Couture sang trọng đến từ các nhà mốt khác nhau trở thành điểm nhấn nổi bật của chương trình.

Bạch Lộc xuất hiện tươi tắn rạng rỡ tại sự kiện trao giải truyền hình

Nữ diễn viên nhanh chóng trở thành tiêu điểm trên MXH Weibo nhờ nhan sắc nổi bật

Bạch Lộc bước lên thảm đỏ với bộ váy sequin xanh đậm của Alexis Mabille, kết hợp cùng trang sức cao cấp De Beers. Sau đó, nữ diễn viên như biến thành nữ thần biển cả với bộ váy Haute Couture Xuân Hè 2026 mới nhất của thương hiệu Rahul Mishra. Cả hai bộ váy đều giúp Bạch Lộc tôn lên làn da trắng sứ, vóc dáng thon thả cùng thần thái rạng rỡ.

"Bả tăng cân là đẹp hơn hẳn", "Nhìn nàng ta nhíu mày mà tôi cũng thấy bấn loạn, người đẹp làm gì cũng đẹp", "Bạch Lộc ngày càng nhuận sắc", "Từ váy áo, trang sức cho đến thần thái đều đẹp nhất sự kiện hôm nay", "Bạch Lộc phải tăng lương cho stylist, tạo hình hôm nay quá đẹp", các cư dân mạng để lại bình luận.

Theo Sina, Bạch Lộc ngày càng có khí chất của diễn viên chuyên nghiệp. Cô từng xuất hiện là một hot girl mạng, sau đó được biên kịch Vu Chính ký hợp đồng đóng phim. Không được đào tạo bài bản nên Bạch Lộc dần tích lũy kinh nghiệm qua từng vai diễn. Nữ diễn viên không ngại lăn xả đóng cảnh hành động, giả trai hay cảnh mạo hiểm.

Bộ này trang phục này được nhiều cư dân mạng khen là đẹp nhất trong dàn nghệ sĩ tham gia sự kiện

Bạch Lộc ngày càng nhuận sắc, sự nghiệp cũng vững vàng và có chỗ đứng ổn định trong lòng khán giả

Nữ diễn viên còn được khen ngợi có vẻ đẹp không giống các hot girl mạng mà mang chiều sâu như một thanh y (các diễn viên thực lực đóng phim chính kịch)

Chính nhờ sự bền bỉ, Bạch Lộc dần tạo được chỗ đứng trong lòng khán giả qua các tác phẩm như Châu Sinh Như Cố, Nhất Sinh Nhất Thế, Trường Nguyệt Tẫn Minh, Ninh An Như Mộng... Bên cạnh đó, nhan sắc của Bạch Lộc ngày càng thăng hạng. Cô không chỉ là mỹ nhân cổ trang được khán giả yêu thích mà còn hiếm khi mắc lỗi khi bước lên thảm đỏ. Mỗi khoảnh khắc cúi chào, nhíu mày hay mỉm cười của Bạch Lộc đều trở thành tiêu điểm của truyền thông vì ngày càng toát ra khí chất sang trọng quyến rũ.

Bạch Lộc đã có một năm 2025 rất thành công. Người đẹp sinh năm 1994, có ba bộ phim lên sóng liên tiếp, và điều đáng nể là cả ba tác phẩm đều đạt thành tích cao cùng lượng quảng cáo dày đặc.

Bạch Nguyệt Phạn Tinh gây tiếng vang lớn khi clip tuyên truyền cán mốc 14 triệu tim, giữ vị trí Á quân phim tiên hiệp iQiYi 2025. Bắc Thượng giúp cô lập kỷ lục mới khi lọt top 3 rating lịch sử của CVB, đồng thời trở thành nữ diễn viên sau 90 có thành tích CVB cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, Lâm Giang Tiên tiếp tục củng cố vị thế của Bạch Lộc khi trở thành một trong sáu bộ phim phá vạn năm 2025 của nền tảng, đồng thời giữ ngôi quán quân phim tiên hiệp.

Hình ảnh chụp tại sự kiện của Bạch Lộc cũng được khen ngợi

Bạch Lộc có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp, trong khi đối thủ gặp nhiều khó khăn

Sự nỗ lực, cầu tiến của cô nhận về nhiều tình cảm từ công chúng

Chính vì vậy, Bạch Lộc sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo

Với những thành tích ổn định, không phân biệt đề tài cổ trang, tiên hiệp hay hiện đại, Bạch Lộc được nhiều nhà sản xuất, trang truyền thông đánh giá là một trong số ít các ngôi sao có thể thu hút người xem, "gánh vác" thành công của một dự án.

Một vài hình ảnh khác của Bạch Lộc trong sự kiện

Nguồn: Sina