Sau khi gây chấn động Nhật Bản, lập kỷ lục trở thành phim live-action có doanh thu cao nhất lịch sử xứ sở hoa anh đào, Quốc Bảo (Kokuho) đang viral cực mạnh trên MXH sau 3 này công chiếu tại Việt Nam. Tác phẩm vượt mốc 20 tỷ yên (hơn 3400 tỷ đồng) tại phòng vé này khiến nhiều khán giả choáng ngợp bởi hình ảnh đẹp đến từng khung hình và câu chuyện nghệ thuật đầy ám ảnh.

Câu chuyện đẹp đến đau đơn về hành trình trở thành "Quốc bảo"

Quốc Bảo xoay quanh nhân vật chính Kikuo (Ryo Yoshizawa), cậu bé 14 tuổi có năng khiếu đặc biệt với Kabuki - loại hình sân khấu truyền thống lâu đời của Nhật Bản. Sau khi cha cậu là một ông trùm yakuza (có thể xem là Mafia Nhật) bị sát hại, Kikuo được nghệ sĩ Kabuki lừng danh Hanai Hanjiro II nhận nuôi và đào tạo để trở thành onnagata, tức nam diễn viên chuyên đảm nhận các vai nữ trong Kabuki. Nhưng con đường nghệ thuật của Kikuo không hề bằng phẳng.

Cậu phải lớn lên trong một thế giới khắc nghiệt, nơi dòng dõi và truyền thống quyết định địa vị, còn bản thân lại là một kẻ ngoại đạo mang quá khứ yakuza. Trong khi đó, Shunsuke (Ryusei Yokohama) - con trai ruột của Hanai - sinh ra để kế thừa ánh hào quang Kabuki nhưng lại không thật sự yêu nghệ thuật này.

Hai số phận đối lập tạo nên một mối quan hệ vừa là bạn bè, vừa là đối thủ kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Một người sẵn sàng hiến dâng mọi thứ để trở thành vĩ đại, người còn lại lại muốn thoát khỏi định mệnh đã được sắp đặt sẵn.

Một thế giới Kabuki mê hoặc chưa từng thấy trên màn ảnh

Một trong những lý do chính khiến Quốc Bảo khiến khán giả choáng ngợp chính là phần hình ảnh. Từ trang phục, lớp hóa trang cho tới ánh sáng sân khấu, mọi khung hình đều được trau chuốt đến mức nhiều người nhận xét rằng cả bộ phim giống như một chuỗi tranh điện ảnh sống động.

Kabuki vốn là loại hình sân khấu có lịch sử hàng trăm năm, từng cử chỉ, ánh mắt hay bước chân đều mang ý nghĩa nghi lễ. Bộ phim không chỉ tái hiện những màn trình diễn Kabuki rực rỡ mà còn đưa khán giả bước vào thế giới phía sau sân khấu, nơi nghệ thuật được xây dựng bằng mồ hôi, kỷ luật và cả những hi sinh cá nhân.

Hai diễn viên Ryo Yoshizawa và Ryusei Yokohama thậm chí đã dành hơn một năm rưỡi luyện tập Kabuki để có thể thể hiện các động tác và biểu cảm đúng chuẩn sân khấu truyền thống. Nhờ vậy, những màn trình diễn trong phim mang lại cảm giác vừa uyển chuyển, vừa mãnh liệt, khiến người xem khó rời mắt.

Nhân vật khiến khán giả “phát điên” vì quá ám ảnh

Nếu phần hình ảnh khiến người xem trầm trồ thì chính nhân vật Kikuo mới là thứ khiến khán giả bàn tán dữ dội nhất. Kikuo không phải mẫu nhân vật dễ yêu thích. Anh ám ảnh với việc trở thành vĩ đại đến mức gần như đánh đổi mọi thứ từ tình bạn, tình yêu và cả sự bình yên của chính mình. Tham vọng ấy khiến nhân vật vừa đáng khâm phục, vừa khiến người xem cảm thấy nghẹt thở.

Trái ngược với Kikuo là Shunsuke, người sinh ra đã có tất cả nhưng lại không hề muốn gánh vác di sản gia đình. Một người khao khát vươn tới đỉnh cao bằng mọi giá, một người lại muốn thoát khỏi chiếc bóng của truyền thống. Sự đối lập tạo nên một mối quan hệ vừa gắn bó vừa đầy bi kịch, trở thành trục cảm xúc xuyên suốt bộ phim.

Tại Nhật Bản, Quốc Bảo không chỉ là một bộ phim thành công về doanh thu. Tác phẩm còn tạo ra hiệu ứng văn hóa đáng kể khi khơi dậy sự quan tâm trở lại với Kabuki vốn bị xem là xa lạ với thế hệ trẻ. Điều đó cho thấy Quốc Bảo không chỉ kể một câu chuyện, mà còn mở ra cánh cửa để khán giả hiện đại khám phá một di sản văn hóa lâu đời.

Không phải tự nhiên mà có thể trở thành hiện tượng phòng với doanh thu kỷ lục và nhận đề cử giải Oscar. Nhịp phim chậm rãi, giàu chiêm nghiệm, nhưng càng đi sâu, câu chuyện càng bộc lộ những lớp cảm xúc phức tạp về danh vọng, nghệ thuật và cái giá của sự vĩ đại, Quốc Bảo khiến khán giả bước ra khỏi rạp với cảm giác vừa choáng ngợp, trầm trồ vì cái đẹp, vừa suy tư vì nhân vật trong đó.

Bộ phim đã được khởi chiếu ở các rạp tại Việt Nam từ ngày 6/3.

Nguồn: NPR