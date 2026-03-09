Góc nhìn nữ quyền táo bạo trong phiên bản Đồi Gió Hú 2026

Nữ đạo diễn Emerald Fennell và hai diễn viên chính trong phim "Đồi gió hú" (Ảnh: Getty Images, Warner Bros.)

Nếu như Chlóe Zhao một lần nữa đứng trước cơ hội làm nên hiện tượng tại mùa Oscar 2026, thì Emerald Fennell đã cuốn cả thế giới vào cuộc tranh luận như kéo dài bất tận về cách cô mang Đồi gió hú từ tiểu thuyết kinh điển lên màn ảnh. Với tên phim được đặt trong dấu ngoặc kép như gợi mở về một phiên bản mang góc nhìn riêng, "Đồi gió hú" đích thực là tác phẩm đi "chệch" với tâm lý đón nhận thông thường về phim chuyển thể khi chỉ đưa lên màn ảnh những nội dung chắt lọc, chọn lựa, tập trung vào mối tình của hai nhân vật chính Cathy và Heathcliff.

"Đồi gió hú" năm 2026 tập trung vào chuyện tình của hai nhân vật chính Cathy và Heathcliff (Ảnh: Warner Bros.)

Không ít khán giả bày tỏ sự ngỡ ngàng khi phim có quá nhiều vào những yếu tố, tình tiết, thậm chí cả những chi tiết rất nhỏ nhưng đầy nhục cảm. Sự nổi loạn, hoang dã, bất chấp quy tắc của Cathy và Heathcliff được đẩy cao trong "Đồi gió hú", dẫn dắt người xem đón nhận một cách tự nhiên hơn với tình yêu sai trái, độc hại và tuyệt vọng của họ. Tuy nhiên, những diễn biến trên phim, cách phát triển nhân vật chưa thực sự có chiều sâu, chưa tạo nên sự bùng nổ cảm xúc như mong đợi. Không chỉ khán giả từng yêu mến tiểu thuyết gốc hụt hẫng mà ngay cả khán giả trung lập cũng cảm thấy "lấn cấn".

"Đồi gió hú" năm 2026 là bộ phim đậm tính nữ quyền. Đạo diễn Emerald Fennell luôn biết cách dành cho phái nữ đặc quyền tỏa sáng theo cách riêng của mình trong phim. Với nữ diễn viên Margot Robbie đó là cách cô chiếm trọn mọi sự chú ý cùng nhan sắc rực rỡ và bộ sưu tập trang phục khiến người xem phải... nghẹt thở. Những phân cảnh khi nhân vật Cathy chuyển sang sống tại dinh thự xa hoa nhà chồng hệt như sàn diễn thời trang cao cấp được thiết kế riêng.

Loạt trang phục lộng lẫy, xa hoa của Margot Robbie và các diễn viên trong phim "Đồi gió hú" (Ảnh: Jaap Buitendijk)

Ở đó tường nhà sơn theo màu da của cô, trung thực đến mức điểm tô cả vết tàn nhang, sàn nhà thì bóng loáng phủ tông đỏ - tông màu ưa thích của Cathy, và nữ chủ nhân thì cứ sau vài phút lại đổi một bộ đồ lộng lẫy khác... Sự xa hoa một cách phô trương ấy bên cạnh chủ ý về mặt thẩm mỹ cũng là cách kể về việc một cô gái sôi nổi, cuồng nhiệt yêu và sống bỗng trở thành một "búp bê", một bình hoa di động trong thế giới mà cô không thực sự thuộc về.

Chính vì vai diễn của Margot Robbie quá nổi bật nên Heathcliff của Jacob Elordi có phần nhạt nhòa, thiếu sự gắn kết, ăn ý với bạn diễn. Trong khi thực tế, theo tiểu thuyết, và theo một số bản phim từng thực hiện trước đây, Heathcliff là nhân vật gây ấn tượng mạnh, thể hiện sự ám ảnh, chiếm hữu bất chấp quy tắc để cuối cùng đưa bản thân và người yêu tới với kết cục bi thảm, không lối thoát.

Jacob Elordi trong vai Heathcliff (Ảnh: Warner Bros.)

Phần thể hiện của Ralph Fiennes trong bản phim điện ảnh năm 1992 thu hút đến nỗi trở thành "khuôn mẫu", làm nhẹ đi những chỉ trích nhắm tới bộ phim vì phá vỡ nguyên tác. Jacob Elordi là ngôi sao trẻ tài năng, nhưng trong một bộ phim đậm chất nữ quyền như "Đồi gió hú", đóng cặp cùng bạn diễn trội hơn về danh tiếng, kinh nghiệm, tuổi tác, anh chưa thể hiện xuất sắc như phiên bản tiền nhiệm về độ hoang dã, sự quái dị, tàn bạo nhưng đồng thời lại cũng đầy tổn thương, dễ được cảm thông.

Được dán nhãn 18+, "Đồi gió hú" tràn ngập những cảnh tình cảm nồng cháy nhưng có lẽ để phù hợp với tư tưởng nữ quyền hiện đại, "cảnh nóng" đã được tiết chế, không quá táo bạo mà thiên về khơi gợi, ẩn ý.

Dù vấp phải tranh cãi, "Đồi gió hú" nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả. Trong đó, phái nữ chiếm phần đông. Sau khi hơn 3 tuần ra mắt, phim vượt ngưỡng 200 triệu USD trên toàn cầu và vẫn còn nhiều cơ hội để gia tăng doanh thu.

Nữ đạo diễn Emerald Fennell và diễn viên Margot Robbie trên phim trường "Đồi gió hú" (Ảnh: Warner Bros.)

Với 3 bộ phim nổi bật trong sự nghiệp thời gian, nữ đạo diễn Emerald Fennell cho thấy cô chưa khi nào muốn đứng ngoài vòng xoáy của những tranh luận, chỉ trích. Promising Young Woman là phim báo thù mang cảm hứng từ phong trào #Metoo. Saltburn là câu chuyện về thế giới thượng lưu mục ruỗng. Còn "Wuthering Heights" (Đồi gió hú) mang đến "bữa tiệc thị giác và cảm xúc" vừa phóng khoáng, vừa ngột ngạt, vừa u ám lại vừa bóng bẩy, hào nhoáng.

Theo tác giả Roger Ebert trong một bài phân tích về sự khác biệt của Emerald Fennell, dù có thích hay không tầm nhìn, sáng tạo mà nữ đạo diễn này mang tới thì cũng không thể phủ nhận rằng, cô là một trường hợp đặc biệt với tư duy làm phim thú vị. Emerald Fennell luôn tạo cho công chúng có câu chuyện, có sự mới mẻ để thảo luận, tranh cãi thay vì đi theo những lối mòn quen thuộc. "Không phải mọi thứ cô ấy thử đều thành công, nhưng mỗi lựa chọn đều được thực hiện với sự tận tâm hết mình đối với tầm nhìn của cô ấy, điều mà quá nhiều nhà làm phim thiếu" - tác giả nhận xét. Ông cũng cho rằng, "Đồi gió hú" của Emerald Fennell là một sự pha trộn giữa cơn ác mộng và niềm hoan lạc, trong đó cảm xúc thống trị tất cả. Khó có thể gọi đây là một bản chuyển thể trung thực với nguyên tác. Nhưng nó đã nắm bắt được rất nhiều tinh thần của tác phẩm, một bản chuyển thể khiến nhiều người muốn quay trở lại đọc tác phẩm gốc.

Emerald Fennell từng đoạt giải Oscar về Kịch bản gốc xuất sắc nhất với phim điện ảnh đầu tay Promising Young Woman (Ảnh: Getty Images)

Năm 2020, với phim điện ảnh đầu tay Promising Young Woman, Emerald Fennell đã nhận được những đề cử Oscar cho Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và giành giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Với "Đồi gió hú", cô có bước đột phá khi tư duy nghệ thuật đã chạm tới số đông, bước ra khỏi vùng phim kinh phí, doanh thu thấp để đạt tới con số hàng trăm triệu USD. Và dù lời khen tiếng chê không ngớt thì chắc chắn, bộ phim tiếp theo từ Emerald Fennell vẫn sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt.