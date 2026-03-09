Ekip Thỏ Ơi!! đã chính thức tái xuất tại các cụm rạp trên toàn quốc với lịch trình cinetour mới. Sau gần 20 ngày ra rạp, dự án điện ảnh thứ năm của Trấn Thành đã thu về khoảng 436 tỷ đồng, thậm chí vượt qua thành tích doanh thu trước đó của phim Bố Già. Việc quay trở lại chuỗi cinetour được kỳ vọng sẽ tiếp tục khuấy động hiệu ứng truyền miệng cũng như sức nóng truyền thông, được kỳ vọng sẽ giúp Thỏ Ơi!! sớm cán mốc doanh thu 500 tỷ đồng trong thời gian tới.

Mới đây, 1 đoạn clip thu về gần 1 triệu view về LyLy đang khiến netizen bàn tán rôm rả. Cụ thể, LyLy cố gắng quăng miếng hài bằng cách kể lại phân đoạn 3 mặt 1 lời giữa Hải Linh (LyLy), Thế Phong (Vĩnh Đam) và Nhật Hạ (Pháo). Theo đoạn clip, LyLy diễn tả cách khóc của mỗi người: Thế Phong thì nước mắt chảy bên trái, Hải Linh bên phải còn Nhật Hạ chảy cả 2 bên. Thấy câu chuyện đang không đi đến đâu, Trấn Thành xen vào giải vậy: "Bà ơi bà, đây là bà đi bắt ghen người ta thôi. Đóng phim rồi cũng không nhớ nữa".

Màn quăng miếng cảm lạnh của LyLy (Nguồn: @meowentertainment)

Sau đó, LyLy vẫn tiếp tục với câu chuyện chảy nước mắt khiến Trấn Thành phải đùa rằng: "Sao mấy đứa đẹp mà khùng dữ trời. Hay giải thích quá". Nữ ca sĩ đánh lái sang Khuyến Dương: "Trong góc thì Chị Phiến đang chảy nước mũi vì Chị Phiến cũng lăm lẻ Thế Phong lắm đó". Khuyến Dương nảy số nhanh đáp lại: "Em ơi, chị lăm le anh Kim nha". Màn tung hứng của Khuyến Dương khiến Trấn Thành cười thích thú, đồng thời nói đùa Thế Phong không ai thích đâu.

Không ít khán giả cho rằng LyLy đang cố gắng bắt nhịp với dàn cast vốn nổi tiếng hoạt ngôn và tung hứng nhanh như Văn Mai Hương, Pháo hay Khuyến Dương. Dù vậy, cách nói chuyện có phần tưng tửng, đôi khi hơi dài dòng của cô lại khiến Trấn Thành phải liên tục chen vào “chốt hạ” hoặc nói đỡ để câu chuyện bớt… nhạt.

Dù vậy, nhiều khán giả cũng tỏ ra khá thông cảm với tình huống này. Trước khi tham gia dự án điện ảnh, LyLy vốn được biết đến là một nhạc sĩ - ca sĩ thiên về sáng tác, thường xuyên làm việc phía sau hậu trường và ít xuất hiện trong các chương trình giải trí hay những buổi phỏng vấn đông người. Việc cô chưa thật sự quen với nhịp tung hứng nhanh của các buổi cinetour vì thế được xem là điều dễ hiểu. Không ít ý kiến cho rằng đây cũng là cơ hội để LyLy dần làm quen với môi trường giải trí sôi động hơn, từ đó trau dồi thêm khả năng giao tiếp và xử lý tình huống khi đứng trước đám đông.

Một số bình luận của netizen: - Bà Ly bả hạt nhạt quá, nhưng cũng buồn cười. - Ông Xìn toàn phải nhảy vào giải vây cho bà Ly. - LyLy cứ nên là chính mình thôi, đừng cố quá thành quá cố. - Cô gái cứ hễ cầm mic là Trấn Thành phải chặn lời. - Cứ hát thôi Ly ơi, đừng diễn hài.



