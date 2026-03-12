Giữa lúc cuộc đua phòng vé phim Việt đầu năm vẫn đang diễn ra khá sôi động với 2 bộ phim tâm điểm là TÀI và Thỏ Ơi!! thì mới đây, một cái tên mới đã vươn lên chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu. Đó là Quỷ Nhập Tràng 2, phần tiếp theo của bộ phim kinh dị từng gây chú ý trước đó. Dù chỉ mới có những suất chiếu sớm trước ngày công chiếu chính thức, bộ phim đã nhanh chóng tạo nên cú bứt phá đáng ngạc nhiên trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé.

Cụ thể, Quỷ nhập tràng 2 dự kiến ra rạp từ ngày 13/3 nhưng đã mở suất chiếu sớm trong hai ngày 11 và 12/3. Theo số liệu phòng vé tính đến 15h30 ngày 12/3, bộ phim đang tạm thời giữ vị trí Top 1 doanh thu trong ngày với hơn 7,8 tỷ đồng, bỏ xa hai cái tên đang có mặt tại rạp là TÀI của Mỹ Tâm (2,2 tỷ đồng) và Thỏ Ơi!! do Trấn Thành đạo diễn (670 triệu đồng). Tổng cộng, bộ phim đã vượt mốc hơn 12,6 tỷ đồng dù chưa chính thức khởi chiếu.

Thành tích này không khỏi khiến không ít khán giả bất ngờ bởi hiếm khi một bộ phim kinh dị vừa mở suất chiếu sớm lại có thể nhanh chóng vượt qua các dự án đến từ những cái tên vốn được xem là "bảo chứng phòng vé" như Trấn Thành hay tên tuổi của Mỹ Tâm. Việc Quỷ Nhập Tràng 2 tạm thời dẫn đầu doanh thu chứng tỏ sức hút của dòng phim kinh dị tại rạp Việt, đồng thời chứng minh rằng khán giả vẫn sẵn sàng ra rạp cho những tác phẩm có màu sắc mới lạ và đủ yếu tố gây tò mò.

Quỷ Nhập Tràng phần hai tiếp tục xoay quanh nhân vật Minh Như (Khả Như), người phụ nữ mang số phận bi kịch. Sau cái chết của mẹ, cô bị chính cha ruột đuổi khỏi nhà trong hoàn cảnh đầy bí ẩn. Nhiều năm sau khi quay trở lại, hàng loạt cái chết và những hiện tượng ma quái bắt đầu xảy ra, kéo theo bí mật kinh hoàng liên quan đến quá khứ của gia đình.

Bối cảnh chính của câu chuyện diễn ra tại xưởng vải nơi gia đình Minh Như từng sinh sống cùng nhiều người làm thuê. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên gồm Doãn Quốc Đam, Đào Anh Tuấn, Phương Bình, Ngọc Hương, Khả Như, Quang Tuấn, Vân Dung, tạo nên tuyến nhân vật khá đông đảo. Ở phần phim này, bi kịch của Minh Như cũng được khai thác sâu hơn, giúp khán giả hiểu rõ hơn về quá khứ đau thương của nhân vật.

Bộ phim tiếp tục theo đuổi phong cách kinh dị nặng đô đã làm nên thương hiệu của phần một với những phân cảnh hù dọa, các màn đối đầu trực diện với quỷ dữ cùng nhiều nghi thức trục quỷ mang màu sắc tâm linh u ám.

Một trong những chi tiết gây ám ảnh nhất phim thuộc về diễn viên mới Ngọc Hương trong vai Mỹ Ngọc - em gái của Minh Như. Trên phim trường, nữ diễn viên phải dầm mình dưới mưa với gương mặt hóa trang bê bết máu và thực hiện cảnh ăn lươn sống, được xem là một trong những phân đoạn nặng đô nhất của bộ phim. Trước đó, ở phần một, cảnh ăn thịt sống của Khả Như từng khiến nhiều khán giả ám ảnh, vì vậy sang phần hai, chi tiết này được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành điểm nhấn gây sốc cho người xem.

Sau những suất chiếu sớm đầu tiên, bộ phim nhận được khá nhiều bình luận trên mạng xã hội. Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn những sau khi xem xong, nhiều khán giả vẫn nhận định là bộ phim thật sự nặng đô và đáng sợ, cảm nhận chân thực được không khí rùng rợn xuyên suốt bộ phim. Phim sẽ có những màn jumpscare (hù dọa) bất ngờ với cường độ liên tục. Đặc biệt, với nhãn 18+, phim cũng không kiêng nể mà lột tả chân thực những cảnh kinh dị, máu me, thậm chí tâm lý yếu sẽ dễ bị nô nao khi xem phim, đảm bảo không phụ lòng những ai đam mê dòng phim kinh dị.

Một số bình luận từ khán giả sau khi xem suất chiếu sớm: - Xem đủ 2 tiếng là hét đủ 2 tiếng liền. Mà phim này thực sự ghê nha, ma thì xuất hiện vừa đủ, nhưng mấy cảnh kinh dị thì đếm không hết. Thành ra ai yếu yếu xem phim này có khi thấy buồn nôn. - May quá vẫn có cảnh hài. - Có thể là xỉu giữa rạp trời ơi. - Hù khúc nào là điếng người khúc đó. Không cần mua bắp nước cũng được vì bận xem phim không có thời gian ăn luôn. - Quỷ ám, ma nhập, giết người, trừ tà, người và quỷ đấm nhau lên bờ xuống ruộng luôn. - Đúng kiểu T18, doạ từ đầu tới cuối, doạ tới kết luôn. Có thể là sẽ có phần 3 đó.

Với màn khởi đầu khá ấn tượng ngay trong ngày chiếu sớm, Quỷ Nhập Tràng 2 đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hút khi chính thức ra rạp từ ngày 13/3, đồng thời trở thành một trong những phim kinh dị Việt đáng chú ý nhất tại phòng vé trong thời gian tới.

Nguồn: Box Office Vietnam