Ảnh: zaapzee

Dù nhận không ít bình luận trái chiều về khả năng diễn xuất, thành viên của BLACKPINK vẫn đang cho thấy sức hút mạnh mẽ với các dự án phim truyền hình mới và sự công nhận từ giới chuyên môn.

Ngày 10/3, ban tổ chức Canneseries thông báo Jisoo sẽ nhận giải Madame Figaro Rising Star Award (Ngôi sao đang lên) tại kỳ liên hoan lần thứ 9, diễn ra từ ngày 23 đến 28/4 .

Giải thưởng này được trao cho những diễn viên đang thu hút sự chú ý trên toàn cầu và có tiềm năng trở thành gương mặt nổi bật của ngành truyền hình quốc tế. Trước Jisoo, nhiều ngôi sao trẻ đã từng nhận danh hiệu này như Sydney Sweeney, Daisy Edgar Jones, Marie Colomb và Ella Purnell.

Jisoo trên trang chủ của Canneseries

Giám đốc nghệ thuật của Canneseries - Albin Lewi - cho biết, hành trình nghệ thuật đa lĩnh vực cùng tầm ảnh hưởng toàn cầu của Jisoo là lý do khiến ban tổ chức lựa chọn cô cho giải thưởng này. Theo ông, đây sẽ là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của mùa liên hoan năm 2026.

Sau khi thông tin được công bố, Jisoo cũng nhanh chóng chia sẻ lại bài đăng của Canneseries trên Instagram cá nhân kèm biểu tượng trái tim, bày tỏ niềm vui trước sự ghi nhận này.

Song song với tin vui, chị cả nhóm BLACKPINK cũng đang thu hút sự chú ý nhờ bộ phim truyền hình mới của Netflix mang tên Boyfriend On Demand. Chỉ ba ngày sau khi phát hành (6/3), bộ phim đã nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng tại Hàn Quốc và tạo hiệu ứng lan tỏa trên nhiều thị trường quốc tế.

Jisoo và Seo In Guk tung hứng khá mượt mà trong Boyfriend On Demand (Ảnh: Netflix)

Trong phim, Jisoo hóa thân vào vai Seo Mi Rae - một nhà sản xuất webtoon bận rộn - tìm đến dịch vụ hẹn hò ảo để khỏa lấp những trống trải trong đời sống tình cảm. Sự tung hứng giữa cô và nam diễn viên Seo In Guk (trong vai Park Kyung Nam) được đánh giá là tạo ra những rung động cảm xúc vừa vặn cho một bộ phim hài lãng mạn. Đặc biệt, Boyfriend On Demand còn sở hữu dàn khách mời "cực phẩm" như Seo Kang Joon, Lee Soo Hyuk và Lee Jae Wook, giúp bộ phim duy trì sức hút mạnh mẽ với khán giả trẻ.

Tạp chí Time nhận định, bộ phim không đơn thuần là giải trí mà còn khai thác sâu cách phụ nữ đưa ra lựa chọn trong một xã hội đầy áp lực, minh chứng cho sức mạnh của dòng phim tình cảm lấy phụ nữ làm trung tâm.