Lên sóng liền 10 tập vào ngày 6/3 trên Netflix, Boyfriend On Demand do Jisoo (BLACKPINK) thủ vai chính vẫn đang là chủ đề được người hâm mộ cũng như các mọt phim trên toàn cầu quan tâm và thảo luận rôm rả. Bên cạnh những cảnh hẹn hò thú vị của nữ chính Mirae do Jisoo thủ vai với dàn mỹ nam trong phim thì mới đây, một phân đoạn độc đáo của thành viên BLACKPINK bất ngờ viral với lý do: khiến người xem ngượng thay cho nhân vật.

Diễn xuất "chuông xe đạp" không cần thoại của Jisoo (BLACKPINK) trong Boyfriend On Demand

Cụ thể, một netizen đã đăng tải đoạn clip cắt từ phim lên Threads kèm chia sẻ: "Sao tôi coi phim idol đóng mà cảm giác không nhập tâm vào nhân vật được luôn, cứ kiểu 'chuông xe đạp' (cringe, diễn tả cảm xúc ngượng xấu hổ) thế nào ấy". Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nhiều người xem xong cũng thừa nhận họ có cảm giác tương tự.

Trong video, nhân vật của Jisoo đứng trong căn hộ, vừa nghe nhạc vừa nhún nhảy say mê. Vốn dĩ là cảnh quay tạo yếu tố hài hước, vô tri nhưng qua cách diễn của nữ idol, nhiều dân tình cảm thấy dù không cần thoại nhưng vẫn đủ khiến người xem thấy ngại thay.

Một người nhận xét: "Diễn rom-com khó ở chỗ đó đấy, phải thoại những câu cringe, diễn nét cringe mà người xem không cảm thấy gồng hay lố. Jisoo chưa làm được điều đó”. Sau đó, rất nhiều khán giả khác cũng chia sẻ cảm giác tương tự: "Từ hôm qua tới giờ video nào cũng ngại không dám xem hết", "Xem sượng mà mắc cười luôn ấy", "Không cần mở miệng luôn mà vẫn đủ để làm tôi nổi da gà, ngại quá", "Diễn không cần diễn, cười muốn xỉu".

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến nhận xét biểu cảm của Jisoo trong cảnh này khá cứng, khiến tổng thể phân đoạn trở nên thiếu tự nhiên. Một bình luận thẳng thắn viết: “Mặt Jisoo đúng là đơ, mà là kiểu đơ do biểu cảm chưa tự nhiên nên xem bị cringe”.

Không chỉ vì nét diễn đơ quen thuộc, cảnh này còn gây ngại vì khán giả đã quá quen với hình ảnh idol của Jisoo trên sân khấu. "Đó là cảm giác nhìn người thân đóng phim đó bà, kiểu quen mặt quá nên nhìn mắc cười", một người bình luận. Tuy nhiên, không phải tất cả phản hồi đều tiêu cực. Một số người xem cho rằng yếu tố "chuông xe đạp" phần nào đến từ kịch bản rom-com vốn đã cố tình xây dựng những tình huống hơi lố để tạo tiếng cười. Theo họ, điều này không hoàn toàn là lỗi của diễn viên.

“Nói công bằng thì do kịch bản cringe chứ không phải do diễn viên. Tôi cũng không phải fan Jisoo lắm nhưng thấy phim này hợp với cô ấy, diễn cũng đáng yêu”, "Tôi thấy dễ thương mà, lâu lâu coi mấy phim kiểu này để thư giãn đầu óc. Jisoo cũng đẹp nữa”, khán giả viết.

Jisoo tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi trong phim mới

Dù không ngừng gây ra nhiều phản ứng trái chiều, phải công nhận là Jisoo có khả năng viral bằng thực lực. Đây cũng là một cách để kéo sự thu chú ý cho bộ phim vừa ra mắt. Dự kiến trong thời gian tới, Boyfriend On Demand vẫn giữ được sức hút và tiếp tục on trend trên toàn cầu.

Nguồn: Netflix

Lam Phương