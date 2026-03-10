Sinh năm 1991, Miu Lê bước chân vào showbiz khá tình cờ. Khi còn là nữ sinh trung học, cô được mẹ đăng ký cho đi học lớp người mẫu và từ đó lọt vào tầm ngắm của đạo diễn Lê Hoàng. Vị đạo diễn nhanh chóng trao cho Miu Lê cơ hội xuất hiện trong một dự án điện ảnh, nhưng đáng tiếc bộ phim lại bị đắp chiếu và không bao giờ ra rạp.

Không lâu sau, cô tiếp tục được tin tưởng giao vai chính trong bộ phim học đường Những Thiên Thần Áo Trắng. Tuy nhiên, tác phẩm này không đạt được thành công như kỳ vọng khi bị nhiều khán giả nhận xét sở hữu kịch bản khá sơ sài. Dù vậy, đây vẫn là cột mốc giúp gương mặt trẻ Miu Lê bắt đầu được chú ý trong làng giải trí.

Sau những vai diễn đầu đời, Miu Lê thử sức với con đường ca hát nhưng vẫn song song theo đuổi nghiệp diễn. Năm 2011, cô xuất hiện dày đặc trên màn ảnh với hàng loạt dự án như Thiên Sứ 99, Oan Gia Đại Chiến, Gia Đình Dấu Yêu và Tối Nay, 8 Giờ!. Chăm chỉ là vậy nhưng Miu Lê vẫn chưa thực sự được công nhận với tư cách một diễn viên, khi phần lớn các tác phẩm cô tham gia thời điểm đó đều không tạo được dấu ấn và thậm chí còn bị xếp vào nhóm phim thị trường kém chất lượng.

Bước ngoặt chỉ thực sự đến vào năm 2015, khi Miu Lê đảm nhận vai nữ chính trong Em Là Bà Nội Của Anh. Khi ấy mới 24 tuổi, nhưng cô lại phải hóa thân thành một cô gái mang linh hồn của người phụ nữ ngoài 70. Từ dáng đi, cử chỉ, ánh mắt cho đến cách nói chuyện đều được Miu Lê thể hiện một cách thuyết phục như một bà lão 70 tuổi thật sự, khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Không chỉ vậy, chất giọng truyền cảm của cô trong những ca khúc mang màu sắc nhạc Trịnh cũng góp phần làm nên cảm xúc cho bộ phim.

Năm đó, Em Là Bà Nội Của Anh cán mốc hơn 100 tỷ đồng doanh thu, trở thành hiện tượng phòng vé và là một trong những tác phẩm góp phần định hình khái niệm “phim trăm tỷ” của điện ảnh Việt, đồng thời mở ra trào lưu remake phim ngoại trong nhiều năm sau.

Cho đến hiện tại, Em Là Bà Nội Của Anh vẫn được xem là tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp của Miu Lê. Màn hóa thân thành cô gái mang tâm hồn bà lão 70 tuổi của cô thậm chí còn được nhiều khán giả nhận xét ấn tượng hơn cả phiên bản Hàn Quốc và Thái Lan. Bản thân nữ diễn viên cũng từng thẳng thắn chia sẻ rằng rất khó để cô có thể vượt qua cái bóng của bộ phim này trong sự nghiệp.

Dù vậy, thành công của Em Là Bà Nội Của Anh đã mở ra cho Miu Lê nhiều cơ hội mới. Cô liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh quy mô hơn như Bạn Gái Tôi Là Sếp, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua hay Nắng 2, qua đó dần khẳng định khả năng biến hóa với nhiều dạng vai khác nhau.

Ở thời điểm hiện tại, khi đã bước sang tuổi ngoài 30, Miu Lê không còn hoạt động quá dày đặc ở cả lĩnh vực phim ảnh lẫn âm nhạc. Tuy nhiên, cô vẫn duy trì sức hút riêng nhờ cá tính thẳng thắn, hài hước và phong cách rất khác biệt trong showbiz. Năm ngoái, nữ ca sĩ còn gây chú ý khi tham gia chương trình thực tế Em Xinh Say Hi, nơi cô cho thấy hình ảnh năng động, lầy lội và gần gũi hơn với khán giả trẻ.

Bên cạnh đó, nhan sắc của Miu Lê cũng thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. So với thời đóng Những Thiên Thần Áo Trắng, cô được nhận xét ngày càng trẻ trung, quyến rũ và “búp bê” hơn hẳn. Hậu gỉam cân, Miu Lê ngày càng trẻ ra, các đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên hài hoà và sắc sảo hơn. Sở hữu chiều cao 1m70 cùng vóc dáng chuẩn chỉnh, Miu Lê dễ dàng khiến bản thân trở nên nổi bật mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Sắp tới, Miu Lê được cho là sẽ tái xuất màn ảnh rộng với dự án điện ảnh mới mang tên Đại Tiệc Trăng Máu 8. Thông tin này nhanh chóng khiến nhiều khán giả tò mò, bởi sau nhiều năm, người hâm mộ vẫn chờ đợi một vai diễn đủ sức tạo dấu ấn mạnh mẽ tiếp theo, đánh dấu một cột mốc mới trên hành trình diễn xuất của cô nàng.