Sina đưa tin tối 11/3, bộ phim cổ trang Trục Ngọc chính thức đạt cột mốc 10.000 điểm độ hot trên nền tảng iQiYi và 30.000 trên Tencent Video. Mức điểm này đánh dấu việc Trục Ngọc trở thành tác phẩm bùng nổ mang tính hiện tượng, thường được coi là "phim đại bạo" (cú nổ lớn) của các nền tảng phát sóng.

Trục Ngọc phá 30.000 điểm, bước vào hàng ngũ "phim hot phải xem" trên Tencent

Tuy nhiên, niềm vui chẳng kéo dài lâu, dưới bài đăng chúc mừng Trục Ngọc của trang iQiYi, nhiều khán giả đã bài đăng bình luận tố cáo nền tảng này dùng các biện pháp làm giả số liệu, làm rối loạn thị trường phim ảnh. Thậm chí, có khán giả còn kêu gọi các cơ quan chức năng điều tra iQiYi. Những bình luận này nhận được tới 50.000-70.000 lượt thích.

Không những vậy, nhiều khán giả còn yêu cầu iQiYi phải trả tiền. Lý do là trong những tác phẩm trước, nhiều nhóm người hâm mộ phải chi tiền để thúc đẩy nhiệt độ, tạo số liệu đẹp trên nền tảng iQiYi cho các bộ phim mà thần tượng họ đóng. Tuy nhiên, với Trục Ngọc , iQiYi hay Tencent Video làm giả số liệu, tạo thành tích ảo, như vậy người hâm mộ của hai diễn viên chính Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi không cần mất tiền để quảng bá phim mà tác phẩm vẫn có thành tích tốt. Fan của các diễn viên khác cho rằng họ bị mất tiền oan, bị đối xử bất công nên đòi lại tiền.

Fan của nghệ sĩ khác nghĩ rằng mình bị thiệt thòi và muốn đòi lại tiền

Bất đắc dĩ, iQiYi phải xóa bỏ các bình luận trái chiều. Nhưng hành động này càng khiến sự phẫn nộ của công chúng lên cao. Khán giả cho rằng, các nền tảng chiếu phim trực tuyến để nâng đỡ nghệ sĩ mà họ muốn, đã sẵn sàng phá vỡ nhiều quy tắc trong nghề, thao túng số liệu khiến người xem mất niềm tin vào sự công bằng, vào thành tích của các bộ phim.

iQiYi đổ thêm dầu vào lửa khi xóa những bình luận trái chiều

"Nếu như thành tích phim dễ dàng tạo ra như vậy, thì khán giả dựa vào đâu để đánh giá một bộ phim thực sự hay được công chúng quan tâm", "Họ không cần biết có khán giả xem hay không, bộ phim họ muốn thì sẽ nhanh chóng đạt các thành tích tốt", "Gian lận như vậy là sự khinh thường với những khán giả chân chính", "trả tiền đây", "thật không coi ai ra gì, khán giả ý kiến cũng xóa đi", "trả hàng trăm nghìn tệ chúng tôi đã bỏ ra để ủng hộ nền tảng đi", là ý kiến của hầu hết khán giả.

Theo Sina , kể từ khi phát sóng, thành tích của phim Trục Ngọc quá tốt, khán giả đặt câu hỏi điều gì đã khiến khán giả đổ xô đi xem bộ phim này. Bởi Trục Ngọc chưa có cảnh phim bùng nổ tạo thành hiện tượng. Điều được khen nhiều nhất ở tác phẩm này là đạo diễn Tăng Khánh Kiệt quay phim rất đẹp, có tính thẩm mỹ cao, hai diễn viên Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi cũng có những khung hình cực kỳ duy mỹ.

Tuy nhiên, cốt truyện phim chưa có cao trào, chưa tạo được xu thế hay có những chứng cứ thể hiện "toàn dân đang xem phim", nhưng ngược lại lượt xem của Trục Ngọc rất cao, thậm chí còn vượt cả những siêu phẩm trước đó như Cuồng Phong, Khánh Dư Niên ,...

Thành tích của Trục Ngọc quá ảo

Vì vậy, khán giả phát hiện ra nền tảng xem phim Tencent Video đã bị lỗi, thông thường khán giả phải vào xem phim ở một khoảng thời gian nhất định mới được tính là 1 lượt xem. Tuy nhiên, với Trục Ngọc , khán giả chỉ cần xem 1 giây quảng cáo cũng đã tính là một lượt xem phim, vì vậy tổng lượt xem của phim mới tăng chóng mặt.

Bên cạnh đó, nền tảng này còn điều chỉnh mức nhiệt độ giúp phim Trục Ngọc , để tác phẩm nhanh chóng đạt các mức điểm khác, liên tục phá kỷ lục, tạo nên hiện tượng "hot ảo".

Theo ý kiến khán giả, việc sử dụng chiêu trò để tạo view ảo sẽ gây hiểu lầm cho mọi người và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự thị trường phim ảnh. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm Quy định quản lý thống kê của ngành phát thanh truyền hình vì đã thao túng tỷ lệ người xem, tạo nên sự cạnh tranh không công bằng trong ngành.