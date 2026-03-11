Theo Sina, một đoạn video hậu trường quay lén tại phim trường Quy Loan gần đây bất ngờ khiến mạng xã hội dậy sóng. Trong khung hình khá mờ, Lâm Duẫn diện bộ cổ trang đỏ rực, chạy giữa biển lửa khi hóa thân thành công chúa mất nước Ôn Du. Dù chất lượng ảnh không cao, cảm giác bi thương và kịch tính toát ra từ khoảnh khắc ấy lại khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý. Nhiều người thậm chí gọi đây là bức ảnh phong thần, bởi chỉ một khung hình cũng đủ gợi lên cả câu chuyện đầy đau thương của nhân vật.

Nhan sắc kinh diễm của Lâm Duẫn ở hậu trường phim Quy Loan.

Sự tương phản giữa sắc đỏ của trang phục và ánh lửa rực cháy khiến khung cảnh trở nên dữ dội, còn ánh mắt lạnh lẽo pha lẫn bi thương của nữ diễn viên lại gợi cảm giác như một công chúa vừa bước ra từ trang sách. Chỉ trong thời gian ngắn, chủ đề “công chúa hồng y giữa biển lửa của Lâm Duẫn” đã thu hút hàng trăm triệu lượt đọc trên mạng xã hội.

Phần lớn ý kiến cho rằng chính chất lượng hình ảnh mờ đã làm nổi bật cảm giác định mệnh và sự tan vỡ của nhân vật. Trong khung cảnh hỗn loạn, ánh mắt vừa yếu đuối vừa cứng cỏi của Lâm Duẫn khiến nhiều người liên tưởng đến hình tượng mỹ nhân bi kịch trong những câu chuyện cổ trang. Có người đùa rằng bức ảnh “mờ đến mức không nhìn rõ lông mi, nhưng vẫn không che được vẻ đẹp của đường nét gương mặt”. Nhận xét này phần nào cho thấy thần thái và khí chất của nữ diễn viên vẫn nổi bật dù hình ảnh không hề được chỉnh sửa.

Sức hút từ đoạn video khiến khán giả không khỏi nóng lòng chờ đợi bản phim chính thức, tin rằng visual này khi lên màn ảnh sẽ còn thăng hạng vượt bậc. Cũng chính vì vậy, nhiều khán giả bắt đầu tò mò về chất lượng hình ảnh của bản phim chính thức, cho rằng nếu hậu trường đã ấn tượng như vậy thì khi lên màn ảnh chắc chắn còn đẹp hơn.

Theo thông tin được chia sẻ, Quy Loan là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết quyền mưu nổi tiếng trên mạng. Nhân vật Ôn Du là công chúa của một vương triều đã sụp đổ, sau biến cố quốc gia diệt vong buộc phải bước vào con đường báo thù. Cảnh quay áo đỏ giữa biển lửa nhiều khả năng thuộc phân đoạn hoàng cung bị thiêu rụi, khi công chúa liều chết chạy thoát khỏi nơi từng là quê hương của mình. Đây cũng được xem là bước ngoặt của nhân vật, đánh dấu hành trình từ một tiểu thư quyền quý bị vùi dập bởi biến cố đến con đường trở thành người phụ nữ mạnh mẽ nắm quyền lực trong tay.

Tạo hình gây chú ý lần này do nhà tạo hình Dịch Tiểu Nhã đảm nhận, người từng tham gia thiết kế trang phục cho nhiều tác phẩm cổ trang nổi tiếng. Bộ chiến bào đỏ mang dáng dấp thời Chiến Quốc với đường cắt gọn gàng, phom dáng rộng và ít chi tiết trang trí. Sắc đỏ trầm vừa gợi nhớ thân phận công chúa năm xưa, vừa như dấu ấn của những tháng ngày phong sương sau biến cố. Mái tóc được buộc bằng dải lụa đỏ đơn giản, không có trang sức cầu kỳ, nhưng chính sự giản dị ấy lại làm nổi bật vẻ lạnh lẽo và kiên cường của nhân vật.

Điều khiến khán giả chú ý nhất vẫn là thần thái của Lâm Duẫn trong khung cảnh lửa cháy. Khi cô chạy giữa biển lửa, tóc và tà áo bị gió cuốn tung, từng bước chân dường như chất chứa nỗi bi thương không nơi gửi gắm cùng khát vọng sinh tồn mãnh liệt. Khoảnh khắc cô quay lưng ngoái lại khiến bóng áo đỏ trở nên cô độc và mong manh, vừa gợi sự xót xa vừa toát lên khí chất không chịu khuất phục. Đặc biệt, khi ngước mắt nhìn lên, ánh nhìn trong trẻo nhưng chất chứa nỗi buồn sâu thẳm của nhân vật khiến nhiều người cho rằng nữ diễn viên đã nắm bắt khá chính xác cảm xúc của công chúa sau khi đất nước sụp đổ.

Trong những năm gần đây, Lâm Duẫn thường được nhận xét sở hữu gương mặt hợp với tạo hình cổ trang và thần thái khá đặc biệt. Với vai công chúa vong quốc lần này, cô được cho là đã bước ra khỏi hình tượng ngọt ngào quen thuộc để thử sức với nhân vật có nội tâm phức tạp hơn. Qua những hình ảnh hậu trường ít ỏi, khán giả vẫn có thể cảm nhận rõ nỗi bi thương, sự nhẫn nhịn và cả nét cứng cỏi ẩn sâu trong nhân vật Ôn Du.

