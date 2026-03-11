Ngày 11/3, buổi họp báo giao lưu bộ phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đã diễn ra ở TP.HCM, thu hút giới truyền thông và sự quan tâm từ khán giả. Tác phẩm cũng đánh dấu sự chuyển mình của Võ Điền Gia Huy khi thử vức với thể loại ngôn tình hiện đại, sau nhiều vai diễn gai góc. Có mặt tại sự kiện là dàn cast của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay gồm Võ Điền Gia Huy, Lê Tam Triều Dương, Thuỳ Anh, NSƯT Mỹ Duyên, Trần Ngọc Vàng, Lê Phương, Ngọc Trai...

Giữa rừng sao, bộ đôi Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng thu hút sự chú ý lớn nhất. Võ Điền Gia Huy xuất hiện cực bảnh trong trang phục lịch lãm gồm sơ mi trắng và quần âu tối màu. Anh chàng nhấn nhá thêm mắt kính thêm phần thư sinh và điển trai. Lê Tam Triều Dương thì gây ấn tượng với ngoại hình xinh xắn, nữ tính trong bộ váy ren trắng, toát lên sự nhẹ nhàng và dễ thương. Cùng chung khung hình, 2 diễn viên bùng nổ visual khiến người xem khó rời mắt.

Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng bùng nổ visual khi đứng cạnh nhau

Đặc biệt, tương tác giữa Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng đã lọt vào tầm ngắm của netizen. Qua ống kính máy quay, anh chàng khẽ vòng tay qua eo đàng gái khi chụp ảnh với dàn cast. Cả 2 cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm, tạo dáng couple trước hàng trăm người. Khi bước ra khỏi thảm đỏ, Lê Tam Triều Dương còn vỗ nhẹ vào ngực Võ Điền Gia Huy, làm dân đu OTP phải lên 100 kịch bản ngôn tình liền.

2 diễn viên không ngại thể hiện tình cảm trước hàng trăm con mắt

Trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Võ Điền Gia Huy vào vai Triệu Phú, “cậu ấm” thông minh, lém lỉnh và ấm áp, song chưa từng được tự quyết định cuộc đời. Dù trở thành phó giám đốc theo ý gia đình, anh vẫn kiên định với những ấp ủ và lựa chọn riêng. Tam Triều Dâng hoá thân thành Thanh Tâm, nữ hộ lý nghèo, chăm chỉ, nhạy bén và tốt bụng. Là trụ cột của gia đình, cô sống tiết kiệm tới mức keo kiệt và luôn đặt người khác lên trên bản thân.

Một số bình luận của netizen: - Tui thấy mùi khả nghi giữa 2 ông bà này nha. - 2 anh chị mắc công khai lắm rồi phải không. - Ông Huy nhìn và Dâng tình dễ sợ. - Rồi công khai luôn rồi đó các bà. - Tôi ship đôi này. Bà nào chuẩn bị viết truyện chưa.

Một số hình ảnh khác tại buổi giao lưu:

Dàn cast phim

Hồng Ánh - NSƯT Mỹ Duyên

Lợi Trần

Lê Phương

Trần Ngọc Vàng

Võ Điền Gia Huy - Hồng Ánh - Lê Tam Triều Dâng

2 cặp chính của bộ phim

NSƯT Mỹ Duyên

Trung Lùn