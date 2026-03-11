Tại Lễ vinh danh Chất lượng Phim truyền hình 2026 (hay còn gọi là Giải thưởng SMG) vừa diễn ra hôm 9/3, Vương Diễm là một cái tên thu hút sự chú ý khi xuất hiện với diện mạo thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng nổi bật. Ở tuổi 52, nữ diễn viên khiến nhiều khán giả không thể tin nổi khi vẫn giữ được diện mạo trẻ trung và thần thái dịu dàng gần như không thay đổi so với nhiều năm trước.

Nhan sắc gây bất ngờ của Vương Diễm ở tuổi 52

Tại sự kiện, nữ diễn viên lựa chọn một bộ trang phục tông trắng trang nhã, kết hợp áo ren cùng khăn choàng tạo tổng thể vừa sang trọng vừa mềm mại. Kiểu tóc buộc đuôi ngựa giúp gương mặt của Vương Diễm trông trẻ trung hơn hẳn so với tuổi thật. Cùng với đó là lối trang điểm nhẹ với son đỏ tươi làm nổi bật làn da sáng và các đường nét thanh tú vốn là thương hiệu của nữ diễn viên suốt nhiều năm qua. Ở góc nghiêng hay khi mỉm cười trước ống kính, cô vẫn giữ được nét dịu dàng, đằm thắm từng khiến khán giả say mê một thời.

"Nhìn mà không tin vào mắt mình, cô ấy vẫn đẹp quá", "Nữ thần tuổi thơ của tôi, cô ấy 52 tuổi rồi ư?", "Cứ ngỡ hình ảnh đẹp trên mạng là do photoshop, không thể tin nhan sắc thật của cô ấy vẫn đẹp vậy", "Thần thái và làn da của cô ấy được bảo dưỡng tốt quá " - các cư dân mạng bình luận về nhan sắc của Vương Diễm.

Nhắc đến Vương Diễm, khán giả châu Á vẫn nhớ ngay tới vai Tình Nhi trong bộ phim kinh điển Hoàn Châu Cách Cách năm 1998. Dù chỉ là nhân vật xuất hiện từ phần hai và không có quá nhiều đất diễn, Tình Nhi vẫn trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất của bộ phim.

Bấy giờ, trong nhiều cuộc bình chọn trên các diễn đàn lớn của Trung Quốc như Zhihu, Weibo hay Hupu, Tình Nhi của Vương Diễm thường xuyên được xếp ở vị trí đầu về nhan sắc, vượt qua cả Tử Vy hay Tiểu Yến Tử. Với nhiều khán giả, đặc biệt là khán giả nam, nhân vật này chính là bạch nguyệt quang, một hình mẫu lý tưởng khó quên.

Sinh năm 1974, Vương Diễm bắt đầu gây chú ý với vai Tình Nhi trong Hoàn Châu Cách Cách. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Võ Lâm Ngoại Sử, Thiếu Niên Trương Tam Phong, Hoàn Châu Cách Cách 3 hay Tứ Đại Danh Bổ. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, nữ diễn viên bất ngờ lựa chọn kết hôn với doanh nhân bất động sản Vương Chí Tài và dần rút khỏi làng giải trí để tập trung cho cuộc sống gia đình.

Trong nhiều năm, Vương Diễm từng được xem là một trong những mỹ nhân có cuộc sống xa hoa bậc nhất Cbiz khi sống trong biệt phủ sang trọng nhìn ra Tử Cấm Thành. Thế nhưng sau đó, cuộc sống hào nhoáng của cô trở nên biến động. Việc kinh doanh khó khăn của chồng cô kéo theo khoản nợ lớn và nhiều rắc rối liên quan đến tài chính, khiến gia đình Vương Diễm phải bán đi nhiều tài sản và lời bàn tán không ngớt từ bên ngoài.

Giữa nhiều lời đồn đoán, Vương Diễm hầu như không lên tiếng giải thích. Thay vào đó, nữ diễn viên lựa chọn quay trở lại với công việc. Từ khoảng năm 2020, cô dần tái xuất màn ảnh với nhiều vai diễn phụ trong các dự án truyền hình, đồng thời tham gia các chương trình giải trí, quay video chia sẻ cuộc sống thường ngày và thậm chí livestream bán hàng.

Năm 2025, Vương Diễm gây chú ý khi tham gia bộ phim Khi Chim Nhạn Trở Về, trong đó cô đảm nhận vai Chu Như Âm - một nhân vật có vẻ ngoài hiền lành nhưng lại ẩn chứa nhiều thủ đoạn. Diễn xuất của nữ diễn viên được khán giả đánh giá cao, thậm chí nhiều người nhận xét cô dùng giọng điệu ngọt ngào nhất để nói những lời độc ác nhất.

Sau hơn hai thập kỷ kể từ khi bước ra từ Hoàn Châu Cách Cách, Vương Diễm vẫn giữ được sức hút riêng của mình. Sự xuất hiện tại Lễ vinh danh Chất lượng Phim truyền hình 2026 không chỉ khiến khán giả bất ngờ vì nhan sắc trẻ trung ở tuổi 52 mà còn gợi nhắc lại hình ảnh của một trong những mỹ nhân thanh tú nhất từng bước ra từ bộ phim truyền hình kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ, sau bao thăng trầm vẫn giữ được nét đẹp rạng ngời và khí chất như xưa.

