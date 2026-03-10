Dù trải qua nhiều năm hoạt động và nhiều thế hệ mỹ nhân mới xuất hiện, vẻ đẹp của Song Hye Kyo vẫn thường xuyên được nhắc đến như một chuẩn mực khó thay thế của màn ảnh Hàn. Mới đây, một đoạn clip tổng hợp các phân cảnh của nữ diễn viên trong bộ phim Worlds Within (Thế Giới Họ Đang Sống) bất ngờ viral trên mạng xã hội. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân tình bởi visual của khiến người xem phải trầm trồ Song Hye Kyo cách đây gần hai thập kỷ.

Nhan sắc "là thần" của Song Hye Kyo năm 2008

Gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng bóc cùng đường nét hài hòa với đôi mắt to và đôi môi đầy đặn giúp cô luôn nổi bật trong từng khung hình. Từ khoảnh khắc trầm lắng, suy tư đến vui vẻ hay xúc động, nhan sắc của mỹ nhân họ Song "phát sáng" đến mức khiến nhiều người xem phải dừng lại để ngắm nhìn.

Không ít người cho rằng đây chính là giai đoạn đỉnh cao nhan sắc của Song Hye Kyo khi từng góc quay đều tôn lên vẻ đẹp điện ảnh của người đẹp. "Cô ấy quá xinh đẹp. Mình thích cô ấy từ thời Trái Tim Mùa Thu. Thời đó vẫn ít tivi lắm, suốt ngày phải chạy sang nhà hàng xóm để xem nhờ. Xem mà khóc quá trời", "Ngày xưa say nắng bà này, lấy ảnh làm màn hình điện thoại", "Thiên thần xứ kim chi", "Người đẹp quốc dân, lúc nào nàng cũng xinh", "Quốc bảo xứ Hàn là đây chứ đâu"..., dân tình thi nhau tấm tắc dưới phần bình luận.

Bộ phim Worlds Within từ đoạn video viral của Song Hye Kyo lấy bối cảnh hậu trường ngành truyền hình Hàn Quốc, xoay quanh cuộc sống của những người làm nghề sản xuất phim. Nhân vật của Song Hye Kyo - Joo Joon Young - là một đạo diễn trẻ tài năng nhưng cũng khá thẳng thắn và mạnh mẽ trong công việc. Trong khi đó, nam chính là Hyun Bin thủ vai Jung Ji Oh, cũng là một đạo diễn có cá tính riêng. Hai người từng có quá khứ tình cảm và sau đó tiếp tục gặp lại khi cùng làm việc trong ngành, từ đó phát triển mối quan hệ vừa chuyên nghiệp vừa đầy cảm xúc.

Thế nhưng trái với kỳ vọng, Worlds Within lại không đạt được thành tích như mong đợi vào thời điểm phát sóng năm 2008. Bộ phim chỉ ghi nhận mức rating trung bình khoảng 6,5%, trong khi tập có tỷ suất người xem cao nhất cũng chỉ đạt 7,7%. Với một dự án quy tụ hai ngôi sao lớn của Hallyu lúc bấy giờ, con số này được xem là "flop". Thậm chí, trong sự nghiệp truyền hình của Song Hye Kyo, Worlds Within còn được xem là bộ phim có thành tích khiêm tốn nhất. Đây cũng là tác phẩm truyền hình đầu tiên và duy nhất của nữ diễn viên có rating không vượt quá mốc 10%.

Phim "flop" nhưng visual của Song Hye Kyo thì không

Mỹ nhân họ Song không chỉ là tượng đài nhan sắc mà còn là bảo chứng rating phim truyền hình

Dù vậy, sau nhiều năm, những hình ảnh trong phim vẫn thường xuyên được khán giả chia sẻ lại, đặc biệt là khi nhắc đến nhan sắc của nữ diễn viên ở thời kỳ đỉnh cao. Đối với nhiều người xem, Worlds Within có thể không phải là dấu mốc thành công về thành tích nhưng lại là một trong những bộ phim ghi lại rõ nhất vẻ đẹp thanh xuân của Song Hye Kyo trên màn ảnh.

