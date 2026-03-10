Bộ phim Trục Ngọc lên sóng nhận được sự chú ý của khán giả, trong số các nhân vật xuất hiện vai diễn quyền thần Ngụy Nghiêm do tài tử Nghiêm Khoan (tên khác Nghiêm Ngật Khoan) thể hiện nhận được sự yêu thích đặc biệt.

Nghiêm Khoan vốn nằm trong nhóm Thiên Nhai tứ mỹ - 4 mỹ nam cổ trang đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ do khán giả từng bình chọn, cùng với Chung Hán Lương, Hoắc Kiến Hoa và Kiều Trấn Vũ. Ngoại hình nổi bật, khí chất nửa chính nửa tà của anh nhiều năm qua vẫn thu hút khán giả. Dù Nghiêm Khoan đóng vai chính hay phụ, sự xuất hiện của anh cũng dễ dàng làm lu mờ các nhân vật bên cạnh.

Nghiêm Khoan xuất hiện với vai phản diện trong Trục ngọc

Trong Trục Ngọc, Nghiêm Khoan thể hiện vai tể tướng Ngụy Nghiêm, là một vị thần quyền cao chức trọng kiêu căng ngạo mạn, lấn lướt cả hoàng đế. Khi vào triều, hắn tới muộn hơn cả hoàng đế, còn được ngồi ghế trò chuyện, trong khi Hoàng đế lại run sợ hỏi ý kiến của hắn, thậm chí mỗi khi muốn nói phải đứng lên.

Nghiêm Khoan xuất hiện không nhiều nhưng khí thế thể hiện ra cực mạnh, tạo nên sự chênh lệch rõ ràng với hoàng đế. Thậm chí, cảnh này còn được khán giả miêu tả là "Nghiêm Khoan vừa xuất hiện, hoàng đế lập tức biến thành thái giám".

Nam diễn viên thể hiện nét uy nghiêm, ngạo nghễ của một quyền thần

Khán giả cũng khen ngợi khả năng diễn xuất của Nghiêm Khoan rất tốt, sử dụng những kỹ thuật diễn xuất điêu luyện để tạo dựng lên nhân vật. Ngụy Nghiêm là kẻ vừa ngạo mạn lại nguy hiểm, khi hắn nói chuyện đều có khoảng nghỉ khiến đối phương cảm thấy quyền uy và sự khó đoán, không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, "chỉ vài câu thoại mà đã khiến cả triều đình đều phải nín thở". Nhân vật thậm chí còn không thèm ngước mắt nhìn hoàng đế khi nói chuyện, chỉ chăm chú chỉnh sửa trang phục, những động tác nhỏ này thể hiện sự khinh thường với hoàng đến bù nhìn.

Nhân vật của Nghiêm Khoan khiến cả triều đình và hoàng đế sợ hãi chỉ thông qua vài biểu cảm

Trên mạng xã hội Weibo, màn xuất hiện của Nghiêm Khoan cũng khiến khán giả bàn luận sôi nổi, thu về gần 100 triệu lượt đọc.

"Siêu xe Ferrari có già đi thì vẫn là Ferrari", "Ngày trẻ đẹp kiểu nam chính ngôn tình, trung niên lại hợp vai quyền thần", "Khí chất đẹp nửa chính nửa tà. Quan trọng là có diễn xuất cực tốt. Nam chính bay thẳng ra chuồng gà chứ cửa đâu so", "Tôi có thể theo phe phản diện không? Chắc chắn là có nỗi khổ thôi, chứ phản diện không thể nào đẹp trai thế này được", "Có dìm nhưng không dìm nổi nhan sắc của chú. Thiên Nhai tứ mỹ không phải hư danh", "Phản diện mà đẹp trai vậy thì coi mới ưng", "Nghiêm Khoan không cần bộ lọc làm đẹp vì ổng diễn xuất là bộ lọc tốt nhất rồi", "Không phải mặt như nhân vật game, mà là hoạ sĩ game tạo hình dựa theo mặt Nghiêm Khoan", "Giờ chú Khoan nhìn kiểu gian nhưng thâm sâu khó lường rất cuốn hút", "Vừa có visual vừa có diễn xuất thì cho vai nào cũng ngon. Nếu vô phản diện thì chắc chắn là tình thế ép buộc".

Diễn xuất xuất sắc của Nghiêm Khoan chinh phục khán giả

Vóc dáng cao ráo, gương mặt hoàn hảo, khí chất nổi trội giúp Nghiêm Khoan luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện, thậm chí khiến những người xung quanh anh bị lu mờ, nam nữ chính cũng trở thành bối cảnh. Không sai khi nói "Nghiêm Khoan nổi bật giống như hạc giữa bầy gà", lấn át hoàn toàn bạn diễn.

Nghiêm Khoan được khen ngợi có gương mặt sắc cạnh, pha nét phương Tây. Nhan sắc của nam diễn viên 360 độ không có góc chết, không ngại tạo hình là cổ trang hay dân quốc hoặc hiện đại Nghiêm Khoan đều có thể "cân" tốt. Ở Nghiêm Khoan có sự lạnh lùng, đào hoa, cao ngạo, bá đạo, nho nhã của một "tổng tài" xé truyện bước ra.

Thời trẻ, tạo hình cổ trang của Nghiêm Khoan rất được yêu thích

Vẻ đẹp sang trọng của anh hợp với những vai công tử giàu có quyền thế

Nghiêm Khoan cũng từng có nhiều lần hóa thân thành hình tượng dân quốc hay con nhà quyền quý. Trong số đó, hai vai diễn của anh trong Lầu Nhỏ Đón Gió Đông và Công Chúa Cuối Cùng đang được khán giả chia sẻ rầm rộ. Nhiều người cho rằng đây mới chính là "tổng tài bá đạo" trong truyền thuyết, vừa tỏa ra khí chất trong bộ Âu phục đắt tiền, vừa điển trai lạnh lùng và khó đoán.

Các tác phẩm nổi bật của Nghiêm Khoan có thể kể đến Kỳ Nhân Kỳ An, Thiếu Niên Trương Tam Phong, Phi Thiên Tiềm Long, Tần Vương Lý Thế Dân, Lục Tiểu Phụng Truyền Kỳ, Mỹ Nhân Tâm Kế, Khuynh Thế Hoàng Phi...

Bên cạnh đó, như để chứng minh mình không chỉ có nhan sắc, Nghiêm Khoan liên tiếp nhận các vai phản diện, biến thái, cố tình làm xấu bản thân, những vai diễn không cần nhan sắc mà phải có diễn xuất vượt trội. Cuối cùng, dù chỉ đóng vai phụ trong Liệt Diễm Chi Vũ Canh Kỷ, Dị Nhân Chi Hạ 2, Bảy Di Vật Tà Ám Nghiêm Khoan vẫn nổi bật nhất phim.

Dù bước sang tuổi trung niên, cũng khó tìm thấy người lấn át được nhan sắc của Nghiêm Khoan trên màn ảnh

Nguồn: Sina