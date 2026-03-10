Bộ phim Không Giới Hạn phát sóng vào các ngày trong tuần lúc 21h trên VTV1 thu hút người xem nhờ dàn diễn viên diễn xuất tự nhiên giàu cảm xúc. Đặc biệt, trong tập 20-21 vừa qua, khi cả nhóm gặp sự cố cháy nổ nguy hiểm đến tính mạng, dàn nghệ sĩ đã đem đến cho người xem những cảnh quay rất xúc động.

Theo đó, đội dân quân trong đó có Lợi (Tô Dũng) xuống nhà máy nhiệt điện để tham gia buổi diễn tập phòng cháy, chữa cháy cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn. Họ đã cảnh báo về nguy cơ cháy nổ từ lớp bụi than phủ trên nền nhà máy. Tuy nhiên, một công nhân đang làm việc tại đây tỏ ra khó chịu, cho rằng nhóm dân quân đang nói quá, không hiểu chuyên môn.

Cao trào của phim diễn ra ở tập 20-21 khi nhóm chiến sĩ mắc kẹt trong vụ cháy nổ

Vụ nổ xảy ra khi có một công nhân vứt tàn thuốc lá xuống dưới nền nhà. Trung tá Kiên (do Steven Nguyễn) lao vào cứu Lam Anh (Minh Trang) nhưng phát hiện Lợi vẫn còn kẹt lại. Kiên không muốn bi kịch trong quá khứ lặp lại, khi anh không thể cứu người bạn thân của mình, cũng chính là anh trai của Lợi, để rồi khiến Lợi hiểu nhầm và xa cách trong nhiều năm. Vì vậy, Kiên đã quay lại giải cứu Lợi bất chấp nguy hiểm.

Phim đẩy cảm xúc của người xem lên cao khi những cảnh cháy nổ được thực hiện rất chân thực, tạo cảm giác nguy cơ ngập tràn. Bên cạnh đó, còn là cảm xúc lo lắng mong ngóng đến nghẹt thở của người thân đứng bên ngoài nhà máy. Những tình cảm đó vỡ òa khi các chiến sĩ và đội dân quân được giải cứu kịp thời. Mặt khác, đây cũng là lúc Lam Anh không kìm được lòng mình, ôm chầm lấy Kiên để bày tỏ cảm xúc với câu nói đầy xúc động: "Cảm ơn anh vì đã trở về".

Người nhà lo lắng thấp thỏm chờ cứu viện

Cảm xúc vỡ òa khi các anh trở về bình an

Trên các trang của VTV, khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho tập phim quá nhiều cảm xúc. "Phim Việt Nam càng ngày càng hay! Xem đoạn này, xúc động quá đi", "Phim hay hơn cả Hậu Duệ Mặt Trời", "Tôi xem xúc động khóc luôn", "Một từ hay là không đủ để nói về bộ phim này. Tất cả đều diễn rất tròn vai luôn ấy", "Một tập phim quá nhiều cảm xúc! Cảm ơn đoàn làm phim, cảm ơn các diễn viên", "Tôi như hiểu ra những nguy hiểm và sự hy sinh của các chiến sĩ để bảo vệ mọi người bình an".

Bên cạnh đó, khán giả còn dành nhiều lời khen cho nam chính Steven Nguyễn. Bên cạnh ngoại hình điển trai cực hợp mặc áo lính, Steven Nguyễn thể hiện diễn xuất bằng mắt rất điêu luyện trong phân cảnh gặp lại Lam Anh. Từ cảm xúc may mắn sau khi sống sót, đến đau lòng nhìn Lam Anh khóc, bất ngờ khi cô mạnh dạn ôm anh bày tỏ tình cảm và hạnh phúc khi hai trái tim cùng nhịp điệu... Những cảm xúc liên tiếp chuyển biến một cách tự nhiên được Steven Nguyễn thể hiện rất trọn vẹn, tinh tế khiến. Nam diễn viên chẳng cần lời thoại cũng khiến khán giả hiểu được anh đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào. Càng như vậy, người xem càng thán phục tài diễn xuất của Steven Nguyễn bởi anh đã thể hiện rất đúng hình ảnh người lính dũng cảm nhưng ngây ngô trong tình yêu, không biết nói lời ngọt ngào nhưng là chỗ dựa vững chắc.

Steven Nguyễn rất xuất sắc trong việc thể hiện cảm xúc của nhân vật thông qua ánh mắt

"Steven Nguyễn diễn bằng mắt đẹp quá", "Khúc cuối ánh mắt của Steven Nguyễn đỉnh thật", , "Lụy ánh mắt của anh Kiên", "Steven Nguyễn diễn bằng mắt quá đỉnh", "Ảnh càng nhếch nhác càng đẹp là sao vậy đồng chí Kiên", "Người đẹp lấm lem cũng đẹp trai hơn bình thường", "Steven Nguyễn chỉ cần một ánh mắt là đủ thể hiện cảm xúc", "Trời cái ôm đầy cảm xúc, đẹp đôi thật sự", "Đoạn này hai bạn Lam Anh và Kiên đều đóng xuất sắc", khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho Steven Nguyễn.

Nam diễn viên điển trai là yếu tố thu hút khán giả xem phim