Bộ phim cổ trang Trục Ngọc hiện là tác phẩm gây chú ý nhất trên màn ảnh Hoa ngữ trong đó điều níu chân khán giả chính là những cảnh quay tuyệt mỹ, cùng dàn diễn viên sở hữu nhan sắc đẹp cực phẩm như Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi, Khổng Tuyết Nhi, Nhậm Hào, Đặng Khải...

Theo Sina, ưu điểm lớn nhất của Trục Ngọc chắc chắn là những khung hình đẹp như cổ tích. Đạo diễn sử dụng gam màu vàng ấm để tạo cảm giác yên bình. Bên cạnh đó, Tăng Khánh Kiệt còn được đánh giá là "vị thần" của những cảnh quay tuyết khi có thể tôn lên sự cô độc, lạnh lẽo nhưng cũng đẹp kinh diễm của các nhân vật dưới trời tuyết.

Tăng Khánh Kiệt được khen quay phim quá đẹp

Trương Lăng Hách không có điểm xấu trong phim Trục Ngọc

Tác phẩm níu chân người xem vì những khung hình hoàn mỹ

Trước đó, trong phim Cửu Trùng Tử , đạo diễn Tăng Khánh Kiệt cũng khiến khán giả trầm trồ trước những khung hình đẹp như một bức tranh, bất cứ ảnh cắt nào cũng có thể đem ra làm hình nền vì hoàn hảo, giàu cảm xúc.

Không những quay ngoại cảnh đẹp, Tăng Khánh Kiệt còn rất giỏi trong việc tôn lên nhan sắc của dàn diễn viên. Các nghệ sĩ dưới ống kính của đạo diễn họ Tăng nhan sắc đều được thăng cấp vài lần, trở thành tạo hình đẹp nhất trong sự nghiệp của họ. Đến nỗi netizen xứ Trung còn tung hô Tăng Khánh Kiệt là đạo diễn duy nhất sở hữu "đại pháp nặn mặt", ai xấu đến mấy qua tay anh cũng đẹp lên như mới phẫu thuật thẩm mỹ.

Tăng Khánh Kiệt nổi tiếng với phim Cửu Trùng Tử

Trong Trục Ngọ c, nam chính Trương Lăng Hách thực tế là một người có ngũ quan đẹp. Tuy nhiên, do anh có quá khứ từng tăng cân nhiều đạt tới hơn 100 kg, khi giảm cân vẫn để lại những di chứng nhất định như làn da lỏng lẻo thiếu săn chắc. Bên cạnh đó, khả năng quản lý biểu cảm của Trương Lăng Hách chưa tốt. Dù bình thường rất điển trai, nhưng khi đọc thoại hoặc rơi vào tình huống cần bộc lộ cảm xúc mạnh, Trương Lăng Hách thường lộ nhiều khuyết điểm trên khuôn mặt.

Trong các dự án trước như Ninh An Như Mộng, Vân Chi Vũ, dù tạo hình của Trương Lăng Hách khá đẹp nhưng anh vẫn chê là "nhìn gian, đần" mỗi khi đọc lời thoại. Thậm chí, Trương Lăng Hách còn có những cảnh quay xấu để đời khi đóng phim trong quá khứ.

Trương Lăng Hách từng bị chê xấu

Anh lộ nhiều khuyết điểm trong phim Ninh An Như Mộng

Tuy nhiên, với Trục Ngọc, nhan sắc của Trương Lăng Hách không có điểm chê, thậm chí không có một cảnh xấu. Đạo diễn Tăng Khánh Kiệt không chỉ biết chọn góc máy, đánh ánh sáng phù hợp với gương mặt của nam diễn viên. Anh còn biết giấu đi những khuyết điểm trên gương mặt của Trương Lăng Hách. Trong nhiều cảnh quay, ống kính nhấn vào đôi mắt như biết nói của anh, trong khi nam diễn viên ít chuyển động miệng hơn.

Đạo diễn họ Tăng như "phẫu thuật thẩm mỹ" cho Trương Lăng Hách

Nam diễn viên được khen có vai diễn để đời

Cảnh quay viral mạnh của Trương Lăng Hách vì đẹp mong manh yếu đuối

Ngoài Trương Lăng Hách, đạo diễn Tăng Khánh Kiệt còn "phẫu thuật thẩm mỹ" cho nam phụ Đặng Khải. Ở những dự án trước, Đặng Khải nhìn già dặn hơn, thậm chí có phần hói, là một diễn viên không được đánh giá cao về ngoại hình. Tuy nhiên, xuất hiện trong Trục Ngọc, nhân vật của anh có vẻ ngoài quyền lực, bí ẩn, cuốn hút khiến khán giả thậm chí không nhận ra.