Theo Sina, bộ phim lấy bối cảnh thời Dân quốc Ngọc Điệm Thu do Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đóng chính ngay từ khi khai máy đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bởi khí chất của hai diễn viên chính rất khác biệt và phù hợp với một tác phẩm ngôn tình. Trong khi Thừa Lỗi lạnh lùng sắc sảo đầy nam tính, thì Từ Nhược Hàm lại đem đến cảm giác mong manh dễ tổn thương nhưng cũng rất cuốn hút.

Sự đối lập của hai diễn viên tạo nên sức hút tự nhiên, phù hợp với mô-típ quen thuộc nhưng luôn hấp dẫn của dòng phim dân quốc.

Mới đây, phân cảnh cầu hôn trong Ngọc Điệm Thu đã bị tiết lộ, trong đó, nam chính Ngu Sưởng Hiên (Thừa Lỗi đóng) đã có một điệu nhảy dịu dàng cùng Diệp Bình Quân (Từ Nhược Hàm), sau đó, anh quỳ gối và cầu hôn cô trong sự bối rối nghẹn ngào xúc động. Cả hai còn trao nhau nụ hôn ngọt ngào khiến khán giả thích thú.

Sina đánh giá cao bầu không khí lãng mạn mà hai diễn viên tạo ra, điều này có được là nhờ sự ăn ý từ ngoại hình, khí chất tới diễn xuất của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm. Cảnh cầu hôn được miêu tả là "một giấc mơ dịu dàng giữa thế giới hỗn loạn".

Màn cầu hôn ngọt ngào, đậm chất cổ điển của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm trong phim Ngọc Điệm Thu

Bộ váy của Từ Nhược Hàm được khen ngợi đặc biệt hợp với khí chất thanh lịch dịu dàng của cô

Cả hai có cảnh hôn ngọt ngào

Từ Nhược Hàm cũng được khen ngợi đẹp tinh khôi trong bộ váy trắng được thiết kế kiểu cổ điển và chiếc mũ đội đầu rất đặc biệt, càng tôn lên vẻ đẹp tiểu thư đài các sang trọng nhưng cũng rất mềm mại thuần khiết của cô.

Ngọc Điệm Thu xoay quanh Diệp Bình Quân, cô gái nghèo rời trường học để đi làm thuê tại Hội quán Tương Tây nhằm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Tuy nhiên, đúng ngày đầu tiên đi làm, cô bị cuốn vào một vụ ám sát nhắm thẳng vào Ngu Sưởng Hiên. Bình Quân trở thành kẻ bị nghi ngờ số một và đối mặt với nguy cơ mất mạng.

Từ Nhược Hàm vào vai cô gái nghèo thời Dân quốc

Để bảo toàn bản thân, cô buộc phải chấp nhận lời thách thức tàn nhẫn của thiếu gia họ Ngu. Trong vòng mười ngày, cô phải tìm ra hung thủ khiến anh suýt mất mạng. Nhưng trái ngược với sự nghiêm khắc bên ngoài, Ngu Sưởng Hiên lại che giấu một kế hoạch khác, liên quan đến thân phận, tính mạng và quá khứ của cả gia tộc.

Thừa Lỗi được khen ngợi như sinh ra để đóng phim Dân quốc, cổ trang.

Với bối cảnh dân quốc, âm mưu chồng chéo và mối quan hệ yêu, hận ngột ngạt giữa hai nhân vật chính, bộ phim được dự đoán sẽ đi theo hướng kịch tính, lôi cuốn và đầy cao trào cảm xúc.

Thừa Lỗi sinh năm 1994, là gương mặt đang lên màn ảnh Hoa ngữ, được các nhà sản xuất "o bế lăng xê" tham gia loạt tác phẩm quan trọng. Anh từng góp mặt trong các bộ phim như Hoan Nhan , Vân Chi Vũ , Cẩm Nguyệt Như Ca , Dữ Tấn Trường An , Còn Ra Thể Thống gì Nữa . Với gương mặt góc cạnh sắc nét, khí chất trầm ổn và phong thái phù hợp bối cảnh dân quốc, Thừa Lỗi nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý của dòng phim cổ trang, dân quốc những năm gần đây.

Từ Nhược Hàm sinh năm 1998, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nữ diễn viên từng tham gia các phim như Quý Ông Hoàn Hảo Và Cô Nàng Tạm Được , Ngắm Trúng Tương Lai Của Em , Hoa Mùa Hạ , Thiếu Niên Minh Long … Cô được đánh giá cao nhờ ngoại hình xinh đẹp nhẹ nhàng tinh khôi và có sức hút riêng, diễn xuất tự nhiên.