Phim ngắn Hoắc Khứ Bệnh gây ra nhiều tranh cãi trong giới làm phim.

Chủ đề về việc bộ phim Hoắc Khứ Bệnh dùng công nghệ AI sản xuất, với chi phí chỉ 3.000 NDT (gần 11 triệu đồng) nhưng lại thu về tới 500 triệu lượt xem, chất lượng cũng được đánh giá cao, trở thành đề tài nóng hổi trên các trang mạng Trung Quốc. Bởi chi phí hiệu ứng hình ảnh này đã giảm 99% so với các bom tấn điện ảnh mà chất lượng mang lại tương đương nhau.

Rõ ràng, với chi phí sản xuất cực thấp, thu lợi nhanh, hiệu quả tốt, AI đang trở thành "đối thủ" của hàng trăm người làm việc trong ngành giải trí Trung Quốc.

Bộ phim gây bão

Sau khi phim ngắn do AI sản xuất mang tên Hoắc Khứ Bệnh trở nên nổi tiếng, đạo diễn Dương Hàm Hàm, trưởng nhóm dự án chia sẻ, cả tác phẩm Hoắc Khứ Bệnh dài khoảng 24 phút, 3.000 NDT là con số chi cho điện toán (tính toán AI), không bao gồm chi phí nhân sự. Đội ngũ có gần 20 cộng sự, sản xuất phim trong 48 tiếng.

Phim ngắn sử dụng công nghệ AI để sản xuất mang tên Hoắc Khứ Bệnh khiến người xem choáng ngợp nhờ cảnh hành động hoành tráng, biểu cảm đa dạng của nhân vật.

Đạo diễn Hàm Hàm khẳng định giá video do công ty của họ sản xuất chỉ là 6.000 NDT/phút, chi phí này vẫn rẻ hơn nhiều so với việc thuê diễn viên và đạo cụ, thuê phim trường, lên kế hoạch quay phim trong nhiều ngày mà chưa chắc đã đạt được hiệu quả đồng nhất và có chất lượng cao như bộ phim Hoắc Khứ Bệnh. Chính vì vậy, nhiều nhà sản xuất đánh giá cao tiềm năng của việc đưa công nghệ AI vào trong quá trình quay phim.

Trong Hoắc Khứ Bệnh , các nhân vật được đánh giá là có chuyển động mượt mà, biểu cảm đa dạng và có chiều sâu cảm xúc hơn những nhân vật do AI dựng lên trước đây. Công nghệ "spatial memory engine" (bộ nhớ không gian) được áp dụng để giải quyết bài toán duy trì sự nhất quán của nhân vật.

Ngoài ra, những cảnh đại chiến, vốn cần số lượng lớn diễn viên quần chúng giờ đây cũng được giải quyết nhanh gọn bằng vài thao tác máy tính. Nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật, những cảnh quay này trở nên chân thực, có chiều sâu không gian hơn. So với những tác phẩm chỉ sử dụng vài diễn viên phụ, không tạo cảm giác quy mô lớn, rõ ràng AI đã thỏa mãn yêu cầu của khán giả tốt hơn.

Các chuyên gia trong ngành đã nhận thấy rằng tác động của bộ phim này không chỉ nằm ở nội dung mà còn ở hiệu quả sản xuất. Khi trí tuệ nhân tạo (AI) làm giảm đáng kể các rào cản trong sản xuất phim. Nhờ đó, ngay cả những nhóm sáng tạo nhỏ hoặc cá nhân cũng có thể tham gia vào lĩnh vực sản xuất phim mà không cần nguồn vốn lớn như trước đây.

Hoắc Khứ Bệnh là ví dụ đáng chú ý cho thấy cách AI đang thay đổi phương thức sáng tạo nội dung.

Hàng trăm người bị đào thải

Khi việc lựa chọn giải pháp sử dụng AI trong quay dựng phim dần trở nên dễ dàng, thì cơ hội việc làm của các diễn viên quần chúng ngày càng ít đi.

Theo trang 163 , những người bị ảnh hưởng đầu tiên là các diễn viên phim ngắn. Ngoài Hoắc Khứ Bệnh , thị trường Trung Quốc hiện tại còn tung ra nhiều tác phẩm do công nghệ AI sản xuất thay vì sử dụng người đóng. Những bộ phim có phần hình ảnh mượt mà, đẹp tới mức khán giả không phân biệt được đó là người hay kỹ thuật số. Những bộ phim này rất thu hút người xem, hoàn toàn có thể thay thế được các diễn viên phim ngắn vốn không có danh tiếng, bị hạn chế về kỹ năng diễn xuất, sức khỏe.

Phim ngắn AI được đánh giá cao về chất lượng hình ảnh.

Trên các trang mạng xã hội, khán giả đều cảm thán sự phát triển vượt bậc của công nghệ trí tuệ nhân tạo "Giống như bị tẩy não vậy, dù trông rất giả nhưng tôi vẫn xem hết", "Diễn viên rồi cũng sẽ có ngày thất nghiệp bởi phim ngắn AI người thật bây giờ đã mượt mà đến mức này rồi", "Diễn còn hay hơn diễn viên phim ngắn bây giờ, nhan sắc thì hoàn hảo, đường nét tinh tế, cực phẩm", "Phim ngắn do AI tạo ra vẫn còn mang nét không thật, nhưng xem lại đẹp và cuốn hơn cả người đóng".

Theo Data Eye , các phim ngắn do AI thực hiện đang phát triển ngày càng nhiều và so kè với nội dung người đóng. Trong dịp Tết Nguyên đán, tổng lượt xem phim ngắn tại Trung Quốc đạt 8,7 tỷ, trong đó 30% nội dung khán giả xem là sản phẩm của AI. Năm 2025, phân khúc phim kỹ thuật số chiếm tới 16,8 tỷ nhân dân tệ (2,4 tỷ USD).

Tuy nhiên, vẫn có người cho rằng các sản phẩm của AI dù tinh vi đến đâu cũng khó thay thế được diễn viên đóng phim. Sự không hoàn hảo của nghệ sĩ thổi hồn vào mỗi nhân vật. Bên cạnh đó, AI chỉ có biểu cảm bên ngoài, diễn viên mới thể hiện được sự phức tạp trong nội tâm và sự biến đổi cảm xúc một cách nhanh chóng đa tầng.

Các diễn viên phim ngắn không chỉ phải cạnh tranh với nhau mà còn phải so kè với AI.

Nữ diễn viên Diệp Đồng cũng cho rằng: "Trí tuệ nhân tạo vẫn chưa thể thực sự hiểu được nỗi đau khổ của con người", theo cô, "những diễn viên giỏi thực sự sẽ càng trở nên quý giá hơn trong làn sóng tiến bộ công nghệ hiện nay".