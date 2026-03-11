Bộ phim tâm lý đô thị Bụi Hoa Hồng do Tencent Video phát sóng độc quyền đã chính thức khép lại. Dù đạt được những con số ấn tượng về mặt thương mại, nhưng trái với kỳ vọng thường thấy, đây là một trong những bộ phim hiếm hoi mà khán giả lại không hề mong muốn cặp đôi chính đến với nhau.

Trung tâm của mọi mâu thuẫn bắt nguồn từ công việc của nữ chính Lý Hiểu Hề (Vương Tử Văn thủ vai). Dưới danh nghĩa “giám định tình yêu”, cô kiếm sống bằng việc thử thách mức độ chung thủy của các cặp đôi. Tuy nhiên, chính nghề nghiệp này đã đẩy cô vào những tình huống khó lòng chấp nhận về mặt đạo đức.

Dù đang trong mối quan hệ yêu đương với nam chính Tiểu Bối (Lưu Vũ Ninh thủ vai), Lý Hiểu Hề vẫn duy trì tương tác thân mật bất thường với Lão Cung, bạn thân của anh. Hình ảnh nữ chính đeo nhẫn cầu hôn của bạn trai trên tay nhưng vẫn ôm chặt bạn thân của người yêu đã khiến khán giả đặt câu hỏi lớn về quan niệm tình cảm của nhân vật và chỉ trích kịch bản bộ phim là "tam quan lệch lạc". Đáng nói hơn, cô thường xuyên có thái độ "vừa ăn cướp vừa la làng", đổ ngược trách nhiệm cho nam chính chỉ vì anh vô tình gặp lại người yêu cũ sau khi cả hai đã chia tay.

Trước khi đến hồi kết, Tiểu Bối đã liên tiếp chịu đựng những cú sốc từ bạn gái như việc tận mắt thấy cô ôm tình địch. Dù Tiểu Bối đã thể hiện sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc, chỉ lặng lẽ rời đi với vẻ mặt vụn vỡ, nhưng cách hành xử của nữ chính vẫn khiến khán giả phẫn nộ.

Đỉnh điểm của sự vô lý nằm ở tư duy: Lý Hiểu Hề cho rằng việc Tiểu Bối không nổi giận trước sự mập mờ của cô chính là bằng chứng anh không yêu cô. Quan điểm "đổ lỗi cho nạn nhân" này đã khiến kịch bản bị chỉ trích nặng nề là "tam quan lệch lạc". Ngoài ra, việc các nhân vật trong phim dù không làm việc nhưng luôn dư dả tiền bạc, cùng bối cảnh về quê với những tình tiết lê thê, thiếu logic đã khiến bộ phim mất đi tính hiện thực cần thiết.

Sự thành công về mặt truyền thông của Bụi Hoa Hồng phần lớn dựa vào sức hút của Lưu Vũ Ninh. Nam diễn viên được khen ngợi khi thể hiện trọn vẹn quá trình biến đổi tâm lý của Tiểu Bối, từ một chàng trai hoàn hảo đến khi tan vỡ. Những biểu cảm "sụp đổ trong kìm nén" của anh được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao.

Ngược lại, diễn xuất của Vương Tử Văn lại trở thành tâm điểm của những lời chê bai. Các phân cảnh khóc lóc, trợn mắt, cau mày của cô bị nhận xét là quá cường điệu, thiếu chân thật, giống như đang diễn kịch sân khấu hơn là phim truyền hình. Khán giả khó lòng nhập tâm bởi cách cô thể hiện cảm xúc thường tạo cảm giác "diễn cho giỏi" hơn là sự đau khổ tự nhiên. Đặc biệt, so với Tưởng Hân, một bạn diễn cũng bước ra từ Hoan Lạc Tụng và luôn duy trì phong độ diễn xuất ổn định thì phong độ của Vương Tử Văn trong dự án này bị đánh giá là đi xuống rõ rệt.

Dù vấp phải làn sóng chỉ trích về nội dung, Bụi Hoa Hồng lại là một "cỗ máy hút tiền" trên nền tảng Tencent Video. Ngay sau 3 phút lên sóng, độ hot nhân vật Tiểu Bối đã vượt mốc 100 triệu điểm, lập kỷ lục nhanh nhất trong hệ thống. Việc thu hút 64 quảng cáo và thêm 8 thương hiệu sau khi kết thúc giai đoạn chiếu sớm đã giúp phim trở thành "kỳ tích kéo quảng cáo" của Lưu Vũ Ninh.

Tuy nhiên, cái kết của phim vẫn khiến người xem không hài lòng. Việc nữ chính bỏ về quê, kéo theo sự tranh giành của hai người đàn ông, rồi kết thúc bằng màn nhảy sông "hụt" để tránh tranh cãi là một hướng đi thiếu thuyết phục. Dù phim không khẳng định rõ Lý Hiểu Hề chọn ai, nhưng cái kết mở vẫn để lại dư vị khó chịu cho một bộ phận khán giả, những người vốn hy vọng vào một kết thúc công bằng hơn cho sự bao dung của nhân vật Tiểu Bối.

Với điểm số trung bình thấp và những tranh cãi không dứt, Bụi Hoa Hồng có lẽ sẽ được nhớ đến như một tác phẩm thành công về số liệu nhưng thất bại về nội dung. Đây là một bài học đắt giá về việc lựa chọn kịch bản và xây dựng hình tượng nhân vật, khi hào quang thần tượng không thể mãi che đậy những khiếm khuyết trong tư duy và logic nghệ thuật.