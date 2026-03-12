Không phải một câu chuyện tình yêu kịch tính hay nhiều cú twist, Không Còn Chúng Ta (Once We Were Us) khiến người xem rung động nhờ sự đồng cảm và chân thật khi chứng kiến một cặp đôi từng yêu nhau hết mình nhưng khi trưởng thành lại buộc phải đi trên hai con đường khác nhau. Cảm giác vừa quen thuộc vừa tiếc nuối khiến bộ phim nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội sau khi chính thức khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 6/3.

Trailer Không Còn Chúng Ta

Không Còn Chúng Ta xoay quanh câu chuyện của Jeong Won (Moon Ga Young) và Eun Ho (Koo Kyo Hwa), hai người trẻ gặp nhau vào năm 2008, khi Thế vận hội Bắc Kinh đang diễn ra. Một lần tình cờ về quê đã khiến họ quen biết rồi dần trở thành chỗ dựa của nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ đầy chông chênh.

Jeong Won mơ trở thành kiến trúc sư nhưng phải học ngành công tác xã hội để có học bổng. Eun Ho là sinh viên lập trình với khát vọng kiếm tiền từ chính tựa game mình phát triển. Cả hai cùng nhau sống giữa Seoul khắc nghiệt, trải qua những ngày tháng làm việc vất vả, kiếm từng đồng để theo đuổi ước mơ.

Hai người sống chung trong một căn phòng nhỏ, cùng chia sẻ từng khó khăn và nuôi dưỡng những giấc mơ về tương lai. Với Jeong Won - cô gái lớn lên trong trại trẻ mồ côi, Eun Ho dần trở thành "ngôi nhà" của cô, là nơi cô tìm thấy cảm giác được yêu thương. Thế nhưng khi trưởng thành, những áp lực cuộc sống, những giấc mơ chồng chéo và sự non nớt của tuổi trẻ đã khiến họ rời xa nhau.

Nhiều năm sau, Jeong Won và Eun Ho bất ngờ gặp lại nhau trên một chuyến bay. Lúc này, cả hai đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong sự bình thản nhưng cũng đầy tiếc nuối, khi họ nhận ra rằng chính mối tình năm xưa đã giúp mình trở thành con người của hiện tại.

Chỉ tiếc rằng, khi đã có tất cả trong tay, họ lại không còn có thể ở bên nhau thêm một lần nữa.

Một trong những điểm được khán giả nhắc đến nhiều khi xem phim chính là cách sử dụng màu sắc. Những ký ức tuổi trẻ của Jeong Won và Eun Ho hiện lên với gam màu rực rỡ, đầy sức sống. Ngược lại, nhiều phân đoạn ở hiện tại lại chuyển sang đen trắng, tạo nên cảm giác hoài niệm và trống vắng. Sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là hiệu ứng hình ảnh mà còn tượng trưng cho cảm xúc của nhân vật, rằng khi người từng là cả thế giới không còn ở bên, cuộc sống dường như cũng mất đi màu sắc.

Bộ phim đánh dấu lần đầu hợp tác giữa Moon Ga Young và Koo Kyo Hwan. Moon Ga Young gây ấn tượng với vẻ ngoài ngày càng sắc sảo. Trong phim, cô thể hiện Jeong Won vừa mạnh mẽ vừa mong manh. Trong khi đó, Koo Kyo Hwan mang đến hình ảnh Eun Ho trầm lặng, chân thành nhưng đầy nội tâm, khiến khán giả bị thuyết phục nhờ diễn xuất tự nhiên và chiều sâu cảm xúc.

Không Còn Chúng Ta là bản remake của bộ phim Trung Quốc nổi tiếng Us and Them từng gây bão tại châu Á vào năm 2018. Sau khi xem xong, nhiều người nhận xét rằng chính sự tiết chế trong diễn xuất của cả hai từ ánh mắt, cử chỉ cho đến những khoảng lặng đã khiến câu chuyện tình trong phim trở nên chân thật đến nghẹn lòng và dễ dàng lấy nước mắt của người xem. Bởi đôi khi, thứ khiến người ta ám ảnh không phải là một câu chuyện quá bi kịch mà chỉ đơn giản là lời nhắc rằng đã từng có một thời "chúng ta", và rồi sau đó thì không còn chúng ta nữa.

Một số bình luận của netizen: - Sợ đi coi xong khóc lụt rạp. - Bản Trung cũng hay cũng cảm động lắm mà mình còn không rơi giọt nước mắt nào. Bản này mình đã rơi nước mắt lúc xem Moon Ga Young khóc. - Coi xong để hiểu tại sao dẫn đầu phòng vé. - Chữa rách vết thương đã lành. - Xem xong mà khóc sưng mắt. - Kết sad eding thiệt mà. Coi xong như con mắt ếch, ai mới chia tay coi thì quá đã. - Hay nha, xem kiểu cảm giác như chính bản thân mình vậy. Các cặp đôi nên đi xem chung nha, mình xem bên Hàn mà khóc nguyên cả rạp.

Nguồn: Tổng hợp