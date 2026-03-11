Với thế hệ khán giả yêu phim những năm 1990, hình ảnh một nam tài tử điển trai, phong thái hào hoa, thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim ăn khách gần như đã trở thành ký ức khó quên. Đó chính là Lý Hùng, ngôi sao từng làm mưa làm gió màn ảnh Việt, sở hữu mức cát-xê khiến cả showbiz thời bấy giờ phải trầm trồ. Không chỉ nổi tiếng vì ngoại hình và diễn xuất, nam tài tử còn lập một kỷ lục đặc biệt mà đến nay hiếm ai có thể vượt qua.

Lý Hùng là ngôi sao đình đám Vbiz đời đầu

Cát-xê 10 tỷ/ phim, đóng chính nhiều nhất lịch sử phim Việt

Lý Hùng sinh năm 1969 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là con trai của cố NSND Lý Huỳnh. Từ nhỏ, anh đã sớm tiếp xúc với điện ảnh và bước chân vào phim trường khi còn rất trẻ.

Nam diễn viên lần đầu gây chú ý khi tham gia bộ phim Nơi Bình Yên Chim Hót năm 17 tuổi. Tuy nhiên phải đến năm 20 tuổi, khi đảm nhận vai chính trong Phạm Công - Cúc Hoa, tên tuổi của anh mới thực sự bùng nổ. Bộ phim thành công vang dội, giúp Lý Hùng nhanh chóng trở thành gương mặt sáng giá của màn ảnh Việt.

Lý Hùng trong phim Phạm Công - Cúc Hoa đình đám một thời

Bước sang thập niên 1990, Lý Hùng liên tục góp mặt trong hàng loạt tác phẩm ăn khách, thường đóng cặp cùng những mỹ nhân nổi tiếng thời đó như Hồng Vân, Việt Trinh, Diễm Hương… Các bộ phim ghi dấu tên tuổi của anh có thể kể đến như Nước Mắt Học Trò, Người Không Mang Họ, Võ Sĩ Bất Đắc Dĩ, Tình Ngỡ Đã Phôi Pha hay sau này là Tây Sơn Hào Kiệt.

Lý Hùng và NSND Hồng Vân trong phim Võ Sĩ Bất Đắc Dĩ những năm cuối 1990.

Thời kỳ đỉnh cao, Lý Hùng được khán giả ưu ái là "ông hoàng phòng vé" hay "nam thần màn ảnh, là nam diễn viên có cát-xê cao nhất nhì Việt Nam. Có thời điểm, thù lao của anh là 30 triệu đồng/ tập phim, tương đương 60 cây vàng, tính ra khoảng 2 tỷ đồng ở hiện tại. Đây là một con số cực kỳ khủng vào những năm 1990. Thế nên Lý Hùng đóng 2 bộ phim đã đủ tiền mua nhà, sắm xe sang.

Dù kiếm được khoản thu nhập khổng lồ, Lý Hùng lại không tiêu tiền quá nhiều. Anh từng tiết lộ sau mỗi dự án phim, toàn bộ tiền cát-xê đều được gửi cho mẹ giữ thay vì chi tiêu hoang phí.

Vẻ điển trai của nam tài tử thời trẻ

Không chỉ nổi tiếng vì thù lao khủng, Lý Hùng còn sở hữu thành tích đáng nể trong sự nghiệp. Anh ghi danh Kỷ lục Việt Nam với danh hiệu Nam diễn viên đóng vai chính nhiều nhất trong lịch sử điện ảnh Việt, với 60 vai trong tổng số khoảng 100 tác phẩm truyền hình, điện ảnh. Kỷ lục này đến nay vẫn khiến nhiều người trong nghề phải nể phục, bởi hiếm có diễn viên nào duy trì được tần suất đóng chính dày đặc trong thời gian dài như vậy.

Ngoài diễn xuất, Lý Hùng còn thử sức với âm nhạc và từng tổ chức nhiều tour lưu diễn trong và ngoài nước. Tuy nhiên, hình ảnh gắn liền với anh vẫn là một tài tử điện ảnh phong độ, đẹp trai và luôn nghiêm túc với nghề.

Sách Kỷ lục Việt Nam ghi nhận anh là Nam diễn viên đóng vai chính nhiều nhất trong lịch sử điện ảnh Việt

U60 vẫn phong độ, sống độc thân trong biệt thự 700m²

Sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Lý Hùng hiện không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như thời hoàng kim. Tuy vậy, sức hút và danh tiếng của anh vẫn được khán giả nhớ đến như một tượng đài của dòng phim thị trường Việt Nam. Hiện tại, nam diễn viên đang sống cùng mẹ và gia đình trong một căn biệt thự rộng khoảng 700m² tại TP.HCM. Căn nhà được thiết kế rộng rãi với nhiều tiện nghi hiện đại, là thành quả sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Một góc biệt thự hoành tráng của Lý Hùng

Dự án gần đây nhất của Lý Hùng là bộ phim Phòng Trọ Ma Bầu, đánh dấu sự trở lại sau 10 năm vắng bóng kể từ Hy Sinh Đời Trai (2015). Trong thời gian đó, anh cũng nhận được không ít lời mời từ các nhà sản xuất phim, nhưng hiếm hoi nhận lời vì thấy không phù hợp hoặc chưa đủ "duyên". Bước qua thời kỳ đỉnh cao nhưng phong độ của nam tài tử là mãi mãi. Theo Vietnamnet, thù lao hiện tại của Lý Hùng lên đến 5-10 tỷ đồng cho một vai diễn.

Lý Hùng U60 vẫn phong độ trong Phòng Trọ Ma Bầu

Dù đã bước sang tuổi U60, nam tài tử vẫn giữ được phong độ đáng ngưỡng mộ. Là con nhà võ, anh duy trì thói quen rèn luyện thể chất đều đặn với các hoạt động như chạy bộ, tập gym, bơi lội và luyện võ mỗi tuần. Lối sống kỷ luật này giúp nam tài tử luôn xuất hiện với hình ảnh khỏe khoắn, trẻ trung. Bên cạnh đó, điều khiến nhiều người nể phục ở Lý Hùng còn là đời tư sạch scandal.

Ở tuổi 57, tài tử vẫn độc thân dù từng trải qua vài mối tình trong quá khứ. Anh cho rằng chuyện hôn nhân là duyên số và không muốn vội vàng. "Tôi rất mong một ngày gần đây có thể báo tin vui với khán giả. Nhưng tôi đã chờ mấy chục năm rồi, chờ thêm một chút nữa cũng không sao", nam diễn viên từng chia sẻ.

Hiện tại, cuộc sống của Lý Hùng khá bình yên. Thỉnh thoảng anh vẫn tham gia các sự kiện, nhận lời đóng phim hoặc xuất hiện trong những dự án phù hợp. Với nhiều khán giả, hình ảnh một tài tử phong độ, tài năng và giữ được danh tiếng suốt hàng chục năm như Lý Hùng vẫn luôn là biểu tượng khó thay thế của điện ảnh Việt.

Nguồn: Tổng hợp