Dịp phim Tết 2026 đã khép lại với chiến thắng tuyệt đối giành cho Thỏ Ơi của Trấn Thành, với doanh thu hơn 440 tỷ đồng sau gần 1 tháng công chiếu. Song, Báu Vật Trời Cho gây ấn tượng không kém khi lội ngược dòng ngoạn mục, từ bộ phim kém nhiệt tới dự án điện ảnh trăm tỷ, rút rắn khoảng cách với Nhà Ba Tôi Một Phòng. Không chỉ nhờ nội dung phim, chuỗi cinetour dài ngày mà còn nhờ sức hút từ cặp đôi chính Phương Anh Đào - Tuấn Trần.

Mới đây, tại buổi giao lưu với khán giả, một người hâm mộ đã lên tiếng thắc mắc rằng tên của Phương Anh Đào là "Phương Anh" hay "Đào". Cô nàng sau đó cũng tiết lộ họ tên đầy đủ là Đào Phương Anh Đào. Trước thông tin này, không ít cư dân mạng thừa nhận họ từng hiểu nhầm rằng cô tên "Phương Anh" và sử dụng “Anh Đào” như một phần nghệ danh khi hoạt động nghệ thuật. Tôi thích phản hồi này hơn.

Một số bình luận của netizen: - Ủa giờ mới biết luôn, tưởng cổ tên Phương Anh thật chứ. - Đào Phương Anh Đào nghe vừa dài vừa dễ thương kiểu gì ý. - Bao năm xem phim mà giờ mới biết tên đầy đủ của bả. - Tên này nghe rất thơ nha, nhớ một lần là không quên. - Tưởng Anh Đào là nghệ danh, ai ngờ lại là tên thật.

Phương Anh Đào sinh năm 1992 tại Bạc Liêu. Cô lớn lên trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật, bố mẹ làm tiểu thương tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải. Được gia đình ủng hộ theo đuổi đam mê, Phương Anh Đào rời quê lên TP.HCM thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh và tốt nghiệp năm 2014. Nữ diễn viên từng đặt ra deadline cho bản thân: nếu sau 5 năm không tạo được dấu ấn với nghề diễn, cô sẽ chuyển hướng sang con đường khác. Tuy nhiên, sự kiên trì cùng quá trình rèn luyện nghiêm túc đã giúp cô dần khẳng định tên tuổi trong điện ảnh Việt.

Phương Anh Đào bắt đầu sự nghiệp với vai diễn trong sitcom Kim Chi Cà Pháo (2014). Bước ngoặt đến vào năm 2018 khi cô đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, qua đó giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên Hoan Phim Quốc Tế Hà Nội. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh như Chàng Vợ Của Em, Bằng Chứng Vô Hình và đặc biệt là Tro Tàn Rực Rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Năm 2024, nữ diễn viên gây chú ý khi đảm nhận vai chính trong Mai do Trấn Thành đạo diễn. Gần đây nhất, cô tiếp tục góp mặt trong phim điện ảnh Báu Vật Trời Cho, tạo hiệu ứng tốt tại phòng vé.

Ngoài điện ảnh, Phương Anh Đào còn xuất hiện trong nhiều MV âm nhạc, nổi bật là Bài Này Chill Phết và Lối Nhỏ của Đen Vâu, thậm chí góp giọng trong ca khúc Lối Nhỏ. Bên cạnh đó, cô tham gia một số chương trình giải trí như Mỹ Nhân Hành Động, 2 Ngày 1 Đêm và gần đây là Sao Nhập Ngũ. Với hình ảnh trẻ trung cùng khả năng diễn xuất ổn định, Phương Anh Đào được xem là một trong những gương mặt nữ diễn viên nổi bật của điện ảnh Việt Nam thế hệ mới.

Nói chút về danh xưng nữ thần mặt mộc đẹp nhất Việt Nam, trong Vbiz hiếm có mỹ nhân nào tự tin để mặt mộc thường xuyên như Phương Anh Đào. Dù xuất hiện trên màn ảnh, tham gia các chương trình thực tế hay trong đời thường, nữ diễn viên vẫn thoải mái để gương mặt gần như không trang điểm, chỉ thoa nhẹ kem chống nắng và một chút son môi cho tươi tắn. Nhờ vậy, làn da của cô vẫn giữ được vẻ căng mịn, săn chắc và tràn đầy sức sống.

Trên trang cá nhân, Phương Anh Đào cũng không ngại chia sẻ những bức ảnh cận mặt, khoe trọn làn da khỏe khoắn với vẻ đẹp tự nhiên. Ngay cả những chi tiết nhỏ như lỗ chân lông cũng có thể nhìn thấy rõ, nhưng chính điều đó lại khiến nhiều khán giả càng ấn tượng với nhan sắc mộc mạc, gần gũi của nữ diễn viên.