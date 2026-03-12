Teaser mới của bộ phim Perfect Crown vừa được tung ra đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là khi nam chính Byeon Woo Seok xuất hiện với tạo hình hoàng tử mang khí chất vương giả. Không chỉ gây ấn tượng bởi câu chuyện lạ, đoạn teaser còn khiến người xem bàn tán về visual nổi bật của nam diễn viên, người đang được gọi là “hoàng tử trăm năm có một” của màn ảnh Hàn.

Teaser phim Perfect Crown. Nguồn: IUVN

Perfect Crown lấy bối cảnh trong một thế giới giả tưởng nơi Hàn Quốc ở thế kỷ 21 vẫn tồn tại chế độ quân chủ lập hiến. Trong phim, IU vào vai Sung Hee Joo - ái nữ của một gia đình tài phiệt, sở hữu sắc đẹp, trí tuệ và tham vọng nhưng vẫn bị giới hạn bởi thân phận thường dân. Quyết tâm thay đổi số phận, cô đưa ra một đề nghị táo bạo: kết hôn theo hợp đồng với hoàng tử.

Đối tượng mà cô nhắm tới chính là Đại quân Yi An do Byeon Woo Seok thủ vai. Dù mang dòng máu hoàng gia, Yi An lại sống trong cảnh bị kìm hãm bởi thân phận là con trai thứ của nhà vua. Anh buộc phải sống kín tiếng, không được phép nổi bật hơn thái tử hay thậm chí cất tiếng nói quá lớn, khiến cuộc đời hoàng tử trở nên cô độc và đầy ràng buộc.

Trong teaser mới, cuộc đời của Yi An bắt đầu thay đổi sau khi bước vào cuộc hôn nhân hợp đồng với Sung Hee Joo. Từ hình ảnh lạnh lùng, điềm tĩnh thường thấy, hoàng tử dần bộc lộ khía cạnh dịu dàng hơn khi ở bên cô. Những lời nói như “Đừng cử động”, “Cô sợ sao?” hay “Tôi làm điều này vì cô” cho thấy sự quan tâm bất ngờ của anh dành cho người vợ trên danh nghĩa.

Tuy nhiên, cuộc sống của cặp đôi không hề yên bình. Bóng tối chính trị bắt đầu xuất hiện khi những thế lực nhắm vào Yi An dần lộ diện, cùng với lời cảnh báo lạnh lùng từ Thái hậu: “Nếu muốn săn mồi, phải kiên nhẫn.” Những cảnh rượt đuổi căng thẳng và hình ảnh hoàng tử bị thương càng làm tăng thêm cảm giác nguy hiểm bao trùm câu chuyện.

Dù nội dung đầy kịch tính, điều khiến khán giả bàn tán nhiều nhất sau khi teaser được tung ra vẫn là visual của Byeon Woo Seok. Trong tạo hình hoàng tử hiện đại, nam diễn viên toát lên vẻ điềm đạm, sang trọng cùng thần thái vương giả tự nhiên. Từ ánh mắt, dáng đứng đến phong thái trầm tĩnh, anh mang đến cảm giác như bước ra từ một bộ manhwa hay truyện cổ tích về hoàng gia.

Cũng chính nhan sắc nổi bật và khí chất quý tộc ấy đã giúp nhân vật Yi An nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của công chúng trong câu chuyện. Dù bị buộc phải sống trong bóng tối vì vị trí con trai thứ của hoàng gia, anh vẫn được người dân yêu mến nhờ ngoại hình thu hút và phong thái bẩm sinh của một thành viên hoàng tộc.

Với câu chuyện tình yêu bắt đầu từ một cuộc hôn nhân hợp đồng, kết hợp yếu tố hoàng gia trong bối cảnh hiện đại, Perfect Crown đang được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những bộ phim đáng chú ý của năm 2026. Phim dự kiến lên sóng vào ngày 10/4 trên MBC.

Nguồn: Soompi