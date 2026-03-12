Chính thức lên sóng vào tháng 3 năm nay, One Piece mùa 2 đưa khán giả trở lại với hành trình làm Vua Hải Tặc của Luffy và những người bạn. Dự án live-action của Netflix tiếp tục gây bùng nổ với dàn nhân vật "xé truyện bước ra", khiến ai nấy trầm trồ vì mức độ giống nguyên tác của Eiichiro Oda đến giật mình.
Đã 3 năm kể từ mùa 1, dàn 5 nhân vật chính tham gia One Piece mùa 2 và có sự thay đổi đôi chút về ngoại hình. Những ngôi sao trẻ đều đã trưởng thành, có sự già dặn hơn trên gương mặt, nhất là Luffy do Iñaki Godoy thể hiện. Tuy vậy, tạo hình của Băng Mũ Rơm so với nguyên tác vẫn rất phù hợp và ấn tượng, nhất là với Zoro (Arata Mackenyu thể hiện) đang gây sốt trên MXH.
Đến với lằn ranh Đại Hải Trình lần này, One Piece mùa 2 giới thiệu đến khán giả một loạt những nhân vật mới. Lần này, Netflix và Oda tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ khi mang đến những cái tên bám cực sát tạo hình nguyên tác, từ nhan sắc, thân hình đến cả quần áo, tóc tai đều "chuẩn chỉ".