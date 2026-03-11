Vừa mới lên sóng đầy đủ 8 tập trên Netflix vào ngày 10/3, One Piece đã tạo hiệu ứng bùng nổ trên mạng xã hội. Trong khi khán giả chưa kịp theo dõi xong hành trình mới của băng Mũ Rơm thì mọi sự chú ý hiện tại đang đổ dồn về Arata Mackenyu - nam tài tử thủ vai thợ săn hải tặc Roronoa Zoro. Những hình ảnh của anh trong nhanh chóng được chia sẻ và viral với tạo hình chuẩn như từ truyện bước ra, về gương mặt góc cạnh chuẩn mỹ nam và cả body săn chắc, vạm vỡ như tạc tượng.

So với nguyên tác, có thể nói Arata Mackenyu chính là cái tên hoàn hảo để thủ vai Roronoa Zoro. Đặc biệt, khoảnh khắc Mackenyu đứng khoanh tay trên tàu với thân hình vạm vỡ, bờ vai rộng và cơ tay nổi rõ dưới ánh nắng đang chiếm spotlight. Thần thái và visual điển trai ngời ngời cùng thân hình mãn nhãn, bắp tay cuồn cuộn và múi "sầu riêng" chất lừ của anh khiến dân tình mê vô cùng. Nhiều người đến vì phim nhưng lại mắc kẹt vì nhân vậy Zoro, không tiếc lời khen vóc dáng của nam diễn viên trông đúng chuẩn một chiến binh thực thụ, thậm chí còn đô và săn chắc hơn tưởng tượng về Zoro trong nguyên tác.

Ở phía dưới những bài chia sẻ về hình ảnh đầy nam tính của Arata Mackenyu, khán giả không kìm lòng được mà bình luận: "Làm sao mà không nhìn được đây", "Sao có thể luyện được cơ bắp vậy nhỉ", "Trời ơi sao mà sống nổi đây", "Đẹp từ anime tới live, không cứu nổi tui luôn", "Rất sát nguyên tác, phụ nữ và đàn ông rất yêu", "Lạy chúa trên cao, Zoro này là thần"...

Không chỉ gây chú ý nhờ ngoại hình và thần thái chuẩn kiếm sĩ, Arata Mackenyu còn khiến khán giả bất ngờ với những cảnh hành động trong One Piece mùa mới. Đáng chú ý nhất là phân đoạn chiến đấu dài tới 15 phút ở tập 3, khi Roronoa Zoro một mình đối đầu với hàng trăm đặc vụ của tổ chức Baroque Works. Theo Netflix, Mackenyu tiết lộ anh chỉ có 6 giờ để học toàn bộ phần vũ đạo chiến đấu cho cảnh quay này trước khi ghi hình. Nam diễn viên chia sẻ đây là một trong những thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của mình, bởi khối lượng động tác quá nhiều nhưng thời gian chuẩn bị lại cực kỳ gấp rút. Dù vậy, nhờ nền tảng võ thuật và kinh nghiệm đóng phim hành động, Mackenyu vẫn hoàn thành cảnh quay trơn tru.

Sinh năm 1996, Arata Mackenyu vốn đã quen thuộc với khán giả yêu thích phim chuyển thể từ manga. Nam diễn viên là con trai của huyền thoại võ thuật Nhật Bản Sonny Chiba và được đào tạo võ thuật từ nhỏ, nhờ đó dễ dàng đảm nhận những vai diễn hành động nặng ký. Trong One Piece, anh vào vai Roronoa Zoro, một kiếm sĩ nổi tiếng với phong cách chiến đấu Tam kiếm phái và cũng là cánh tay phải đáng tin cậy của thuyền trưởng Monkey D. Luffy trong hành trình chinh phục đại dương.

Mùa phim mới tiếp tục theo chân băng Mũ Rơm khi họ tiến sâu hơn vào những vùng biển nguy hiểm trên con đường tìm kiếm kho báu huyền thoại One Piece. Ở phần này, cả nhóm tiến vào Grand Line - vùng biển nguy hiểm và bí ẩn nhất thế giới hải tặc, nơi họ phải đối mặt với những kẻ thù mạnh hơn và những thử thách lớn hơn. Trên hành trình, băng Mũ Rơm lần lượt đặt chân tới nhiều địa điểm mới như Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden và Drum Island, đồng thời gặp gỡ những nhân vật quan trọng mới như Vivi hay Chopper. Mỗi chặng đường đều thử thách ước mơ và lòng tin của các thành viên, buộc họ phải sát cánh cùng nhau để tiếp tục hành trình trở thành Vua Hải Tặc.

Nguồn: Netflix