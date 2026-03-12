"Quỳnh Kool khóc thế là đủ rồi đấy!"

Trong tập 9 của Bước Chân Vào Đời lên sóng tối 11/3, câu chuyện của gia đình Thương tiếp tục khiến khán giả chú ý khi rắc rối mới lại ập đến với cô chị cả vốn đã quá nhiều gánh nặng. Sau vụ việc ở quê vừa tạm lắng, Minh - cậu em trai đang đi học - lại tiếp tục gây chuyện khi đưa bạn bè đến quán bar, khiến các phụ huynh kéo đến trường làm ầm ĩ.

Trước tình huống căng thẳng, cô Giang (do Lê Bống thủ vai) đã đứng ra giải quyết, tạm thời dàn xếp để Minh không bị đuổi học. Sau đó, cô chở Minh về tận nhà để thông báo sự việc với hai chị gái của cậu, mong gia đình cùng phối hợp dạy dỗ và khuyên nhủ Minh.

Khi nghe tin, Thương (Quỳnh Kool) không giấu nổi sự mệt mỏi. Cô vừa từ quê trở lại sau khi giải quyết hậu quả do em trai gây ra, vậy mà chưa kịp ổn định thì Minh lại tiếp tục gây chuyện lớn ở trường. Trong cuộc nói chuyện với em, Thương dù nổi nóng nhưng giọng nói lẫn đôi mắt đều đỏ hoe vì bất lực. Cô trách mắng em trai vì đã ham chơi, "tụ tập đàn đúm" dù tuổi còn nhỏ. Sau đó, cô cũng nổi đóa khi nghe Minh gọi Giang là chị, khoanh tay xin lỗi cô giáo.

Dù sau đó, Trang (Ngọc Thuỷ) và cô giáo đã xoa dịu tình hình, Thương vẫn không giấu được sự nghẹn ngào, không ngừng khóc. Vốn dĩ, sự cứng rắn của Thương xuất phát từ hoàn cảnh đặc biệt của gia đình. Sau biến cố khiến bố mẹ không còn ở bên, cô thành trụ cột, một mình bươn chải để lo cho các em ăn học. Vì vậy, mỗi sai lầm của Minh không chỉ khiến cô thất vọng mà còn khiến áp lực trên vai người chị cả càng thêm nặng nề. Chính điều đó khiến Thương nhiều lúc phải lựa chọn cách nghiêm khắc, dù trong lòng vẫn thương em.

Phân cảnh này cũng khiến khán giả bàn tán nhiều về diễn xuất của Quỳnh Kool. Nữ diễn viên thể hiện khá rõ sự giằng xé của nhân vật khi vừa mạnh mẽ khi dạy dỗ em, vừa nghẹn ngào vì bất lực. Nhìn Quỳnh Kool nhập tâm vài vai diễn, không ít người cho rằng Quỳnh Kool dường như "hết nước mắt" khi đóng bộ phim này, bởi nhân vật Thương liên tục rơi vào những tình huống đầy nước mắt từ đầu phim đến nay. Song, cũng có người khó chịu vì nữ diễn viên khóc quá nhiều, cảnh nào cũng thấy khóc.

Quỳnh Kool nhiều lần phải rơi nước mắt trong Bước Chân Vào Đời

Sở dĩ khán giả mệt mỏi vì cảm giác quá tải khi liên tục thấy Quỳnh Kool trong những phân đoạn khóc. Diễn xuất của nữ diễn viên vẫn được đánh giá là tròn trịa, thể hiện rõ áp lực và mệt mỏi của nhân vật, nhưng tần suất cảnh nước mắt dày đặc khiến mạch phim trở nên nhàm chán và nặng nề. Nhất là khi cô vào vai nữ chính thì thay vì sự mạnh mẽ, việc khóc quá nhiều cũng khiến cô gái tên Thương trở nên yếu đuối hơn trong mắt khán giả. Nếu các tập sau tiết chế hơn và tạo thêm những khoảng nghỉ cảm xúc, nhân vật của Quỳnh Kool có thể sẽ dễ tạo được sự đồng cảm tự nhiên với người xem hơn.

Một số bình luận của netizen: - Thật sự nếu như mình vào hoàn cảnh đó cũng rất bất lực. - Quỳnh Kool khóc thế là đủ rồi đấy. Mệt mỏi quá, xem mà thấy nặng nề. - 1 diễn viên tốn nhiều nước mắt nhất của phim. - Quỳnh Kool khóc nhiều quá hết nước mắt rồi. - Có ai thấy mắc mệt không, nữ chính mà toàn khóc thôi. - Tính ra xem phim này đoạn nào cũng thấy Quỳnh Kool khóc luôn đó. - Suốt ngày khóc khóc. Xem đoạn nào cũng thấy khóc.

Bên cạnh đó, tập 9 tiếp tục đẩy Thương vào những tình huống khó xử khi vừa phải chăm sóc Lâm tại bệnh viện, vừa chưa sẵn sàng với lời mời đến sinh nhật mẹ Quân. Ở diễn biến khác, Trang ghi điểm với sếp khi mời được Lâm tham gia talkshow của tòa soạn, song việc cô xuất hiện thân thiết bên một người đàn ông khác lại khiến Hưng không khỏi ghen tuông. Những tình tiết này báo hiệu nhiều rắc rối mới đang chờ đợi các nhân vật trong chặng đường phía trước.

Nguồn: VTV Giải Trí