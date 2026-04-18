Những tập gần đây của Bóng Ma Hạnh Phúc khiến khán giả ngày càng hứng thú với những kịch tính được đẩy cao khi mâu thuẫn gia đình liên tục bùng nổ. Ở tập 31, Thanh Mai (Lê Phương) - vợ của giám đốc Dũng (Lương Thế Thành) - đã quyết tâm bắt tại trận và dằn mặt tiểu tam Như Trang (Ngân Hòa). Diễn biến này khiến khán giả phần nào hả hê, đồng thời hóng chờ màn chính thất phản công để giành lại gia đình.

Giữa lúc phim đang căng như dây đàn, cư dân mạng lại bất ngờ "đào" ra một chi có thể coi là hạt sạn trong phim: Bức ảnh cưới của vợ chồng Thanh Mai - Dũng.

Cụ thể, trong một diễn biến trước đó, khi Thanh Mai đang mắng con gái Tú (Bảo Ngọc) vì không tự lo được bữa ăn, bà nội liền lên tiếng trách móc chuyện nội trợ, khiến Mai phải vội vàng đi nấu nướng. Ngay sau đó, máy quay chuyển sang cảnh bà nội bực tức khi nhìn bức ảnh cưới của hai vợ chồng treo ở vị trí "phong thủy xấu", dễ ảnh hưởng đến tình cảm và tài vận. Máy quay lúc này lia đến ảnh cưới của 2 vợ chồng, khiến khán giả chú ý.

Mẹ chồng mắng con dâu vì bắt cháu gái làm việc nhà

Đồng thời trách mắng 2 vợ chồng treo ảnh cưới không hợp phong thủy

Thoạt nhìn, đây là một tấm ảnh cưới chụp ảnh theo phong cách ngày xưa. Tuy nhiên, để ý kỹ một chút là có thể nhận ra gương mặt của Thanh Mai trông khá lệch tông, thiếu tự nhiên so với tổng thể. Và rồi sự thật nhanh chóng bị phát hiện: đây thực chất là ảnh cưới ngoài đời của Lương Thế Thành và bà xã Thúy Diễm.

Ảnh cưới của Lương Thế Thành và Lê Phương trong phim

Thực chất là ảnh cưới ngoài đời của Lương Thế Thành và bà xã Thúy Diễm

Thay vì chụp mới ảnh cưới cho nhân vật, ê-kíp đã sử dụng luôn ảnh thật của cặp đôi ngoài đời, sau đó chỉnh sửa bằng cách thay gương mặt Lê Phương vào vị trí của Thúy Diễm. Dù ê-kíp không quên thay cả phông nền nhưng phần chỉnh sửa này vẫn bị coi là thiếu tinh tế, khiến người xem dễ dàng nhận ra sự bất thường. Ngay lập tức, chi tiết này trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một hạt sạn khá rõ, thể hiện sự thiếu chỉn chu trong khâu sản xuất. Không ít bình luận thẳng thắn: "Không nhìn kỹ cũng thấy ghép rồi, hơi cẩu thả nha", "Tiết kiệm quá mức cần thiết luôn", "Phim Việt mà làm vậy thì hơi thiếu chuyên nghiệp", "Có ai để ý quả hình cưới không vậy?", "Hình chị Diễm nhưng gắn mặt chị Mai lên luôn cơ mà", "Tiết kiệm quá dữ luôn trời"...

Bức ảnh cưới gốc của Lương Thế Thành và Thúy Diễm được chụp vào hôn lễ của 2 vợ chồng vào năm 2016, ở TP.HCM. Mối nhân duyên của 2 người bắt đầu từ việc cùng tham gia diễn xuất nhiều bộ phim, sau đó dần thành "phim giả tình thật" và hiện đã có một cậu con trai 8 tuổi. Cả hai đều là những gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ, thường xuyên đồng hành trong nhiều dự án phim truyền hình và được khán giả yêu mến bởi hình ảnh gia đình hạnh phúc, bền bỉ.

Quay trở lại với Bóng Ma Hạnh Phúc , bỏ qua hạt sạn gây tranh cãi, diễn biến tâm lý của Thanh Mai ở chặng hiện tại mới là thứ khiến khán giả quan tâm hơn cả. Sau quãng thời gian chịu đựng, nhẫn nhịn và bị dồn ép đến mức gần như kiệt quệ, nhân vật này đang dần chuyển mình, từ một người phụ nữ cam chịu sang trạng thái chủ động bảo vệ hạnh phúc của chính mình. Chính sự thay đổi này mở ra hàng loạt nút thắt mới, rằng liệu Thanh Mai có đủ bản lĩnh để lật ngược thế cờhay sẽ tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy gia đình đầy mâu thuẫn? Khán giả đang kỳ vọng vào một màn vùng lên thật sự, khi chính thất không chỉ đối đầu tiểu tam mà còn phải giải quyết những rạn nứt đã âm ỉ bấy lâu trong chính mái ấm của mình. Và nếu kịch bản được đẩy đúng nhịp, đây hoàn toàn có thể trở thành bước ngoặt giúp bộ phim giữ chân người xem đến những tập cuối cùng.