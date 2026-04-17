Theo Sina, bộ phim Sống Lại Từ Hồ Băng được gọi là Sở Kiều Truyện 2 chỉ đạt 3,2/10 điểm chất lượng trên trang đánh giá Douban, số lượng người bình chọn chỉ hơn 8.000 khán giả, chứng minh tác phẩm không chỉ có chất lượng kém mà thất bại về mặt danh tiếng, không thu hút được người xem.

Sống Lại Từ Hồ Băng càng chiếu càng bết bát, tổng lượt xem mỗi ngày chỉ đạt khoảng 5 triệu view, chỉ số của các nhân vật chính hiếm khi lọt top 10. Cả dàn diễn viên từ Lý Quân Nhuệ vai Vũ Văn Nguyệt (Gia Cát Nguyệt), Hoàng Dương Điền Điềm thể hiện vai Sở Kiều, Trương Khang Lạc vai Yến Tuân và Hạ Mộng đảm nhận nhân vật công chúa Triệu Thuần Nhi đều bị chê thậm tệ về diễn xuất cũng như cách xây dựng nhân vật.

Không những vậy, trang phục của phim rất xấu, thế tử Yến Tuân nhìn như cái bang, nữ chính Sở Kiều vừa đen vừa bẩn, ngoại hình kém thu hút. Nam chính Vũ Văn Nguyệt nhan sắc nhạt nhòa. Đoàn phim bị đánh giá có nhan sắc kém đẹp, không thu hút người xem. Mặt khác, do nam chính chính độ tuổi cách xa, Hoàng Dương Điền Điềm khi đóng phim mới 17 tuổi, tạo cảm giác như chú-cháu thay vì đôi tình nhân ngọt ngào.

Bộ phim có rất nhiều vấn đề về nội dung, tính cách và bản chất hành động của họ đều thiếu tính logic, không thuyết phục được khán giả. Cảnh quay cắt nối lộn xộn, người xem bực mình vì các nhân vật hành động không nhất quán, dường như chỉ làm theo kịch bản nhưng không hiểu rõ động cơ tại sao nhân vật lại bộc phát cảm xúc như vậy.

Không những vậy, phim thường xuyên có cảnh quay chậm, chủ yếu để khoe vẻ đẹp của các diễn viên nhưng lại khiến người xem khó chịu vì nhấn nhá vô tội vạ, không hề có ý đồ nghệ thuật hoặc mục đích gì.

Thời gian đầu, dự án cũng nhận được sự mong chờ của khán giả vì Sở Kiều phần đầu nội dung vẫn chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, khi phim lên sóng khán giả đã yêu cầu "gỡ bỏ", ngừng phát sóng vì nhiều lý do khác nhau như kịch bản cải biên quá mức, đoàn phim PR "bẩn".

Theo đó, khi Sống Lại Từ Hồ Băng lên sóng nhưng không thu hút người xem, khán giả lại quay về xem lại bộ phim Sở Kiều Truyện (2017), đồng thời khen ngợi khả năng diễn xuất của các diễn viên như Triệu Lệ Dĩnh, Đậu Kiêu, Lý Thấm... Các diễn viên để tưởng nhớ vai diễn của mình để chung vui với người hâm mộ.

Văn phòng đại diện của Triệu Lệ Dĩnh cũng chia sẻ lại bài phỏng vấn của cô về lý tưởng của nhân vật Sở Kiều và sức hấp dẫn trong tính cách của vai diễn. Tuy nhiên sao đó weibo của đoàn phim Sở Kiều lại đăng bài viết mỉa mai rằng ai đó "sống hai mặt": "Trước mặt thì giữ thể diện, sau lưng thì khó mà làm người tử tế, giữa thời loạn muốn sống sót thì phải dựa vào diễn xuất, ai mà chẳng có hai bộ mặt chứ", bị cho là nhắm tới Triệu Lệ Dĩnh.

Các blogger phân tích có thể đoàn phim Sống Lại Từ Hồ Băng cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đăng bài tưởng nhớ nhân vật không đúng lúc, bởi Hoàng Dương Điền Điềm đang bị chỉ trích vì thể hiện vai Sở Kiều quá tệ. Tuy nhiên, khán giả lại cho rằng đoàn phim đang cố tình hạ bệ Triệu Lệ Dĩnh, "bán thảm", "đóng vai nạn nhân", vì một diễn viên nhớ lại vai diễn của mình là bình thường. Sau đó, đoàn phim Sống Lại Từ Hồ Băng phải nhanh chóng xóa bài đăng.

Chưa dừng lại ở đó, người hâm mộ của nam chính Lý Quân Nhuệ cũng đăng bài viết chửi bới Triệu Lệ Dĩnh, cho rằng cô hết thời nên phải bám víu vào bộ phim Sống Lại Từ Hồ Băng. Trong khi đó, địa vị của Lý Quân Nhuệ không thể so sánh với Triệu Lệ Dĩnh.

Vì vậy, công chúng cho rằng đoàn phim Sống Lại Từ Hồ Băng sử dụng thủ đoạn marketing "bẩn", gây tranh cãi để tạo sự chú ý với khán giả.

Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi của phim là diễn xuất non kinh nghiệm của dàn diễn viên không thể thu hút người xem. Nữ chính Hoàng Dương Điền Điềm diễn xuất chỉ biết trợn mắt, hơn nữa đôi mắt của cô bị đánh giá quá nhiều lòng trắng, thiếu cảm xúc và rất đơ. Thêm vào đó, thân hình của Hoàng Dương Điền Điềm nhỏ con gầy gò khiến khán giả cảm giác như một đứa trẻ trộm mặc quần áo của người lớn, cô không hề hợp với vai diễn một tướng quân, sát thủ nguy hiểm.

Lý Quân Nhuệ chỉ giữ một biểu cảm không cảm xúc cùng đôi mắt mơ màng. Trương Khang Lạc thì lúc nào cũng giận giữ, diễn xuất quá dùng sức khiến gương mặt trở nên hung dữ.

