Mới đây, sự kiện ra mắt bộ phim We Are All Trying Here đã được tổ chức với sự tham gia của dàn diễn viên chính, trong đó dĩ nhiên không thể thiếu nữ chính Go Youn Jung. Cô xuất hiện với vẻ đẹp ấn tượng, làn da trắng muốt, từng đường nét đều xinh đẹp khó cưỡng, khiến người xem phải thốt lên rằng không hổ danh là nữ thần dao kéo sở hữu gương mặt tỷ lệ kim cương hoàn hảo nhất Hàn Quốc. Bộ váy đen với thiết kế bó, trông vừa sang trọng vừa tôn lên vóc dáng cực phẩm của mỹ nhân sinh năm 1996.

Ngoài ra, Go Youn Jung cũng gây ấn tượng với công chúng bằng thần thái đúng chuẩn ngôi sao của mình. Thực tế, những năm gần đây Go Youn Jung là một trong những ngôi sao thăng hạng nhanh nhất nhì màn ảnh nhỏ xứ Hàn. Cô gây ấn tượng với các vai nữ chính trong Alchemy Of Souls 2, Moving, Resident Playbook và mới đây nhất là cơn sốt đầu năm 2026 mang tên Can This Love Be Translated.

Một trong những lý do khiến Go Youn Jung liên tục được chọn mặt gửi vàng ở các dự án lớn, đó là bởi cô không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp như một thiên thần, mà còn bởi sự tiến bộ nhanh chóng trong diễn xuất. Với việc được làm việc cùng những cái tên dày dạn kinh nghiệm ở We Are All Trying Here, Go Youn Jung có cơ hội để tiếp tục cải thiện bản thân. Đây cũng là một trong những lý do khiến các fan của cô nàng nói riêng và công chúng yêu phim Hàn nói chung càng thêm chờ đợi tác phẩm mới này.

Cho những ai chưa biết, We Are All Trying Here là bộ phim thuộc thể loại tâm lý - cuộc sống sẽ được ra mắt vào ngày 18/4 trên nền đài jTBC. Nội dung phim xoay quanh những con người bị giày vò bởi sự đố kỵ và ghen tị, trong khi vẫn cố gắng tìm kiếm sự bình yên cho riêng mình.

Koo Kyo Hwan đảm nhận vai Hwang Dong Man, một đạo diễn đầy tham vọng nhưng là người duy nhất trong nhóm làm phim nổi tiếng The Eight vẫn chưa thể ra mắt. Mỗi ngày, anh luôn cố gắng không để bản thân chìm trong cảm giác vô giá trị.

Trong khi đó, Go Youn Jung vào vai Byun Eun Ah, người làm việc với vai trò nhà sản xuất cho hãng Choi Film. Cô được gọi là "Cái Rìu" vì những lời nhận xét kịch bản sắc bén. Thế nhưng bên trong, cô che giấu sự giận dữ và nỗi sợ hãi ít ai thấu được.

Oh Jung Se vào vai Park Gyeong Se, một đạo diễn điện ảnh. Sau khi bộ phim gần đây thất bại tại phòng vé, anh trở nên dễ bị ảnh hưởng và căng thẳng, đặc biệt là trước Hwang Dong Man.

Vợ của Park Gyeong Se là Ko Hye Jin, CEO của Gobak Film. Vai diễn này do nữ diễn viên Kang Mal Geum thể hiện. Cô là người rộng lượng và vững vàng, đủ để lắng nghe cả những lời dài dòng của Hwang Dong Man.

Tài tử gạo cội Park Hae Joon nhận vai Hwang Jin Man, anh trai của Hwang Dong Man, từng là một nhà thơ. Sau khi đối diện với giới hạn của bản thân, thế giới nội tâm của anh sụp đổ, để lại cảm giác trống rỗng.