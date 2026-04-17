Bức ảnh vạch trần thói phông bạt của Trương Lăng Hách

Theo Sina, bất chấp những ý kiến trái chiều về hình tượng "tướng quân kem nền" trong bộ phim Trục Ngọc , Trương Lăng Hách đang miệt mài trên phim trường Quy Loan đóng chung với Lâm Duẫn.

Tuy nhiên, do Trương Lăng Hách đang là nhân vật gây sóng gió, thậm chí còn trở thành bản tin thời sự của các đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc, Việt Nam... nên khán giả cũng chú ý tới anh nhiều hơn. Công chúng phát hiện mỗi khi tới phim trường Quy Loan, Trương Lăng Hách luôn cầm một chiếc máy ảnh xịn trên tay.

Theo người hâm mộ của nam diễn viên chia sẻ vì yêu thích học nhiếp ảnh nên Trương Lăng Hắc sưu tầm khoảng 10 chiếc máy ảnh của các hãng khác nhau, mỗi chiếc có mức giá khác biệt từ vài nghìn tệ đến hàng chục nghìn tệ (hàng chục triệu VNĐ) chưa kể các phụ kiện đi kèm.

Nhìn hình ảnh Trương Lăng Hách tay cầm máy ảnh bước xuống từ xe hơi, hai bên là đám đông người hâm mộ cuồng nhiệt, thể hiện sức hút của một chàng trai nghệ thuật, là hình mẫu nam thần mà nhiều cô gái yêu thích.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến trái chiều rằng Trương Lăng Hách đang làm màu và thiếu chuyên tâm trong diễn xuất. Công việc chính của nam diễn viên là đóng phim, chụp ảnh chỉ là sở thích cá nhân, nhưng anh lại mang máy ảnh tới phim trường để tạo dáng. Trong giờ giải lao, thay vì đọc kịch bản, trao đổi vai diễn với đạo diễn và đồng nghiệp, Trương Lăng Hách ngồi ôm máy ảnh để nghiên cứu và chụp hình.

Mỗi ngày, Trương Lăng Hách thay một kiểu máy ảnh khác nhau như một món phụ kiện mang theo khiến nhiều người cho rằng nam diễn viên chỉ đang phông bạt sống ảo, tạo dựng hình ảnh đẹp đẽ trong mắt người hâm mộ.

"Tưởng đâu câu ta sinh ra đã có máy ảnh trên tay rồi đó, không ngày nào là không mang theo màu mè lố bịch", "Sao Trương Lăng Hách cứ cầm máy ảnh đi đóng phim vậy, thỉnh thoảng còn thay các dòng máy khác nhau cho phong cách", "Trương Lăng Hách có sở thích chụp ảnh từ bao giờ nhỉ, trước không thấy cậu ấy đam mê vậy, kè kè máy ảnh không buông được", "Nhìn cách cậu ta cầm máy ảnh là biết làm màu. Ai chơi và yêu máy ảnh nhìn là biết", một số khán giả bình luận.

Thực tế, Trương Lăng Hách chưa được đánh giá cao về diễn xuất, những vai diễn trước đó đều lộ nhiều điểm yếu trong cách thể hiện cảm xúc và xây dựng diễn biến tâm lý của nhân vật. Vì vậy, nhiều người cho rằng thay vì nghiên cứu nhiếp ảnh, nam diễn viên nên tìm cách nâng cao nghiệp vụ diễn xuất của mình trước.

Trương Lăng Hách trước đó xây dựng hình tượng học bá, từng thi đỗ trường kỹ thuật hạng cao

Anh còn khoe sở thích lắp ráp đồ điện tử

Nhưng khán giả thấy Trương Lăng Hách làm màu