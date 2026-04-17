Loạt anime ra mắt mùa mới trong tháng 4

Phần tiếp theo của Classroom Of The Elite, Dr. STONE, That Time I Got Reincarnated As A Slime, Welcome To Demon School! Iruma-kun và Re:ZERO - Starting Life In Another World đều ra mắt mùa 4 trong tháng 4/2026, mang đến những câu chuyện mới đầy kịch tính, được cộng đồng otaku toàn cầu mong chờ.

Classroom Of The Elite

Sớm nhất trong danh sách này là Classroom Of The Elite (tựa Việt: Chào Mừng Đến Lớp Học Đề Cao Thực Lực), đã chiếu từ ngày 1/4 trên FPT Play. Mùa 4 mở ra năm học thứ hai tại Trường Trung học Bồi dưỡng Nâng cao, nơi Ayanokoji đối diện với những kỳ thi khắc nghiệt hơn cùng sự xuất hiện của đối thủ từ Phòng trắng.

Các tình tiết và chiến lược trong mỗi tập phim được đẩy lên cao trào, biến mỗi kỳ thi thành cuộc đấu trí toàn diện. Không chỉ là những bài kiểm tra, mà còn là cuộc chiến quyền lực ngầm trong trường, qua đó hé lộ bí mật về quá khứ của Ayanokoji và danh tính kẻ thù ẩn danh. Classroom Of The Elite mùa 4 hiện được đánh giá là một trong những anime không thể bỏ lỡ trong giai đoạn hiện tại.

Dr. STONE

Nối gót Classroom Of The Elite, 12 tập cuối mùa 4 Dr. STONE cũng bắt đầu lên sóng từ ngày 2/4 vừa qua. Đây là phần phim sau chót của cả series, khép lại hành trình khoa học của Senku bằng dự án chế tạo tàu vũ trụ để lên Mặt Trăng, đối đầu Why-Man. Đây là bước ngoặt mang tính quyết định, không chỉ về mặt khoa học mà còn về sự sống còn của nhân loại.

Phim nâng cấp đáng kể kỹ xảo hình ảnh. Các thí nghiệm khoa học được tái hiện chi tiết, từ công nghệ hàng không vũ trụ đến vật liệu tiên tiến, tạo nên cảm giác chân thực và choáng ngợp. Với quy mô và tham vọng vượt xa những phần trước, Dr. STONE mùa 4 được kỳ vọng là lời một chia tay đẹp, khép lại một trong những series khoa học – phiêu lưu độc đáo của anime hiện đại.

That Time I Got Reincarnated As A Slime

Cũng ra mắt trong giai đoạn đầu tháng 4, That Time I Got Reincarnated As A Slime (tựa Việt: Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime) từng bước mở rộng thế giới giả tưởng Tempest sau những biến cố chính trị và chiến tranh ở các mùa trước. Nếu như mùa 3 khép lại với việc Rimuru Tempest khẳng định vị thế của mình như một Ma vương, thì mùa mới đưa câu chuyện lên tầm cao hơn: xây dựng liên minh giữa con người và quái vật, đồng thời đối mặt với những thế lực mới đầy tham vọng.

Điểm đáng chú ý là cấu trúc mùa 4 được thiết kế dài hơi, kéo dài nhiều phần (cour), cho thấy sự đầu tư lớn vào việc khai thác chiều sâu của cốt truyện. Các trận chiến không chỉ mang tính hành động mà còn còn mang tính chiến lược, phản ánh bước trưởng thành của nhân vật chính. Với những yếu tố đó, That Time I Got Reincarnated As A Slime mùa 4 không chỉ là phần tiếp nối mà còn là bước ngoặt đưa series này trở thành tâm điểm của dòng anime isekai trong năm 2026.

Welcome To Demon School! Iruma-kun

Nếu yêu thích những anime huyền bí có yếu tố hài hước, Welcome To Demon School! Iruma-kun (tựa Việt: Vào Ma Giới Rồi Đấy! Iruma-kun) là một lựa chọn lý tưởng. Mùa 4 của series này cũng đã chính thức ra mắt, tiếp tục đưa khán giả theo chân cậu bé loài người Iruma Suzuki trong hành trình trưởng thành tại ngôi trường quỷ Babyls.

Phần phim này mở ra một giai đoạn đầy thử thách khi Iruma cùng bạn bè bước vào năm học mới với những bài kiểm tra khắc nghiệt hơn, đồng thời đối diện với những âm mưu bí ẩn trong thế giới ma quái. Trong khi đó, những mối quan hệ xung quanh Iruma cũng trở nên sâu sắc và phức tạp hơn. Mùa 4 có đồ họa rực rỡ, các cảnh hành động và phép thuật được dàn dựng mượt mà cùng phần âm nhạc được làm mới góp phần giúp giữ sức hút đáng kể cho phim.

Re:ZERO - Starting Life In Another World

Mùa 4 của Re:ZERO - Starting Life In Another World (tựa Việt: Re:ZERO - Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Khác) tiếp tục hành trình sinh tử của Subaru Natsuki, mở ra Arc 6 với những thử thách trí tuệ và sinh tồn khắc nghiệt. Sau khi vượt qua Witch Cult ở mùa trước, Subaru cùng đồng đội phải đối mặt với những bí mật mới và những nhân vật đầy nguy hiểm. Lúc này, Natsuki Subaru bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh tại đế quốc Vollachia. Bằng năng lực trở về từ cõi chết, Natsuki phải chiến đấu để giành lấy Emilia và những người thân yêu.

Với sự trở lại đồng loạt của năm cái tên đình đám, mùa xuân 2026 được xem là một trong những mùa anime sôi động nhất. Từ hành động, chính trị, chiến lược đến khoa học và hài hước, người hâm mộ có thể tìm thấy đủ mọi sắc thái trong loạt bom tấn này.

