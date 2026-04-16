Mới đây, một video hậu trường của Huyền Thoại Biển Xanh bất ngờ viral trở lại, thu hút lượng tương tác lớn. Không phải cảnh cao trào hay drama gì, chỉ là phân đoạn Lee Min Ho dẫn Jun Ji Hyun đi shopping “phông bạt” cũng đủ khiến dân tình phải thốt lên: 10 năm rồi mà vẫn chưa có cặp đôi nào sành điệu vượt qua nổi.

Trong clip hậu trường, Lee Min Ho và Jun Ji Hyun dạo bước trong trung tâm thương mại để tạo vỏ bọc giàu sang cho một thương vụ lừa đảo. Điều khiến đoạn clip gây sốt nằm ở thời trang và thần thái của cặp đôi. Lee Min Ho xuất hiện với những set đồ đậm chất quý ông, từ suit họa tiết đến áo khoác dài, kính râm tạo nên hình ảnh một chàng lãng tử vừa lạnh lùng vừa hào nhoáng. Trong khi đó, Jun Ji Hyun toát lên khí chất “rich girl” chính hiệu. Cô không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, chỉ cần một chiếc áo cổ lọ, chân váy ánh kim hay set đồ tối giản cũng đủ khiến người đối diện không thể rời mắt.

Hai người kẻ tung người hứng, em chọn - anh chốt, đi mua sắm đồ hiệu mà cứ ngỡ như đi chợ mua bó rau. Không cần phô trương, không cần lời thoại, chỉ riêng cách họ bước đi cạnh nhay cũng đủ toát ra mùi giàu sang.

Nói đến Lee Min Ho, từ lâu anh đã được xem là hệ tư tưởng nhan sắc của màn ảnh Hàn, đến nỗi "đẹp trai như Lee Min Ho" cũng trở thành 1 thước đo nhan sắc. Gương mặt tỷ lệ vàng, vóc dáng cao ráo tất cả khiến anh gần như sinh ra để mặc suit và bước vào những khung hình sang trọng, nên thời gian trong Huyền Thoại Biển Xanh càng tôn lên khí chất sành điệu của nam diễn viên.

Từ sau thành công của Boys Over Flowers, Lee Min Ho đã trở thành một trong những cái tên tiên phong đưa làn sóng Hallyu lan rộng khắp châu Á, gắn liền với danh xưng công tử nhà giàu nhờ visual "không nghèo nổi" của mình. Suốt gần 2 thập kỷ, anh liên tục giữ vững vị thế top đầu với loạt dự án đình đám như The Heirs, Legend of the Blue Sea, The King: Eternal Monarch. Mỗi lần xuất hiện, anh đều gây chú ý bởi visual chuẩn mực, khí chất ngôi sao sành điệu bền vững theo thời gian.

Trong khi đó, Jun Ji Hyun lại là định nghĩa hoàn hảo của sự sang chảnh. Từ thần thái, cách bước đi đến từng bộ outfit đều toát lên khí chất vương giả. Với dáng người cao ráo cùng gương mặt đầy khí chất, người đẹp được nhận xét là có thể xử đẹp cả những món đồ bỏ đi hay những bộ đồ lòe loẹt nhất, khoác bao tải vẫn toát ra mùi tiền.

Đẳng cấp của Jun Ji Hyun được chứng minh từ My Sassy Girl đến Vì Sao Đưa Anh Tới, rồi Huyền Thoại Biển Xanh. Chẳng phải tự nhiên là được gọi là "mợ chảnh", trong 25 năm qua, màn ảnh Hàn không thiếu mỹ nhân, nhưng để đạt đến cái ngưỡng sang từ trong cốt cách như Jun Ji Hyun, gần như vẫn chưa có ai thực sự vượt qua được.

Chính vì vậy, khi đứng cạnh nhau, cả hai tạo nên một tổ hợp visual gần như vô đối: nhà trai là tượng đài nhan sắc, nhà gái là biểu tượng thời trang và khí chất. Không quá khi nói rằng suốt gần 10 năm qua, rất khó để tìm được một cặp đôi màn ảnh vừa đẹp đôi, vừa đồng điệu về đẳng cấp hình ảnh như vậy. Dưới đoạn clip viral, cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận đầy thích thú: “Xem lại vẫn thấy sang chấn vì quá sang”, “Cặp đôi này đúng kiểu giàu từ trong phim ra ngoài đời”, “Shopping mà như đang quay quảng cáo luxury”, hay “10 năm rồi vẫn chưa có cặp nào vượt được visual này”, “Đây mới là chuẩn mực của couple giàu sang trên màn ảnh Hàn”...

Nói thêm về Huyền Thoại Biển Xanh (2016), bộ phim xoay quanh chuyện tình giữa nàng tiên cá Shim Cheong (Jun Ji Hyun) và thiên tài lừa đảo Heo Joon Jae (Lee Min Ho). Một người ngây thơ, thuộc về đại dương và một người tinh ranh, sống bằng những cú lừa ngoạn mục trên đất liền - hai thế giới tưởng chừng không thể giao nhau lại va vào nhau theo cách vừa hài hước vừa lãng mạn. Chính sự đối lập này đã tạo nên sức hút đặc biệt cho bộ phim.

Ngay khi lên sóng, tác phẩm đã đạt rating ấn tượng, trở thành một trong những drama Hàn nổi bật nhất thời điểm đó. Và dù đã gần 10 năm trôi qua, Huyền Thoại Biển Xanh vẫn thường xuyên được nhắc lại mỗi khi nói đến những cặp đôi đỉnh cao visual của màn ảnh Hàn.