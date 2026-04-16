Hàng loạt mỹ nhân Trung Quốc gục ngã

Trang QQ đưa tin chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng 4, ba nữ nghệ sĩ là Lý Nhất Đồng, Mạnh Tử Nghĩa, Vương Sở Nhiên đã phải đưa ra thông báo hủy bỏ sự kiện do tình trạng sức khỏe không đảm bảo. Các ngôi sao đều phải khẩn cấp tới bệnh viện kiểm tra và sau đó được nghỉ ngơi tạm thời.

Ngày 12/4, Mạnh Tử Nghĩa sau khi kết thúc công việc tại trường quay Tướng môn độc hậu cảm thấy cơ thể không khỏe, cô ngay lập tức được đưa tới bệnh viện. Buổi quảng cáo dự kiến diễn ra vào tối cùng ngày đã phải hoãn lại, toàn bộ kế hoạch đi làm trong ngày cũng đã bị hủy bỏ.

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Nhất Đồng đều phải đi bệnh viện vì kiệt sức.

Theo Sina , Mạnh Tử Nghĩa đang là ngôi sao được săn đón. Sau nhiều năm phải đóng vai phụ, cô nổi lên với tác phẩm Cửu trùng tử (2024), từ đó liên tục đóng phim, quay quảng cáo, tham gia show giải trí... Lịch trình của nữ diễn viên dày đặc, thậm chí sau khi tan làm lúc nửa đêm vẫn có kế hoạch tiếp tục làm việc. Hoạt động với cường độ cao nhưng Mạnh Tử Nghĩa có thân hình gầy, cô cao 1,7 m nhưng chỉ nặng khoảng 44 kg.

Đêm 2/4, khán giả phát hiện Lý Nhất Đồng được trợ lý dìu tới bệnh viện, nữ diễn viên yếu đến mức đứng không vững. Văn phòng đại diện của nữ diễn xác nhận sức khỏe Lý Nhất Đồng bất ổn do thời gian dài làm việc liên tục. Bên cạnh đó, cô còn bị dị ứng cấp tính do dầm mưa nhân tạo suốt 2 tiếng đồng hồ vào cuối tháng 3, và tái phát chấn thương nứt đốt sống thắt lưng khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Sau khi phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe kém, Lý Nhất Đồng phải hủy bỏ lịch quay phim Kim Chi để cô nghỉ ngơi.

Ngày 3/4, Vương Sở Nhiên cũng hủy lịch trình tham gia buổi livestream của đoàn phim Minh nguyệt lục khiến dư luận chú ý. Công ty quản lý của nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy không khỏe, đã nhận được sự trợ giúp của các bác sĩ, nhưng không thể tiếp tục hoạt động dự kiến. Sau đó, Vương Sở Nhiên được nghỉ ngơi một ngày.

Cuối năm 2025, trong một buổi phỏng vấn, Bạch Lộc cũng chia sẻ nhiều năm qua cô phải chịu đựng căn bệnh thấp khớp mãn tính, di chứng từ việc làm người mẫu ảnh thời tiết lạnh trong quá khứ. Hậu quả là mỗi khi trời lạnh cô đều đau nhức tới mức không thể đứng thẳng. Nữ diễn viên chia sẻ năm 2025, cô mắc bệnh nghiêm trọng, đau đầu và sụt cân phải điều trị trong nhiều tháng.

Các nữ diễn viên liên tục ép cân, sau đó làm việc với cường độ cao khiến cơ thể kiệt quệ.

Theo QQ , các nữ diễn viên liên tục trong quá trình ăn kiêng và phải siết chặt quản lý cân nặng. Các nghệ sĩ cao khoảng 1,65-1,68 m nhưng chỉ nặng hơn 40-45 kg, chỉ số cơ thể thấp hơn ngưỡng tối thiểu khỏe mạnh tới 7 kg. Trong khi đó, họ có lịch trình dày đặc để tận dụng sự nổi tiếng.

Áp lực công việc nặng nề khiến các nữ nghệ sĩ gục ngã. Nghiêm trọng như trường hợp của Triệu Lộ Tư cuối năm 2024, cô bị mất khả năng ngôn ngữ và liệt tạm thời. Hiện tại, dù dần hoạt động trở lại, Triệu Lộ Tư vẫn bị nhận xét mất đi sự linh động trong ánh mắt. Nữ diễn viên đã phải nghỉ đóng phim hơn một năm trong khi chờ sức khỏe hồi phục.