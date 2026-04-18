Chỉ mới lên sóng vài tập đầu, Perfect Crown đã nhanh chóng chứng minh sức hút không phải dạng vừa khi liên tục leo top rating và phủ sóng khắp mạng xã hội. Đúng như kỳ vọng của khán giả, bộ phim không chỉ gây tò mò bởi mô-típ hoàng gia - tài phiệt mà còn khiến người xem "lụy" bởi chemistry của cặp đôi chính. Và đến tập 3, mọi thứ thực sự bùng nổ khi điên nữ tài phiệt Sung Hee Joo (IU) và hoàng tử thất thế Yi An (Byeon Woo Seok) chính thức có nụ hôn đầu tiên.

Trong tập này, sau khi tin đồn tình ái lan rộng, Hee Joo trở thành tâm điểm công kích của dư luận, thậm chí còn bị ném trứng và công khai xúc phạm. Ngay cả cha cô cũng không đứng về vô mà quay sang chỉ trích, khiến Hee Joo bị tổn thương và cô độc. Lúc này, Yi An là người duy nhất đứng về phía cô. Chỉ cần nghe giọng Hee Joo không ổn qua điện thoại, anh lập tức bỏ dở công việc chạy đến đưa Hee Joo về không gian riêng để tránh ánh nhìn soi mói. Thậm chí, anh còn đối đầu với Đại phi, công khai bảo vệ cô.

Hee Joo cũng dần mở lòng. Cô âm thầm giúp Yi An xử lý công việc tồn đọng, rồi lặng lẽ ra ngoài giữa đêm để tìm trà thảo mộc và thuốc giúp anh dễ ngủ hơn. Hành động nhỏ nhưng đầy quan tâm ấy đã khiến không khí giữa hai người thay đổi hoàn toàn, không còn là đối tác hợp đồng mà là hai con người dần thực sự nghĩ đến nhau. Và rồi giữa đêm khuya, Yi An không giấu được sự cảm động khi nhận tấm lòng của Hee Joo, tình cảm mà anh hình thành trong thời gian qua cũng đến lúc vỡ òa. Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt má Hee Joo, chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô.

Hee Joo thoáng sững lại, đôi mắt mở to đầy bất ngờ nhưng không hề phản kháng. Không cần quá nhiều lời thoại, chỉ một ánh nhìn và một cái chạm cũng đủ khiến người xem "nín thở". Chemistry giữa IU và Byeon Woo Seok được đẩy lên cực điểm khi vừa ngượng ngùng, vừa mãnh liệt, có cảm giác như mọi tình cảm được kìm nén từ rất lâu nay mới được thể hiện ra. Nụ hôn "vượt bờ rào" cùng cánh hoa rơi trong khoảnh khắc đó càng khiến khung hình trở nên đắt giá.

Ngay sau khi lên sóng, phân đoạn này lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ. Dân tình thi nhau replay và bàn tán rôm rả: "Trời ơi cái ánh mắt trước khi hôn nó tình quá đáng", "Hee Joo mở mắt kiểu bất ngờ mà vẫn để yên, coi mà tim đập loạn", "Đây không phải diễn nữa rồi, cảm giác như yêu thật luôn á", "Cảnh hôn đẹp, quay mượt mà còn chemistry thì khỏi bàn", "Ai nói couple này giả, xem xong là tin liền", "Người đẹp, cảnh đẹp, hôn đẹp, coi mà đã cái nư"...

Không chỉ gây sốt về mặt cảm xúc, nụ hôn này còn kéo theo cú bứt phá về rating. Tập 3 của Perfect Crown ghi nhận mức rating 9% toàn quốc, 9.4% khu vực thủ đô, đứng đầu tất cả các chương trình phát sóng cùng khung giờ (theo Nielsen Korea). Đặc biệt, khoảnh khắc nụ hôn của Hee Joo và Yi An ở đoạn kết đã đẩy rating theo phút lên tới 12.7% - một con số cho thấy sức nóng thực sự của phân đoạn này. Bộ phim đồng thời giữ vững vị trí số 1 dòng phim cuối tuần và tiếp tục dẫn đầu khung giờ trong tuần thứ hai liên tiếp.

Bên cạnh nụ hôn gây bão, tập 3 cũng đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ giữa Hee Joo và Yi An. Từ một cuộc hôn nhân hợp đồng nhằm đánh lạc hướng dư luận, cả hai dần trở thành chỗ dựa cho nhau giữa hàng loạt áp lực: từ hoàng gia, truyền thông cho đến những hiểu lầm và công kích cá nhân. Yi An không ngần ngại bảo vệ Hee Joo trước công chúng, trong khi cô cũng âm thầm chăm sóc, hỗ trợ anh trong công việc. Tất cả những chi tiết này góp phần làm cho nụ hôn ở cuối tập trở nên hợp lý.

Với sức hút như hiện tại, nhiều khán giả kỳ vọng Perfect Crown sẽ sớm chạm mốc rating hai chữ số ngay trong tập 4. Quan trọng hơn, sau nụ hôn đầu tiên, hành trình tình cảm của Hee Joo và Yi An chắc chắn sẽ bước sang một giai đoạn mới, ranh giới giữa "giả" và "thật" ngày càng mờ đi, và những sóng gió phía trước cũng vì thế mà trở nên đáng chờ đợi hơn bao giờ hết.