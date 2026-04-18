Bộ phim Lời Hứa Đầu Tiên lên sóng tập thứ 2 thu hút khán giả bởi hành trình nỗ lực để không bị lãng quên của Hoa hậu Vi Minh (Huyền Trang/ Trang Emma). Tuy nhiên, nữ diễn viên Huyền Trang lại đang nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Trong tập 1, Vi Minh cãi lời cha để tạm gác việc học bảo lưu kết quả dấn thân vào cuộc thi hoa hậu. Cô giành ngôi vị cao nhất nhưng nhận ra cái danh Hoa hậu không giúp được gì nhiều khi cô bị bà bầu và ê-kíp phía sau kìm kẹp. Không những vậy, Vi Minh còn bị một số thí sinh khác liên thủ chơi xấu, khiến nàng hậu "mới ra lò" gặp muôn vàn khó khăn.

Nhưng Vi Minh là người không chịu bỏ cuộc. Dù không được mời tới dự sự kiện, cô vẫn đột ngột xuất hiện, sau đó tình cờ quen biết với thiếu gia Hải Đăng (Hoàng Anh Vũ). Lợi dụng lời mời gặp gỡ của Hải Đăng, Vi Minh sắp xếp để trợ lý chụp một số hình ảnh mập mờ, tạo thành scandal tình ái, tăng độ hot của bản thân, khiến khán giả không thể quên mình. Với Vi Minh, đây là cách để giành lại hào quang từ tay Thanh Hương (Quỳnh Anh).

Nội dung của Lời Hứa Đầu Tiên được đánh giá mới mẻ, tình tiết nhanh gọn. Tuy nhiên, diễn xuất của nữ chính lại là điều khiến người xem khó chịu và tạo ra tranh cãi. Trong đó, một số khán giả cho rằng biểu cảm của hoa hậu Vi Minh khi nói chuyện với Hải Đăng luôn tạo cảm giác thiếu sự lịch thiệp vì cô thường xuyên nhếch mép, nhìn thiếu thiện cảm. Nữ diễn viên Huyền Trang cũng bị chê giọng thoại kém, nhả thoại không tự nhiên.

Ngoài ra, ngoại hình thấp chưa đạt tiêu chuẩn hoa hậu là một trong những yếu tố cũng quan trọng không kém khiến khán giả phản đối Trang Emma vào vai hoa hậu Vi Minh.

Khán giả phàn nàn về vai diễn của Huyền Trang: - Hoa hậu nhìn không hợp lắm, hơi quê - Mắt nổ mắt xịt, lỗi trang điểm hay gì - Thật sự vai nữ chính không hợp với Huyền Trang - Bạn gái này miệng hơi lệch - Không hiểu sao đạo diễn lại chọn bạn này đóng hoa hậu. Ngoại hình thấp, mặt gian, đóng phản diện hợp hơn - Hoa hậu mà trông đểu vậy, nhìn như tiểu nhân đắc chí - Hoa hậu mà sao cười nhếch mép hoài vậy, hợp đóng phản diện - Hoa hậu nói chuyện mà miệng nhếch lên trông rất khinh người - Mắt nữ chính lờ đờ quá - Nữ chính diễn lúc nào cũng kiểu lắm mưu nhiều kế, chủ đề phim đã nhạt rồi diễn còn chán nữa. - Giọng chán, ngoại hình bình thường, thấp không đủ tiêu chuẩn làm hoa hậu - Giọng nữ chính siêu dở.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng Vi Minh là một cô gái có tham vọng cao. Cô bất chấp thủ đoạn để nổi tiếng và muốn tạo ra hào quang của riêng mình. Chính vì vậy, Vi Minh không phải kiểu nữ chính hiền lành bị dòng đời xô đẩy mà có nét sắc sảo, toan tính đặc trưng. Việc Huyền Trang liên tục nhếch mép khiến nhiều khán giả khó chịu, cũng là một biểu hiện phù hợp với nhân vật.

Trong Lời Hứa Đầu Tiên , Trang Emma đảm nhận vai Vi Minh, nhân vật trung tâm của toàn bộ câu chuyện. Cô gái dân tộc mang trong mình khát vọng đổi đời, quyết tâm bước chân vào thế giới sắc đẹp đầy mê hoặc nhưng cũng không kém phần khắc nghiệt, nơi cô phải đối diện với cám dỗ, sai lầm và cả những mất mát không thể tránh khỏi.