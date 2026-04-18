Mới đây, SBS đã nhá hàng loạt hình ảnh mới của Ahn Hyo Seop trong bộ phim hài - lãng mạn sắp lên sóng mang tên Sold Out On You. Trong những bức hình được chia sẻ, nam diễn viên diện trang phục đơn giản, khắc họa đúng dáng vẻ của một chàng nông dân.

Ahn Hyo Seop và Chae Won Bin hứa hẹn sẽ cùng nhau mang đến một câu chuyện tình yêu đầy hấp dẫn trong phim Sold Out On You.

Dẫu vậy, khán giả có thể sẽ thấy "sai sai" vì nông dân nào mà lại có gương mặt như điêu khắc đúng chuẩn minh tinh màn bạc, da mịn đẹp vô cùng, thêm vào đó là thần thái "hạc giữa bầy gà" như thế. Thực tế, cảm giác đó không hề sai bởi dù nhìn bề ngoài là nông dân, thế nhưng nhân vật Matthew Lee do Ahn Hyo Seop thủ vai còn là CEO kiêm trưởng nhóm nghiên cứu tại một công ty chuyên về mỹ phẩm thiên nhiên. Đồng thời, trang trại do anh điều hành cũng là nơi duy nhất trên thế giới sản xuất ra những "thành phần kỳ diệu".

Ahn Hyo Seop hóa thân thành một chàng nông dân cực kỳ điển trai.

Kết hợp với Ahn Hyo Seop trong Sold Out On You là mỹ nhân trẻ Chae Won Bin. Cô đảm nhận vai Dam Ye Jin, một MC bán hàng qua truyền hình (home shopping) hàng đầu. Dam Ye Jin nổi tiếng với chuỗi thành tích "cháy hàng" liên tiếp. Cô có thể xử lý thành thạo nhiều loại sản phẩm khác nhau, nhưng vì quá tận tụy với công việc nên cô phải chịu đựng chứng mất ngủ kinh niên nghiêm trọng.

Bộ phim Sold Out On You sẽ phát sóng tập đầu tiên vào ngày 22/4. Đây hứa hẹn là một sự lựa chọn thú vị cho những ai yêu thích dòng phim hài - lãng mạn, nhất là khi phim có sự góp mặt của một hoàng tử lãng mạn đích thực như Ahn Hyo Seop.

Nhân vật Matthew Lee do mỹ nam sinh năm 1995 thủ vai vừa là một chàng nông dân theo chủ nghĩa hoàn hảo, vừa là một CEO tài giỏi của công ty nguyên liệu mỹ phẩm.

Mỹ nam sinh năm 1995 bắt đầu nổi lên từ khoảng năm 2020, sau thành công rực rỡ của Dr. Romantic mùa 2. Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn với bộ phim Lover Of The Red Sky đóng cùng Kim Yoo Jung. Năm 2022, Ahn Hyo Seop cùng Kim Se Jeong đạt được thành công đầy bất ngờ với Business Proposal. Dr. Romantic mùa 3 lên sóng năm 2023 cũng rất được yêu thích.

Với tác phẩm A Time Called You đóng cùng Jeon Yeo Been, dù gây ra những ý kiến trái chiều khi bị so sánh cùng bản gốc Muốn Gặp Anh do Hứa Quang Hán và Kha Giai Yến đóng chính, thế nhưng những ai lần đầu xem vẫn thấy đây là một tác phẩm rất ổn, bằng chứng là nó được chấm 8.4/10 điểm trên Mydramalist.

Có thể thấy, Ahn Hyo Seop rất có duyên với dòng phim lãng mạn và với Sold Out On You, anh hứa hẹn sẽ lại bỏ túi thêm một vai nam chính ngôn tình thành công.