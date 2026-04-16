Mới đây, những hình ảnh mới nhất của Nicole Kidman khi tham gia sự kiện ra mắt phim Margo's Got Money Troubles đã thu hút nhiều sự chú ý. Tại đây, cô diện một chiếc váy dạ hội ren xuyên thấu màu đen trắng. Kiểu dáng ôm sát tôn lên hoàn hảo chiều cao 1m79 của Nicole Kidman, trong khi phần dưới hoàn toàn trong suốt để lộ đôi chân dài săn chắc, quyến rũ.

Vóc dáng hoàn hảo mà Nicole Kidman đã khiến nhiều cư dân mạng kinh ngạc. Không ít người đã để lại những bình luận bày tỏ sự ngỡ ngàng, ngưỡng mộ và khó tin rằng năm nay nữ minh tinh đã 58 tuổi.

Bình luận của netizen về diện mạo mới nhất của Nicole Kidman: - Cô ấy 58 tuổi rồi sao? - Trẻ quá trời. - Cô ấy 58 nhưng trông còn đẹp hơn cả tôi ở tuổi 40. - Nicole trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều!

Nói thêm về Margo's Got Money Troubles, đây là dự án phim thuộc thể loại drama - hài hước được tạo ra bởi David E. Kelley, dựa trên cuốn tiểu thuyết phát hành năm 2024 của Rufi Thorpe. Ở dự án này, Nicole Kidman sẽ hợp tác cùng các diễn viên Elle Fanning, Nick Offerman, Greg Kinnear, Thaddea Graham, Michael Angarano và Michelle Pfeiffer.

Câu chuyện phim Margo's Got Money Troubles xoay quanh Margo Millet (Elle Fanning), một cô gái có hành trình đầy sóng gió. Cô là con của Shyanne (Michelle Pfeiffer), một nữ phục vụ tại Hooters và Jinx (Nick Offerman), cựu đô vật chuyên nghiệp.

Sau khi có mối quan hệ với giảng viên tiếng Anh ở trường cao đẳng cộng đồng và mang thai, Margo quyết định mở tài khoản OnlyFans để tự nuôi sống bản thân. Khi nối lại liên lạc với cha mình, cô đã được ông truyền lại những bài học đắt giá rút ra từ sự nghiệp đấu vật. Thế rồi, Margo dần đạt được thành công đáng kể trên OnlyFans.

Được biết, trong phim Nicole Kidman đảm nhận nhân vật Lace, người hòa giải cho Margo và giáo sư của mình.

Dù không phải nhân vật trung tâm của series, thế nhưng sự xuất hiện của Nicole Kidman vẫn khiến khán giả thích thú, khi mà từ lâu cô đã được xem là một trong những gương mặt nổi bật của làng điện ảnh đương đại.

Nicole Kidman sinh năm 1967 tại Honolulu (Mỹ), mang hai quốc tịch Úc và Mỹ. Cô bắt đầu bước chân vào con đường diễn xuất từ rất sớm, khoảng đầu thập niên 1980, khi mới ở tuổi thiếu niên tại Úc. Vai diễn điện ảnh đầu tay trong phim Bush Christmas (1983) đã mở ra cánh cửa cho Kidman tiến sâu vào ngành giải trí. Tuy nhiên, phải đến đầu thập niên 1990, khi tham gia các dự án Hollywood và đặc biệt sau bộ phim Days of Thunder (1990), tên tuổi của cô mới thực sự được khán giả toàn cầu biết đến.

Ngay từ những ngày đầu, Nicole Kidman đã gây ấn tượng mạnh nhờ nhan sắc cổ điển, thanh lịch với mái tóc vàng đặc trưng, làn da trắng sứ và đường nét gương mặt sắc sảo. Cô thường được xem là hình mẫu của vẻ đẹp sang trọng, quý phái kiểu Hollywood cũ, vừa kiêu sa vừa có chiều sâu. Theo thời gian, nhan sắc của Kidman vẫn được đánh giá là bền bỉ với thời gian, giúp cô duy trì hình ảnh một minh tinh đẳng cấp dù đã hoạt động hơn bốn thập kỷ.

Không chỉ nổi bật về ngoại hình, Nicole Kidman còn là một trong những nữ diễn viên có sức ảnh hưởng hàng đầu Hollywood. Cô sở hữu sự nghiệp đồ sộ với nhiều tác phẩm nổi tiếng, từng giành giải Oscar cho Nữ chính xuất sắc nhất nhờ màn hóa thân xuất sắc trong bộ phim The Hours (2002). Ngoài điện ảnh, cô cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ trên truyền hình với các dự án chất lượng cao, góp phần nâng tầm hình ảnh của các series chính kịch hiện đại.

Với tài năng diễn xuất đa dạng, khả năng biến hóa linh hoạt cùng hình ảnh minh tinh đẳng cấp, Nicole Kidman được xem là một trong những biểu tượng lớn của điện ảnh thế giới, có tầm ảnh hưởng sâu rộng cả về nghệ thuật lẫn thời trang, đồng thời là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ diễn viên trẻ sau này.