Nicole Kidman U60 da vẫn trắng mịn, căng mọng collagen: "Bí mật" chống già hóa ra là không lạm dụng 1 thứ

Xuất hiện tại lễ trao giải Academy Awards, nữ minh tinh Nicole Kidman một lần nữa khiến truyền thông và người hâm mộ phải trầm trồ.

Ở tuổi 58, ngôi sao người Úc vẫn sở hữu vẻ đẹp khiến nhiều người ngỡ ngàng: Làn da trắng mịn, căng bóng gần như không thấy nếp nhăn. Trong chiếc đầm peplum đính lông vũ thanh lịch của Chanel, cô tạo dáng đầy quyến rũ, thần thái rạng rỡ không thua kém những ngôi sao trẻ trên thảm đỏ.

Sự trẻ trung đáng kinh ngạc ấy khiến nhiều người tò mò: Nicole Kidman đã làm gì để giữ được làn da mịn màng suốt nhiều thập kỷ?

Tiêm botox nhưng không lạm dụng chính là vũ khí bí mật giúp Nicole Kidman trẻ mãi

Trong nhiều cuộc chia sẻ với truyền thông, Nicole Kidman từng thẳng thắn cho biết bí quyết trẻ lâu của mình là tiêm botox nhưng ở mức vừa đủ.

Thay vì lạm dụng để "đóng băng" gương mặt, nữ minh tinh chỉ tiêm lượng nhỏ nhằm giúp da căng mịn và hạn chế các nếp nhăn sâu. Nhờ vậy, khuôn mặt vẫn giữ được biểu cảm tự nhiên, không cứng đờ hay mất thần thái.

Đây cũng là xu hướng thẩm mỹ được nhiều ngôi sao lựa chọn hiện nay: Can thiệp nhẹ nhàng, đúng thời điểm và đúng vị trí, giúp trẻ hóa mà vẫn giữ nét riêng của gương mặt.

Theo ông Đỗ Tuấn Anh (Trung tâm Thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), botox thực chất là một loại độc tố có khả năng làm giãn cơ. Nhờ cơ chế này, botox giúp làm phẳng các nếp nhăn động, những nếp nhăn hình thành do các biểu cảm lặp đi lặp lại như cau mày, nheo mắt hay cười.

Khi được tiêm với liều lượng vừa đủ, botox sẽ giúp cơ mặt mềm hơn, da mịn màng và gương mặt trông thư giãn hơn nhưng vẫn giữ được nét tự nhiên.

Theo chuyên gia, ở độ tuổi trung niên như Nicole Kidman, lựa chọn tiêm botox vừa phải mang lại nhiều lợi ích:

Tiêm botox đúng cách giúp trẻ hóa nhanh mà không cần phẫu thuật

Chỉ sau khoảng 3-7 ngày, các nếp nhăn sâu bắt đầu mờ dần, làn da trông căng mịn và tươi tắn hơn rõ rệt.

Giữ vẻ đẹp tự nhiên, không lộ dấu vết "dao kéo"

Tiêm quá liều có thể khiến khuôn mặt mất cân đối, sụp mí hoặc nụ cười trở nên gượng gạo. Ngược lại, khi tiêm đúng liều, phụ nữ vẫn giữ được gương mặt quen thuộc, chỉ là phiên bản trẻ trung và rạng rỡ hơn.

Ngăn ngừa nếp nhăn mới hình thành

Tiêm botox định kỳ và đúng kỹ thuật còn giúp hạn chế tình trạng co cơ quá mức, từ đó làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn mới.

Tuy nhiên, mỗi khuôn mặt đều có cấu trúc cơ và vị trí nếp nhăn khác nhau. Vì vậy, việc tiêm bao nhiêu là "vừa đủ" không thể áp dụng theo khuôn mẫu chung. Chỉ những bác sĩ da liễu thẩm mỹ có kinh nghiệm mới có thể thăm khám, đánh giá chính xác và điều chỉnh liều lượng phù hợp cho từng vùng cơ.

Những lưu ý quan trọng trước khi tiêm botox

Theo BS Đỗ Tuấn Anh, tiêm botox tuy là thủ thuật nhỏ nhưng đòi hỏi tay nghề và hiểu biết sâu về giải phẫu cơ mặt.

Một mũi tiêm sai vị trí hoặc tiêm quá liều có thể dẫn đến những biến chứng như méo miệng, sụp mí hoặc mất cân xứng khuôn mặt.

Chính vì vậy, để đạt được hiệu quả trẻ hóa tự nhiên giống như Nicole Kidman, việc lựa chọn bác sĩ thẩm mỹ có chuyên môn và kinh nghiệm là yếu tố vô cùng quan trọng.

Bên cạnh đó, bà Đỗ Thị Phương Nhung (chuyên ngành Da liễu, làm việc tại Hà Nội) cũng lưu ý rằng hiện nay trên thị trường có rất nhiều nơi quảng cáo bán botox, nhưng chỉ một số ít sản phẩm được FDA công nhận và được phân phối chính hãng.

Theo bác sĩ, botox thường chỉ được cung cấp cho các cơ sở có giấy phép y tế, không được phép bán tràn lan trên thị trường. Vì vậy, chị em cần tỉnh táo khi lựa chọn địa điểm thực hiện.

Ngoài việc đảm bảo thuốc botox chính hãng, kỹ thuật của người thực hiện cũng đóng vai trò quyết định. Nếu tiêm sai kỹ thuật, botox có thể gây biến dạng cử động trên khuôn mặt và phải mất khoảng 6 tháng mới trở lại trạng thái ban đầu.

Một điểm đáng lưu ý là botox không có thuốc giải như filler. Khi xảy ra tai biến, người tiêm chỉ có thể chờ thuốc hết tác dụng theo thời gian. Do đó, việc lựa chọn cơ sở uy tín và bác sĩ có tay nghề là điều cực kỳ quan trọng.

(Ảnh: Internet)