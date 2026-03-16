Ăn 2 loại quả này mỗi tuần, thận sạch, khỏe bất ngờ

Quả dứa

Dứa là một loại trái cây nhiệt đới giàu dinh dưỡngDứa là loại trái cây tốt cho thận nếu được sử dụng đúng cách và điều độ. Ảnh minh họa.

Loại quả này rất giàu hợp chất bromelain, giúp giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe thận.

Theo nghiên cứu, dứa chứa enzyme bromelain - một chất có tác dụng kháng viêm tự nhiên, hỗ trợ lọc máu và giảm gánh nặng cho thận trong quá trình loại bỏ độc tố.

Để dứa phát huy hiệu quả bổ thận, cần ăn đúng cách và liều lượng.

Thứ nhất, nên ăn dứa tươi đã được gọt sạch vỏ và bỏ mắt, vì phần vỏ và mắt chứa các chất gây ngứa và có thể gây kích ứng niêm mạc miệng.

Thứ hai, không nên ăn lúc đói để tránh ảnh hưởng dạ dày do dứa có tính axit. Lý tưởng nhất là ăn dứa sau bữa ăn khoảng 30 phút đến 1 tiếng.

Điều này giúp enzyme bromelain hoạt động hiệu quả trong việc hỗ trợ tiêu hóa và giảm viêm trong cơ thể, bao gồm viêm ở ống thận.

Đáng chú ý thực phẩm giàu kali nên được kiểm soát ở bệnh nhân suy thận. Trong khi đó dứa lại là một trong số ít trái cây có hàm lượng kali thấp, khoảng 180 mg/100g, nên rất phù hợp cho người có vấn đề về thận, đặc biệt là người bị suy thận mạn giai đoạn đầu.

Dứa còn chứa nhiều nước, khoảng 86%, nên hỗ trợ làm loãng nước tiểu và ngăn ngừa hình thành sỏi thận.

Tuy nhiên, không nên lạm dụng. Ăn khoảng 100-150g dứa mỗi ngày, 3-4 lần/tuần là hợp lý.

Cũng cần tránh ăn dứa nếu có tiền sử dị ứng hoặc đang dùng thuốc chống đông máu, vì bromelain có thể làm tăng tác dụng của thuốc.

Dưa hấu

Loại quả này giàu hàm lượng nước giúp bạn hydrat hóa và loại bỏ độc tố. Ngoài ra, nhờ dưa hấu giàu lycopene và kali nên giúp thận hoạt động trơn tru hơn.

Không chỉ giúp giải nhiệt trong thời tiết nắng nóng, dưa hấu còn có ích cho chức năng thận - cơ quan đảm nhiệm việc lọc máu và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.

Dưa hấu là một loại trái cây quen thuộc, có vị ngọt mát, chứa đến 92% là nước, có tác dụng lợi tiểu tự nhiên. Thành phần citrulline, một loại axit amin có trong dưa hấu, giúp tăng sản xuất nitric oxide trong cơ thể, từ đó làm giãn mạch máu và tăng lượng máu đến thận. Nhờ đó, quá trình lọc máu và đào thải độc tố qua nước tiểu diễn ra hiệu quả hơn. Đồng thời, việc đi tiểu thường xuyên giúp ngăn ngừa sỏi thận và giảm nguy cơ viêm đường tiết niệu.

Loại quả "tốt nhất thế giới", ở Việt Nam hễ ra chợ là thấy ĐỌC NGAY

Đây là một loại quả này giàu chất chống oxy hóa như lycopene, vitamin C và A, giúp bảo vệ tế bào thận khỏi sự tấn công của các gốc tự do – một trong những nguyên nhân gây tổn thương thận mãn tính. Nghiên cứu cho thấy những người tiêu thụ thực phẩm giàu lycopene có nguy cơ mắc bệnh thận thấp hơn so với nhóm đối chứng.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là ăn dưa hấu nên điều độ, đặc biệt với người mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối hoặc có vấn đề trong việc cân bằng lượng kali. Vì dưa hấu chứa kali, nếu ăn quá nhiều có thể gây quá tải chất điện giải.

Ăn dưa hấu thường xuyên với lượng hợp lý là cách tự nhiên giúp tăng cường chức năng thận, đào thải độc tố, giảm nguy cơ hình thành sỏi và viêm nhiễm. Đây là một lựa chọn thông minh trong chế độ dinh dưỡng lành mạnh.

Trúc Chi (t/h)