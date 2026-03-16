Thương vợ chịu tác dụng phụ thuốc tránh thai, người chồng quyết định làm điều khiến bác sĩ cũng xúc động

Sự dũng cảm của người chồng nhằm san sẻ gánh nặng với vợ khiến bác sĩ Mai Văn Lực (Bệnh viện E) không khỏi xúc động.

Theo bác sĩ Lực, cặp vợ chồng này đã có đủ con trai, con gái và không có nhu cầu sinh thêm. Ban đầu, người vợ sử dụng thuốc tránh thai hằng ngày để kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, chị bắt đầu xuất hiện các biểu hiện rối loạn nội tiết như kinh nguyệt thất thường, rụng tóc nhiều, cơ thể mệt mỏi và bồn chồn.

Thấy vợ chịu nhiều tác dụng phụ, người chồng không muốn chị tiếp tục dùng thuốc. Tuy nhiên, các biện pháp tránh thai khác như đặt vòng cũng khiến người vợ lo lắng vì sợ đau và nguy cơ viêm nhiễm. Sau khi tìm hiểu thông tin trên mạng và tham khảo ý kiến chuyên môn, người chồng đã quyết định lựa chọn thắt ống dẫn tinh.

“Anh ấy nói đã tìm hiểu khá kỹ và nhận thấy thủ thuật này ở nam giới tương đối đơn giản, nhanh gọn. Trong khi đó, nếu tiếp tục để vợ dùng thuốc tránh thai thì chị phải chịu nhiều tác dụng phụ kéo dài”, bác sĩ Lực kể.

Tuy nhiên, theo bác sĩ, trên thực tế vẫn còn không ít nam giới e ngại khi nghe đến thắt ống dẫn tinh. Nhiều người lo lắng rằng thủ thuật này có thể làm giảm phong độ, ảnh hưởng đến sinh lý hoặc khả năng quan hệ tình dục. Đây là quan niệm chưa chính xác.

Bác sĩ Mai Văn Lực cho biết tinh hoàn có hai chức năng chính: sản xuất tinh trùng và tiết hormone testosterone – loại hormone đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đặc tính sinh lý nam giới. Thắt ống dẫn tinh chỉ đơn thuần là ngăn đường di chuyển của tinh trùng từ tinh hoàn ra ngoài, chứ không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất testosterone.

Nói cách khác, ham muốn tình dục, khả năng cương hay hoạt động sinh lý của nam giới không bị suy giảm do thắt ống dẫn tinh. Hormone vẫn được tiết ra và đi thẳng vào máu như bình thường.

Thủ thuật thắt ống dẫn tinh hiện nay thường được thực hiện khá nhanh gọn. Trong trường hợp của bệnh nhân trên, bác sĩ chỉ cần rạch một đường rất nhỏ khoảng 5 mm, gây tê tại chỗ. Toàn bộ quá trình diễn ra nhẹ nhàng, không gây đau đớn đáng kể.

Sau khi hoàn tất thủ thuật, vết rạch được băng lại bằng miếng băng nhỏ. Bệnh nhân có thể đi lại bình thường và ra về ngay trong ngày. Vết thương thường nhanh lành và gần như không để lại sẹo đáng kể.

Theo các chuyên gia, thắt ống dẫn tinh là một trong những biện pháp tránh thai lâu dài, hiệu quả cao và ít ảnh hưởng đến sức khỏe nam giới. Tuy nhiên, phương pháp này thường phù hợp với những cặp vợ chồng đã có đủ con và không còn nhu cầu sinh thêm.

Bác sĩ Lực cho rằng kế hoạch hóa gia đình không nên chỉ là trách nhiệm của phụ nữ. Trên thực tế, nhiều biện pháp tránh thai phổ biến như thuốc tránh thai, cấy que hay vòng tránh thai đều có thể gây ra những tác dụng phụ nhất định đối với cơ thể phụ nữ.

“Trong khi đó, y học hiện nay có những giải pháp khá đơn giản cho nam giới. Nếu người chồng sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm, điều này không chỉ giúp giảm áp lực cho người vợ mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài cho cả hai”, bác sĩ Lực nói.