Nhắc đến khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại bệnh viện công nói chung, hẳn nhiều người vẫn còn tâm lý e ngại. Những hình ảnh quen thuộc thường là cảnh xếp hàng dài từ sáng sớm, phải đi lại nhiều lần giữa các khu khám, ngồi vạ vật chờ đợi mệt mỏi....

Thế nhưng trải nghiệm thực tế tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, một trong những bệnh viện công tuyến trung ương, lại khiến tôi khá bất ngờ. Từ khâu đăng ký, gặp bác sĩ, làm xét nghiệm đến lĩnh thuốc đều được sắp xếp theo từng bước rõ ràng, quy trình nhanh gọn nhẹ. Nếu không quá đông bệnh nhân hoặc không có nhiều chỉ định phức tạp, toàn bộ quy trình khám bằng bảo hiểm y tế có thể hoàn thành trong vòng thời gian ngắn. Như tôi, vỏn vẹn chỉ trong vòng 30 phút đã xong xuôi mọi thứ. Quy trình khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế của Bệnh viện nội tiết Trung ương cụ thể như sau:

Quy trình khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế nhanh gọn tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. (Video: Như Hoàn)

Bước 1: Lấy số khám nhanh gọn ngay tại sảnh tầng 1

Ngay khi bước vào sảnh tầng 1 nhà A, người bệnh có thể lấy số khám tại các cây ki-ốt tự động nếu có căn cước công dân. Việc áp dụng ki-ốt giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đăng ký, người bệnh chỉ cần thao tác vài bước là có phiếu tiếp đón.

Với những người chưa có căn cước công dân, bệnh viện cũng bố trí các quầy tiếp đón tại cửa số 6, 7, 8, 9, 10, luôn có nhân viên hỗ trợ lấy số khám.

Sau khi hoàn tất bước này, người bệnh nhận được phiếu tiếp đón ghi rõ phòng khám và số thứ tự, từ đó dễ dàng di chuyển lên khu khám.

Nhân viên y tế hướng dẫn khám bằng bảo hiểm y tế nhanh gọn. (Ảnh: Như Hoàn)

Bước 2: Khám theo số thứ tự, hạn chế cảnh chen lấn

Theo hướng dẫn trên phiếu tiếp đón, tôi di chuyển lên tầng 2 đến phòng khám được chỉ định.

Tại đây, mọi người chờ bác sĩ gọi theo số thứ tự. Sau khi đến lượt, bác sĩ sẽ thăm khám, khai thác bệnh sử và đưa ra các chỉ định cần thiết nếu cần làm xét nghiệm hoặc cận lâm sàng.

Trong quá trình trải nghiệm, tôi nhận thấy nhịp độ khám diễn ra khá đều, không hề có chuyện ''vội vàng cho xong''.

Nhiều người không ngại khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế vì được hưởng ưu đãi lại không phải chờ đợi như xưa. (Ảnh: Như Hoàn)

Bước 3: Quẹt QR thanh toán trên tờ phiếu chỉ định, giảm thời gian chờ

Sau khi được bác sĩ chỉ định xét nghiệm, tôi nhận phiếu chỉ định tổng hợp.

Điểm tiện lợi là bệnh viện đã áp dụng hình thức quét QR thanh toán trực tiếp trên phiếu chỉ định, giúp nhiều người không phải xếp hàng.

Trong trường hợp muốn thanh toán tiền mặt, bệnh nhân cũng không bị làm khó. Bạn có thể đến quầy "Thu tiền và làm thủ tục bảo hiểm" tại cửa số 3, 4, 5, 6, 7, 8 ở tầng 2.

Riêng tôi lựa chọn thanh toán qua quẹt QR code luôn, thời gian khoảng 1 phút đã xong xuôi.

Quy trình khám bằng bảo hiểm y tế hiện nay được cải thiện rõ rệt, rút ngắn thời gian chờ đợi trong khi tiết kiệm kha khá chi phí. (Ảnh: Như Hoàn)

Bước 4: Nộp sổ tạo mã lấy bệnh phẩm tại cửa 1, 2 quầy ''Tạo mã'', chờ gọi tên nhận giấy tạo mã + khay đựng ống nghiệm di chuyển vào phòng lấy bệnh phẩm theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Bước 5: Đi làm các xét nghiệm cận lâm sàng nếu có theo tờ chỉ định bác sĩ đã in.

Bước 6: Chờ kết luận khám tại phòng khám Bác sĩ ban đầu (tra cứu kết quả khám trên app Bệnh viện Nội Tiết Trung ương).

Bước 7: Lĩnh thuốc và mua thuốc

- Quay lại quầy ''Thu tiền và làm thủ tục bảo hiểm'' thanh toán tiền tạm ứng, đóng dấu đơn thuốc, giấy hẹn, lấy lại thẻ bảo hiểm y tế (nếu có).

- Xuống lĩnh thuốc tại cửa 11, 12, 13 quầy ''Phát thuốc bảo hiểm y tế '' sảnh tầng 1 nhà A.

Việc chờ đợi khám bằng bảo hiểm y tế không còn mệt mỏi, vất vả như trước nữa. (Ảnh: Như Hoàn)

Bác sĩ của bệnh viện nói gì về việc khám bảo hiểm y tế hiện nay?

BS Nguyễn Thị Ngọc Hoa (Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Nội tiết Trung ương) nhận định, quy trình khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại bệnh viện đã có nhiều cải tiến trong những năm gần đây.

Bác sĩ và bệnh nhân đều công nhận khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế có nhiều thay đổi tích cực. (Video: Như Hoàn)

"Thay đổi đầu tiên, đó là thay vì đến khám chữa bệnh phải dùng thẻ bảo hiểm y tế giấy thì hiện nay, người dân có thể hoàn toàn sử dụng bằng căn cứ công dân gắn chip, hoặc cài VNEID ở mức độ 2, hoặc cài VSSID là hoàn toàn có thể tra cứu hoặc kiểm tra thông tin nhanh chóng", BS Hoa cho hay.

Bệnh viện cũng đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, đảm bảo minh bạch và rõ ràng về các dữ liệu liên quan đến khám chữa bệnh cũng như là tra cứu quyền lợi và mức hưởng của người bệnh. Còn liên quan đến việc làm số hóa thì bây giờ chúng ta không thanh toán bằng tiền mặt nữa, thay vào đó là thanh toán không tiền mặt qua hình thức QR code.

Thay đổi thứ 2 là về phân cấp chuyên môn kỹ thuật. Hiện nay, Bệnh viện Nội tiết Trung ương được phân cấp chuyên môn là ở cấp chuyên sâu. Bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, nâng cao trình độ chuyên môn và thường xuyên phải xử lý những ca bệnh hoặc trường hợp khó hoặc nhiều bệnh kèm theo đối với bệnh nhân có bệnh lý nội tiết và rối loạn chuyển hóa.

BS Nguyễn Thị Ngọc Hoa thăm khám cho bệnh nhân. (Ảnh: Như Hoàn)

Thay đổi thứ 3 mà nhìn thấy rõ nhất đấy là từ năm 2025 thì có sự thay đổi chính sách, trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với một số bệnh lý như bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo, bệnh khó thì người bệnh có thể lên thẳng cấp chuyên sâu và được hưởng 100% mức hưởng bảo hiểm y tế mà không cần phải giấy chuyển tuyến ngay trong lần khám đó và có một số bệnh lý nội tiết cũng được nằm trong bệnh lý như vậy, được hưởng quyền lợi như vậy.

Ngoài ra, thông tư số 26/2025 cũng quy định là đối với một số bệnh lý mạn tính, thay vì trước đây là cấp thuốc 30 ngày mỗi lần thì hiện tại tùy tình trạng người bệnh cũng như là mức độ ổn định, bác sĩ có thể cấp thuốc cho người bệnh hơn 30 ngày, điều đó sẽ tiết kiệm được thời gian cũng như chi phí cho người bệnh.

Đây chính là một luồng gió mới trong công tác khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, mang lại nhiều thuận lợi cho người bệnh.

Không chỉ riêng bác sĩ, nhiều bệnh nhân khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại đây cũng phải gật đầu công nhận, khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế bây giờ rất khác.

Bệnh nhân Hoàng Thị Phương (60 tuổi, Thanh Oai, Hà Nội) kể, mình bị đái tháo đường từ năm 2013, đến nay đã 13 năm, đi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Nhiều người công nhận khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế bây giờ đã thay đổi nhiều so với trước đây. (Ảnh: Như Hoàn)

"Nhiều năm gần đây phải thực sự công nhận, việc dùng bảo hiểm y tế rất là tiện lợi. Tôi không phải đợi lâu như trước. Bác sĩ ở ngoài này thuộc bệnh viện tuyến trung ương đều rất nhiệt tình chăm sóc, hướng dẫn", cô Phương kể.

Theo cô, những năm trước, khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tuy mất thời gian nhưng đem lại nhiều lợi ích cho người bệnh nên cô vẫn luôn coi đó là thứ không thể thiếu khi đi khám chữa bệnh. Vậy nên trong hiện tại, việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại bệnh viện công còn nhanh hơn, khiến cô càng thêm hài lòng.

Khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế ở bệnh viện công đang thay đổi

Nếu như trước đây nhiều người vẫn có định kiến về việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại bệnh viện công thì trải nghiệm thực tế tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho thấy mọi thứ đang dần thay đổi.

Việc áp dụng công nghệ như ki-ốt đăng ký, thanh toán QR, ứng dụng tra cứu kết quả cùng quy trình khám rõ ràng theo từng bước đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ.

Trong điều kiện khám thông thường, một lượt khám bảo hiểm y tế có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, thủ tục đơn giản, các bước rõ ràng, dễ hiểu, điều mà có lẽ nhiều người trước đây chưa từng nghĩ tới khi nhắc đến khám bảo hiểm y tế tại bệnh viện công.