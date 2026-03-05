Ths. Hoàng Trung Tuấn, Phó Vụ trưởng Bảo hiểm Y tế cho hay Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm Y tế đã mở rộng phạm vi chi trả của quỹ Bảo hiểm Y tế, trong đó người bệnh khám chữa bệnh tại nhà vẫn được Bảo hiểm y tế chi trả.

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 16, Điều 1, Luật này quy định, việc khám chữa bệnh tại nhà đã được đưa vào danh mục các dịch vụ được Bảo hiểm Y tế chi trả. Đây là bước tiến lớn trong lĩnh vực y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người khuyết tật và bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính.

Khám bệnh tại nhà vẫn được Bảo hiểm y tế chi trả 100% (Ảnh: Melatec).

Cụ thể, người có thẻ Bảo hiểm Y tế sẽ được hỗ trợ chi phí cho các dịch vụ sau:

Thứ nhất, khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm cả khám bệnh, chữa bệnh từ xa, hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa, khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, khám bệnh, chữa bệnh tại nhà, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;

Thứ hai, vận chuyển người bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, h, i, o và r khoản 3 Điều 12 của Luật này trong trường hợp đang điều trị nội trú hoặc cấp cứu phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Thứ ba, chi phí cho sử dụng dịch vụ kỹ thuật y tế, thuốc, thiết bị y tế, máu, chế phẩm máu, khí y tế, vật tư, dụng cụ, công cụ, hóa chất sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế.

Như vậy, khi Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi năm 2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, người dân sẽ lần đầu tiên được Bảo hiểm Y tế hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh tại nhà.

Các chuyên gia đánh giá chính sách nhân văn này mở ra kỳ vọng giảm chi phí đi lại, rút ngắn thời gian chờ đợi, nhất là đối với người mắc bệnh mạn tính cần tái khám định kỳ; người cao tuổi, người khuyết tật; người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Thay vì phải di chuyển hàng chục, thậm chí hàng trăm ki-lô-mét để gặp bác sĩ, nhiều trường hợp nay có thể được theo dõi, tư vấn, điều chỉnh điều trị ngay tại nhà thông qua nền tảng số, với sự bảo đảm về quyền lợi BHYT.