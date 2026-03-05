Vụ ngộ độc bánh mì vỉa hè: Số người nhập viện lên 79 người

Sáng 5/3, Sở Y tế Tp.HCM cho biết liên quan vụ hàng loạt bệnh nhân nhập viện vì nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại phường Vũng Tàu, có 79 trường hợp đã nhập viện.

Theo Sở Y tế, qua báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, trong hai ngày 3 và 4/3, bệnh viện đã tiếp nhận loạt ca bệnh sau khi sử dụng thực phẩm tại quán bánh mì vỉa hè tại địa chỉ 13 Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu, Tp.HCM

Lực lượng chức năng phường Vũng Tàu, Tp.HCM kiểm tra tiệm bánh mì.

Đa số các trường hợp người bệnh ghi nhận các triệu chứng đường tiêu hóa như nôn ói, đau bụng, sốt… trong đó 69 trường hợp đã nhập viện điều trị và 10 trường hợp khác có biểu hiện nhẹ nên được kê toa điều trị ngoại trú và tiếp tục theo dõi tại nhà.

Sau khi nhận được báo cáo từ cơ sở y tế, Sở Y tế Tp.HCM đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu và các cơ sở y tế rà soát công tác tiếp nhận điều trị người bệnh sau sử dụng thực phẩm tại địa chỉ trên.

Đồng thời, bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm, trong trường hợp xuất hiện ca bệnh nặng cần tiến hành hội chẩn hoặc chuyển viện lên tuyến cao hơn.

Bên cạnh đó, thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Sở An toàn thực phẩm Tp.HCM và Sở Y tế Tp.HCM gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Trước đó, ngày 4/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm Tp.HCM về việc điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm nghi do bánh mì xảy ra trên địa bàn phường Vũng Tàu.

