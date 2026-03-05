Cách uống nước cam đúng cách để không gây hại

Cải thiện miễn dịch

Vitamin C dồi dào trong nước cam giúp tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể phòng ngừa cảm cúm theo mùa. Chất này còn tham gia trung hòa gốc tự do, góp phần làm chậm quá trình lão hóa và tăng khả năng hấp thu khoáng chất như sắt, canxi.

Ngoài ra, vitamin C đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen – thành phần cần thiết để tái tạo mô, làm lành tổn thương và duy trì độ bền của da, mạch máu.

Hỗ trợ thận, thanh lọc cơ thể

Nước cam chứa axit citric và citrate, những hợp chất có khả năng hạn chế hình thành sỏi thận. Việc bổ sung hợp lý có thể giúp cải thiện chức năng thận, giảm nguy cơ lắng đọng tinh thể gây sỏi.

Đặc tính giàu khoáng và hợp chất thực vật khiến nước cam có xu hướng kiềm hóa sau chuyển hóa, hỗ trợ cân bằng môi trường bên trong cơ thể. Nhờ đó, nhiều người xem đây là thức uống có tác dụng “giải độc” tự nhiên cho gan, thận và hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý khái niệm giải độc cần hiểu đúng: cơ thể vốn đã có cơ chế thải độc hiệu quả thông qua gan và thận.

Nước cam giàu vitamin C, flavonoid và hợp chất thực vật có lợi.

Tốt cho hệ tiêu hóa nếu dùng đúng thời điểm

Uống nước cam sau bữa ăn 1–2 giờ có thể giúp điều hòa dịch vị, hạn chế tình trạng dư axit dạ dày. Nhờ đó, nguy cơ kích ứng niêm mạc hoặc viêm loét giảm bớt ở người khỏe mạnh.

Với người hay táo bón, lượng chất xơ hòa tan và axit hữu cơ trong cam có thể hỗ trợ nhu động ruột. Tuy nhiên, những trường hợp tiêu chảy cấp không nên lạm dụng vì axit trong cam có thể làm triệu chứng nặng thêm.

Thúc đẩy tạo máu, tăng lưu thông

Cam chứa folate – vi chất cần thiết cho quá trình tổng hợp DNA và hình thành tế bào mới. Folate góp phần hỗ trợ sản sinh hồng cầu, từ đó cải thiện vận chuyển oxy trong máu.

Khi kết hợp với vitamin C, các chất chống oxy hóa trong nước cam còn giúp bảo vệ tế bào trước tổn thương do stress oxy hóa, duy trì hoạt động ổn định của nhiều cơ quan.

Những lưu ý khi uống nước cam

Để đạt lợi ích tối đa, nước cam nên được uống ngay sau khi vắt nhằm hạn chế thất thoát vitamin C. Thời điểm phù hợp là sau bữa sáng hoặc trưa khoảng 1–2 giờ, tránh uống khi bụng đói.

Mỗi ngày, người trưởng thành chỉ nên dùng khoảng 150–200 ml. Lượng này đã cung cấp gần đủ nhu cầu vitamin C khuyến nghị. Uống quá nhiều có thể gây rối loạn tiêu hóa, tăng nguy cơ sỏi thận ở người nhạy cảm.

Người bị viêm loét dạ dày , tá tràng, viêm tụy hoặc trào ngược nên hạn chế vì axit trong cam có thể làm tăng cảm giác ợ nóng, kích ứng niêm mạc.

Bên cạnh đó, việc thêm đường vào nước cam để giảm vị chua có thể làm tăng lượng đường nạp vào cơ thể, ảnh hưởng chuyển hóa nếu duy trì lâu dài.

Các chuyên gia khuyến nghị, nước cam là thức uống có lợi nếu dùng điều độ và phù hợp thể trạng. Việc tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng giúp mỗi người lựa chọn cách bổ sung trái cây an toàn, hiệu quả.