6 người siêu cao tuổi chỉ ra "chìa khóa trường sinh"

Theo Science Alert, một nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học Illinois ở Chicago (Mỹ) đã phân tích mô não bộ của 38 người hiến tặng khi qua đời ở những độ tuổi khác nhau và xác định được yếu tố giúp một số người "trường sinh bất lão".

Một khả năng đặc biệt ở não bộ người siêu cao tuổi đã giúp họ "trường sinh bất lão" - Minh họa AI: Thu Anh

Các mẫu mô não được hiến tặng từ 5 nhóm: 8 người trẻ khỏe mạnh từ 20-40 tuổi, 8 người cao tuổi khỏe mạnh từ 60-93 tuổi, 6 người siêu cao tuổi từ 86-100 tuổi, 6 người có bệnh lý Alzheimer giai đoạn tiền lâm sàng từ 80-94 tuổi, 10 người chính thức bị chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer từ 70-93 tuổi.

Nhóm tác giả tập trung vào hồi hải mã - vùng não chịu trách nhiệm về trí nhớ, học tập, định hướng... - để tìm kiếm các dấu hiệu của quá trình hình thành tế bào thần kinh.

Kết quả đáng kinh ngạc: Những người siêu cao tuổi có tốc độ hình thành tế bào thần kinh gấp đôi so với những người lớn tuổi khỏe mạnh khác và đôi khi nhanh hơn cả những người trẻ hơn họ.

Trong nhóm Alzheimer giai đoạn tiền lâm sàng, những thay đổi phân tử tinh tế cho thấy hệ thống hỗ trợ sự phát triển tế bào thần kinh mới bắt đầu suy yếu. Trong nhóm bệnh Alzheimer, sự sụt giảm rõ rệt về số lượng tế bào thần kinh chưa trưởng thành đã được ghi nhận.

Các kết quả này cho thấy khả năng hình thành các tế bào thần kinh mới có thể là chìa khóa cho tuổi thọ.

Não bộ điều hành mọi thứ và đóng vai trò quyết định đối với chất lượng sống của một người. Vì vậy, giữ được não bộ minh mẫn cũng góp phần giúp người đó giữ được nếp sinh hoạt thường ngày, vận động nhiều hơn, từ đó cũng khỏe hơn về thể chất. Sự khỏe mạnh cả tinh thần lẫn thể chất đã đem đến sự trường sinh.