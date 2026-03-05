Nên uống hoa đu đủ đực ngâm mật ong lúc nào?

Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, hoa đu đủ đực ngâm mật ong nên uống 1–2 lần mỗi ngày, mỗi lần khoảng 2 thìa cà phê pha với nước ấm. Thời điểm phù hợp là sau bữa ăn sáng và tối để dược tính được hấp thu tốt hơn, đồng thời hạn chế kích ứng dạ dày.

Ông lưu ý, với từng mục đích sử dụng, cách dùng và thời điểm có thể khác nhau.

Dùng hỗ trợ sỏi thận

Hoa đu đủ đực tươi sau khi rửa sạch, phơi khô, có thể dùng 15 g sắc với 5 bát nước, đun lửa vừa đến khi còn khoảng 2 bát. Nước sắc nên uống sau ăn khoảng 30 phút, liên tục trong 10 ngày.

Theo kinh nghiệm Đông y, cách dùng này giúp hỗ trợ đào thải sỏi nhỏ qua đường tiết niệu. Tuy nhiên, người bệnh sỏi thận cần thăm khám định kỳ, không nên phụ thuộc hoàn toàn vào thảo dược.

Giảm ho, viêm phế quản

Với người bị ho hoặc viêm phế quản , có thể phối hợp 15 g hoa đu đủ đực với 10 g hạt chanh tươi và 15 g khởi dương thảo, xay nhuyễn rồi trộn cùng 3 thìa mật ong. Hỗn hợp bảo quản trong lọ kín, mỗi lần dùng một thìa cà phê để ngậm.

Nên sử dụng 3 lần mỗi ngày vào sáng, trưa và tối để làm dịu họng, giảm kích ứng đường hô hấp.

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong có thể dùng mỗi ngày nhưng cần đúng thời điểm. (Ảnh: Như Loan)

Hỗ trợ ổn định đường huyết

Một số bài thuốc dân gian hướng dẫn dùng 20 g hoa đu đủ đực trộn với 3 thìa mật ong trong 100 ml nước, nghiền nhỏ và hấp cách thủy 15 phút rồi chia dùng trong ngày.

Dù vậy, chuyên gia khuyến cáo người có bệnh lý tiểu đường không tự ý áp dụng mà cần hỏi ý kiến bác sĩ để tránh ảnh hưởng đến quá trình điều trị.

Những lưu ý khi sử dụng

Lương y Bùi Đắc Sáng nhấn mạnh, hoa đu đủ đực không phù hợp với phụ nữ mang thai, đang cho con bú, trẻ dưới 3 tuổi, người cơ địa hàn, hay lạnh bụng, tiêu chảy hoặc có tiền sử dị ứng phấn hoa.

Việc lạm dụng có thể gây đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy . Người dùng cũng không nên kết hợp với đậu xanh, cà pháo, măng chua, rượu bia hay chất kích thích vì có thể làm giảm tác dụng hoặc gây phản ứng không mong muốn.

Đặc biệt, tuyệt đối không sử dụng hoa đu đủ đực cùng rễ cây do nguy cơ sinh độc tố. Khi xuất hiện biểu hiện dị ứng như nổi mẩn, ngứa, cần ngừng ngay và đến cơ sở y tế nếu triệu chứng nặng.

Theo chuyên gia, hoa đu đủ đực vừa là thực phẩm, vừa là dược liệu dân gian có giá trị, song hiệu quả phụ thuộc cách dùng đúng và phù hợp thể trạng. Người có bệnh nền nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn.