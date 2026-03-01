Loại nước "nuôi tế bào ung thư", uống mỗi ngày có thể tăng ít nhất 50% nguy cơ: Nhiều người Việt hay dùng

Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí BMJ Global Health, thuộc hệ thống Tạp chí Y khoa Anh, cho thấy tại Ấn Độ, ngay cả khi chỉ uống một ly rượu mỗi ngày, nguy cơ ung thư khoang miệng vẫn tăng đáng kể. Phân tích quy mô lớn này ghi nhận rằng chỉ cần tiêu thụ khoảng 9 gram cồn mỗi ngày, nguy cơ mắc bệnh có thể tăng tới 50%. Khi rượu đi kèm thuốc lá, tác động còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Ung thư khoang miệng hiện là loại ung thư phổ biến thứ hai tại Ấn Độ, với khoảng 143.759 ca mắc mới và gần 79.979 ca tử vong mỗi năm. Tỷ lệ mắc bệnh đang có xu hướng gia tăng, trung bình cứ 100.000 nam giới thì có khoảng 15 người được chẩn đoán. Dạng thường gặp nhất là ung thư niêm mạc má, tức phần mô mềm màu hồng lót bên trong má và môi. Tiên lượng bệnh khá xấu, tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ khoảng 43%.

Do rượu và thuốc lá thường được sử dụng đồng thời, việc tách biệt ảnh hưởng riêng rẽ của từng yếu tố là thách thức lớn. Để làm rõ vấn đề, nhóm nghiên cứu do Sharayu Mhatre thuộc Viện Nghiên cứu Quốc gia Homi Bhabha tại Ấn Độ đã tiến hành khảo sát từ năm 2010 đến 2021 tại 5 trung tâm. Nghiên cứu bao gồm 1.803 bệnh nhân ung thư niêm mạc má và 1.903 người đối chứng. Phần lớn người tham gia ở độ tuổi 35 đến 54, nhưng đáng chú ý gần 46% ca ung thư xảy ra ở nhóm 25 đến 45 tuổi.

Những người tham gia cung cấp chi tiết về thời gian, tần suất và loại đồ uống có cồn sử dụng, bao gồm 11 loại rượu phổ biến quốc tế như bia, whisky, vodka, rum, cocktail đóng chai cùng 30 loại rượu địa phương. Trong nhóm bệnh nhân, 781 người có uống rượu và 1.019 người không uống; ở nhóm đối chứng, con số tương ứng là 481 và 1.420 người.

Bên cạnh đó, thời gian và hình thức sử dụng thuốc lá cũng được ghi nhận. Trung bình bệnh nhân ung thư có thời gian dùng thuốc lá khoảng 21 năm, so với 18 năm ở nhóm đối chứng.

Kết quả cho thấy uống rượu thường xuyên liên quan chặt chẽ với nguy cơ ung thư tăng cao, đặc biệt là rượu địa phương. So với người không uống, người uống rượu có nguy cơ mắc ung thư niêm mạc má cao hơn 68%. Những người ưa chuộng rượu phổ biến quốc tế có nguy cơ tăng 72%, còn nhóm uống rượu địa phương tăng tới 87%. Ngay cả lượng rất nhỏ cũng không an toàn: tiêu thụ chưa đến 2 gram bia mỗi ngày vẫn làm tăng nguy cơ, và mức 9 gram cồn mỗi ngày tương ứng với mức tăng nguy cơ khoảng 50%.

Khi kết hợp rượu và thuốc lá, nguy cơ ung thư tăng vọt hơn 4 lần. Các nhà khoa học ước tính 62% ca ung thư niêm mạc má tại Ấn Độ có thể liên quan đến sự tương tác giữa hai yếu tố này. Dù thời gian hút thuốc dài hay ngắn, việc uống rượu vẫn làm tăng thêm nguy cơ. Một giả thuyết được đưa ra là ethanol trong rượu có thể làm thay đổi cấu trúc lipid của niêm mạc miệng, tăng tính thấm, từ đó khiến các chất gây ung thư trong thuốc lá dễ xâm nhập hơn.

Tổng thể, hơn 11,5% ca ung thư niêm mạc má ở Ấn Độ được cho là có liên quan đến việc uống rượu. Tại những bang có tỷ lệ mắc cao như Meghalaya, Assam hay Madhya Pradesh, con số này lên tới khoảng 14%.

Nhóm nghiên cứu kết luận rằng đối với nguy cơ ung thư niêm mạc má, không tồn tại mức tiêu thụ rượu nào được coi là an toàn. Việc kiểm soát đồng thời thói quen uống rượu và hút thuốc thông qua các biện pháp y tế công cộng có thể giúp giảm đáng kể số ca bệnh trong tương lai.

Nguồn và ảnh: Sciencenet