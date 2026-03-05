Vì sao bóng tennis lại được ví là thuốc giảm đau tự nhiên?

Chỉ với một quả bóng tennis, bạn sẽ nhanh chóng đánh bay những cơn đau vùng cổ, lưng, đầu gối...

Lợi ích bất ngờ

Mang theo bóng tennis không phải để giải khuây giữa chuyến bay, mà thực sự vì một điều quan trọng hơn nhiều.

Theo một chuyên gia y tế, bóng tennis có thể giúp tránh tình trạng cứng cơ hoặc đau nhức khi ở trên máy bay, đồng thời hỗ trợ tăng cường lưu thông máu. Bạn có thể sử dụng bằng cách nhẹ nhàng lăn bóng trên đùi, chân hoặc thậm chí là vai trong suốt chuyến bay.

Nếu bạn thường cảm thấy uể oải và đau nhức sau khi bay, mẹo đơn giản này có thể phát huy tác dụng — và nó cũng không chiếm nhiều chỗ trong túi xách tay của bạn.

Bác sĩ nắn xương Tracy Hannigan, tại Anh, khuyến khích tất cả hành khách nên mang theo một quả và cho biết: “Một quả bóng tennis nhỏ và nhẹ, có thể giúp bạn tạo áp lực xoa dịu lên những điểm mà bình thường bạn khó chạm tới”, Tracy nói.

Nếu bạn gặp tình trạng cứng cơ, chuyên gia cũng khuyên nên thường xuyên kéo giãn cơ thể để cải thiện, lưu ý rằng có thể kéo giãn phần bên cổ bằng cách “xoay cằm về phía nách và nhẹ nhàng tạo áp lực để kéo giãn phần cổ phía đối diện”.

Bà cho biết bạn cũng có thể kéo giãn phần lưng dưới ngay tại ghế máy bay bằng cách bắt chéo chân và nghiêng người về phía trước như thể bạn đang “cố gắng chạm khuỷu tay xuống bàn chân đang bắt chéo”.

Một mẹo khác của Tracy là dùng một chiếc khăn tay, đặt quả bóng tennis vào giữa và “cuộn lại như cây xúc xích” để khi tạo áp lực bằng bóng, bạn sẽ “dễ định vị hơn” và đồng thời giúp giữ bóng cố định.

Kinh nghiệm này cũng được nhiều người thường xuyên di chuyển đường dài chia sẻ. Trên diễn đàn r/TravelHacks, một người dùng cho biết việc đặt bóng tennis ở phần dưới cột sống, gần xương cụt, giúp giảm đau lưng khi lái xe hoặc bay nhiều giờ.

Một người khác, bị thoát vị đĩa đệm vùng thắt lưng, cho biết giảm hẳn tình trạng đau thường tái phát trong các chuyến bay dài nhờ đặt quả bóng tennis giữa lưng ghế và lưng dưới.

Cách sử dụng bóng tennis để giảm đau

Một số người cho quả bóng tennis vào tất hoặc khăn để dễ thao tác, song cũng có thể dùng trực tiếp nếu kiểm soát lực ấn phù hợp. Các động tác nên tập trung vào những vùng dễ bị căng cứng khi ngồi lâu:

Lưng và hông: Đặt bóng giữa lưng dưới và ghế, lăn nhẹ từ dưới xương bả vai xuống gần hông.

Mặt sau đùi: Đặt bóng giữa đùi và ghế, lăn dọc theo gân kheo để giảm căng cơ.

Bắp chân: Lăn bóng khi có không gian phù hợp, hiệu quả hơn khi thực hiện sau khi kết thúc hành trình.

Bàn chân: Cởi giày, đặt bóng dưới lòng bàn chân và lăn từ gót đến mũi chân.

Các chuyên gia lưu ý chỉ nên tác động với lực vừa phải, tránh ấn trực tiếp vào cột sống hoặc vùng đang đau. Việc sử dụng bóng tennis được xem là biện pháp hỗ trợ, không thay thế cho việc thay đổi tư thế, đứng dậy đi lại và vận động định kỳ trong những chuyến đi dài.

Massage bằng bóng tennis cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của bạn. Vừa giảm stress, bạn vừa tăng cường sinh lực, tinh thần tỉnh táo, minh mẫn hơn.

Với hình dạng tròn, nhỏ vừa phải, có thể lăn qua lăn lại dễ dàng, bóng tennis thực sự là sự lựa chọn hoàn hảo để bạn đánh bay các chứng bệnh thường gặp như cứng cơ, lưu thông máu...