Sắp 40+ nhưng nhìn như nữ sinh: Mỹ nhân từng uống 2 ly trà sữa/ ngày tiết lộ bí quyết "đóng băng tuổi tác", dân mạng thốt lên "quá đỉnh"

Ở tuổi cận 40, nhiều người bắt đầu nhận ra những dấu hiệu lão hóa đầu tiên. Thế nhưng với Lăng An, nữ nghệ sĩ Đài Loan (Trung Quốc) nổi tiếng với gương mặt "baby", thời gian dường như trôi chậm hơn hẳn. Dù sắp bước sang tuổi 40, cô vẫn khiến khán giả ngạc nhiên vì diện mạo trẻ trung chẳng khác gì thiếu nữ ngoài đôi mươi.

Lăng An sinh năm 1986, từng là thành viên của đội cổ vũ "Nhiệt Tình Tỷ Muội" thuộc CLB bóng chày Trung Tín Brothers, đồng thời tham gia đội cổ vũ "Tiểu Điệu Bia" của đội bóng rổ Taiwan Beer HeroBears thuộc giải T1. Sau khi giải nghệ vào tháng 8/2021, cô chuyển hướng làm KOL và nghệ sĩ khách mời, thường xuyên xuất hiện trên các chương trình giải trí cũng như mạng xã hội.

Nhờ gương mặt ngọt ngào và vóc dáng nhỏ nhắn, Lăng An nhiều năm qua vẫn được cư dân mạng gọi là "đại diện của nhan sắc không tuổi". Không ít người thậm chí còn nhận xét: "Nói là nữ sinh trung học cũng chẳng thấy sai".

Gần đây khi tham gia chương trình "Phụ nữ là nhất", nữ nghệ sĩ đã chia sẻ chi tiết về thói quen ăn uống và chăm sóc bản thân. Điều khiến nhiều người bất ngờ là cô bắt đầu nghĩ đến chuyện chống lão hóa từ năm 25 tuổi, đặc biệt rất nghiêm túc trong việc quản lý chế độ ăn.

Thói quen đầu tiên: Bỏ đường từ năm 25 tuổi

Theo Lăng An, khi bắt đầu tìm hiểu về dinh dưỡng và chăm sóc da, cô nhận ra một điều quan trọng: đường có thể thúc đẩy quá trình lão hóa của cơ thể. Vì vậy, cô quyết định thay đổi thói quen ăn uống.

Hiện tại, Lăng An gần như không ăn đồ ngọt, đồng thời hạn chế tối đa các loại đồ uống có đường và tinh bột tinh chế.

Ít ai biết rằng trước đây cô từng là "tín đồ trà sữa". Khi còn học trung học, Lăng An thậm chí mỗi ngày uống tới hai ly trà sữa. Tuy nhiên sau khi nhận thấy lượng đường quá cao không tốt cho sức khỏe và làn da, cô quyết tâm bỏ hẳn thói quen này. Từ đó đến nay, những loại đồ uống nhiều đường gần như không còn xuất hiện trong thực đơn của cô.

Thói quen thứ hai: Mỗi ngày cố gắng ăn đủ 5 loại rau quả

Ngoài việc hạn chế đường, Lăng An còn đặc biệt chú trọng cân bằng dinh dưỡng trong bữa ăn. Cô cho biết mỗi ngày đều cố gắng ăn ít nhất 5 loại rau và trái cây khác nhau, nhằm bổ sung vitamin cũng như các chất chống oxy hóa.

Những loại trái cây xuất hiện thường xuyên trong thực đơn của cô gồm táo, cherry và ổi. Trong đó, ổi là loại quả được cô đặc biệt yêu thích vì hàm lượng vitamin C cao nhưng độ ngọt lại thấp, rất phù hợp với chế độ ăn kiểm soát đường.

Ngoài ra, chuối cũng là loại trái cây cô ăn khá thường xuyên nhờ giàu chất xơ và kali, giúp hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy trao đổi chất. Việt quất cũng là thực phẩm quen thuộc bởi chứa nhiều anthocyanin, một chất chống oxy hóa được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao.

Về rau, Lăng An thường ưu tiên các loại rau xanh đậm như bông cải xanh hoặc cải thìa để bổ sung chất xơ và vi chất dinh dưỡng. Cô còn chia sẻ vui rằng nếu hôm nào chưa ăn đủ 5 loại rau quả, cô sẽ cảm thấy… hơi lo lắng.

Thói quen thứ ba: Ưu tiên thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp

Một nguyên tắc khác trong chế độ ăn của Lăng An là ưu tiên thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp (GI thấp). Theo cô, cách ăn này giúp hạn chế tình trạng đường huyết tăng giảm đột ngột, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ lão hóa da.

Trong số những thực phẩm được cô khuyên dùng, hạt chia là cái tên nổi bật. Loại hạt này chứa nhiều chất xơ, axit béo Omega-3 và protein thực vật, vừa giàu dinh dưỡng vừa tạo cảm giác no lâu.

Cách ăn quen thuộc của Lăng An là trộn hạt chia vào sữa chua không đường, tạo thành món ăn nhẹ hoặc bữa sáng nhanh gọn nhưng vẫn đủ dinh dưỡng.

Thói quen thứ tư: Khi thèm ngọt, cô chọn mật ong thay vì đường

Dù đã cắt giảm đường trong thời gian dài, Lăng An thừa nhận đôi khi cô vẫn có lúc thèm đồ ngọt. Khi đó, cô thường chọn nguồn đường tự nhiên, điển hình là mật ong.

Thông thường, cô chỉ thêm một chút mật ong vào sữa chua để tăng hương vị. Theo Lăng An, cách này vừa giúp món ăn ngon miệng hơn vừa tránh được việc nạp quá nhiều đường tinh luyện.

Bí quyết thật ra không phức tạp

Từ việc bỏ đường, ăn nhiều rau quả, ưu tiên thực phẩm GI thấp cho đến chọn nguồn ngọt tự nhiên, phương pháp giữ gìn sắc vóc của Lăng An thực chất không quá cầu kỳ.

Điều quan trọng nhất, theo cô, chính là sự kỷ luật và duy trì thói quen trong thời gian dài.

Có lẽ cũng nhờ việc bắt đầu xây dựng lối sống lành mạnh từ năm 25 tuổi mà đến nay, khi sắp bước sang tuổi 40, Lăng An vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Không khó hiểu khi mỗi lần cô công khai tuổi thật, cộng đồng mạng lại một lần nữa phải trầm trồ.